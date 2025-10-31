Quién es quién en la BLET: empresas

Sicnova-Meltio

Soporte al proyecto a través del 3D

Sicnova-Meltio. / CÓRDOBA

Sicnova-Meltio, especializada en impresión 3D de metales, se ha consolidado como socio estratégico de la BLET en materia de fabricación aditiva y difusión. Su tecnología avanzada permite producir piezas de repuesto bajo demanda, reparando vehículos de infantería motorizada y carros de combate con precisión y rapidez. En un año, el Centro de Fabricación de Piezas del Ejército en El Higuerón ha generado 1.174 componentes gracias al acuerdo, superior a 82 millones de euros, con el Ministerio de Defensa. Ramón González, responsable de Fabricación Avanzada, destaca que la elección de Córdoba como sede fue clave para la instalación del centro, beneficiándose también de la proximidad a la BRI X. Actualmente, siete de los cuarenta especialistas en defensa de Sicnova trabajan en la ciudad, con previsión de ampliar plantilla. La compañía linarense lidera la fabricación aditiva, combinando innovación, estandarización y desarrollo nacional de repuestos para fortalecer la logística militar. Precisamente, la empresa ha iniciado su expansión en EEUU con un centro de fabricación aditiva en Virginia.

Ingecid

Calidad y precisión de los modelos BIM

Jokin Rico, director técnico de Ingecid. / CÓRDOBA

Ingecid ha participado activamente en el desarrollo de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. La labor de esta empresa, cuyo director técnico es Jokin Rico, se ha centrado en garantizar la calidad, coherencia y precisión de los modelos BIM empleados a lo largo de todas las fases del proyecto, desde el diseño básico hasta la ejecución. A través de auditorías de modelos, formación especializada, coordinación BIM y el desarrollo de automatizaciones, la empresa cántabra ha contribuido a asegurar que la información digital del proyecto cumpla los más altos estándares técnicos y de gestión.

Este trabajo ha permitido establecer una base sólida y fiable para la futura construcción y operación de la nueva Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba, consolidando el compromiso de Ingecid con la innovación, la excelencia técnica y el apoyo a proyectos que impulsan el desarrollo y modernización de las infraestructuras nacionales, de la que la BLET se convertirá en un eje de referencia.

Clúster de la Industria de Defensa

Tecnología e industria para la defensa

Manuel Vila, presidente de Clúster de la Industria de Defensa. / CÓRDOBA

El Clúster de la Industria de Defensa (CID), cuyo presidente es Manuel Vila, es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2019, con sede en Santander pero de ámbito nacional. Agrupa en este momento a 115 empresas, centros de investigación y conocimiento y entidades públicas y privadas de toda España, así como a una veintena de organismos y entidades colaboradoras. El CID es una entidad con vocación de servicio a España que contribuye, en la medida de sus posibilidades, a potenciar e incrementar la base tecnológica e industrial al servicio de la defensa. Su principal objetivo es identificar y atraer al sector a nuevas empresas, principalmente pymes innovadoras que desarrollen tecnologías de uso dual (civil-militar); pero también a aquellas otras que tengan capacidades industriales o que ofrezcan productos o servicios de interés para las Fuerzas Armadas. Conscientes también de la necesidad de que la sociedad cambie su percepción, tradicionalmente negativa, el CID pone mucho énfasis en las acciones de promoción de la cultura de defensa.

Marzasa

Plataformas terrestres para el ejército

Marzasa. / CÓRDOBA

Fundada hace más de 40 años, Marzasa, una compañía con sede en Manzanares (Ciudad Real), mantiene su objetivo de máxima satisfacción del cliente en sus necesidades de calidad, diseño, fabricación y plazos de entrega. Se encarga de fabricar productos especiales a medida y de diseñar especificaciones a diseño de sus pedidos. Actualmente tiene tres líneas clave de producción. Además de las cisternas para transporte de mercancías peligrosas y de las fabricaciones para servicios de aeropuertos, la más interesante, por su ligazón con la BLET y con el sector de la defensa, es su división de fabricaciones militares. En este sentido, Marzasa realiza carrocerías militares, cisternas sobre camión para uso de defensa, contenedores cisterna y remolques militares. Esta empresa tiene amplia experiencia trabajando en colaboración con el Ejército, como muestra el gran número de plataformas terrestres que ha realizado para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, que utilizan vehículos logísticos para el combate y de tareas específicas.

CSG Ingeniería (Cosigein)

Asesoramiento técnico para los procesos

CSG Ingeniería (Cosigein). / CÓRDOBA

CSG Ingeniería, con sede en el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21 de Córdoba, se ha consolidado como referente en asesoramiento técnico y homologación de la Unión Europea de productos para múltiples sectores industriales. Desde 2001 desarrolla proyectos propios y colaborativos de I+D+i, integrando normativas europeas en industrias de alimentación, mecánica, construcción y tecnología, lo que le permite garantizar la seguridad y calidad de productos avanzados. Su colaboración con la Universidad de Córdoba y grupos de investigación como AGR 126, PRINIA y departamentos de Física y Análisis Numérico refuerza su capacidad innovadora. La experiencia de CSG es un soporte estratégico para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), aportando conocimiento técnico, validación de productos y desarrollo de soluciones que optimizan los procesos industriales y logísticos, asegurando que la infraestructura militar se beneficie de tecnología de vanguardia y cumplimiento normativo internacional.

Magtel área de Defensa

Compañía colaboradora de Defensa

Magtel área de Defensa. / CÓRDOBA

Magtel Defensa, área de negocio y sector específico de esta empresa cordobesa, opera para abordar cuestiones como la logística predictiva, el ‘big data’, los algoritmos y la eficiencia, imprescindibles para favorecer el cambio de los modelos productivos, así como el impulso de la digitalización para complementar y mejorar los sectores tradicionales. Además, participan en la formación de personal militar y colaboran en proyectos para el Ministerio de Defensa, lo que incluye la certificación en la norma de calidad de la OTAN y la participación en eventos del sector como la Feria de Defensa y Seguridad. Magtel Defensa es uno de los principales apoyos para el desarrollo de la BLET en Córdoba. Magtel apunta que, en este contexto, la tecnología de vanguardia jugará un papel imprescindible. Conceptos como inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y ‘blockchain’ son clave. Magtel, como compañía tecnológica, aplica sus soluciones innovadoras en el ámbito de Defensa, especialmente en la construcción, mantenimiento y gestión de infraestructuras.

Pegasus Aero Group

Servicios de altos vuelos para la BLET

Pegasus Aero Group. / CÓRDOBA

Con sede en Palma del Río, Pegasus Aero Group es una multinacional andaluza, con cerca de 60 años de trayectoria, que actúa en el ámbito de las operaciones aéreas para misiones relacionadas con protección civil y la emergencia climática, contando para ello con una flota de aeronaves que supera las 130 aeronaves, entre aviones, helicópteros y drones. Adicionalmente, realiza actividades de formación aeronáutica, simulación aérea y mantenimiento de helicópteros y aviones. Cuenta con más de 650 profesionales y con una facturación consolidada superior a los 105 millones de euros. En cuanto al mantenimiento a terceros, sólo en los últimos tres años ha sido adjudicataria de varios contratos de organismo públicos y entidades privadas, que le han permitido realizar trabajos en diez aeronaves, entre los que destacan los realizados para el Ejercito de Tierra. Pegasus tiene previsto desarrollar tareas de soporte para la nueva BLET, además de impulsar proyectos tecnológicos relacionados con vehículos no tripulados (UAV) y formar técnicos de mantenimiento para servicios en la base.

Navantia

Desarrollo del MEB-SILPRE para la BLET

Navantia. / CÓRDOBA

Navantia refuerza su compromiso con la transformación logística del Ejército de Tierra a través de su participación activa en la Base Logística de Córdoba (BLET). En colaboración con la Universidad de Córdoba e Indra, desarrolla el modelo escalable MEB-SILPRE, núcleo del futuro sistema de logística predictiva del Ejército (SILPRE), integrando tecnologías como inteligencia artificial, ‘big data’ y conectividad. La empresa ha estado presente en foros clave como el Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía y el Foro Ejército 2E+I, donde ha compartido avances en digitalización y mantenimiento predictivo. Además, ha firmado un acuerdo estratégico con la Universidad de Córdoba para impulsar proyectos conjuntos de IA aplicados a la defensa. Navantia destaca por su capacidad tecnológica en sistemas y servicios, y por su apuesta por el talento especializado en análisis de datos, simulación y e-learning. Esta participación reafirma su papel como socio estratégico del Ministerio de Defensa y su contribución al desarrollo socioeconómico de Andalucía.

Indra

Grandes pasos para afianzar su liderazgo

Indra. / CÓRDOBA

Indra es una compañía esencial para entender tanto al sector de la defensa en España y Andalucía como al ecosistema empresarial que está creándose alrededor de la BLET. La multinacional tecnológica ya está implantada en Córdoba a través de su filial Deuser, y trabaja en el MEB Silpre en colaboración con Navantia y la Universidad de Córdoba. Recientemente, ha informado de un próxima inversión de 56 millones de euros en dos años en su actividad en Córdoba, con la que se generarán 250 puestos de trabajo. De hecho, el próximo mes de enero, Indra abrirá una fábrica de radares en el polígono de Las Quemadas. La apuesta de Indra por la BLET de Córdoba es un reflejo de la importancia de esta instalación en el ecosistema no solo de defensa, sino económico, de la provincia de Córdoba, dado que esta empresa está llamada a ser el líder de la defensa nacional, con una fuerte inversión de gran componente tecnológico para que España cumpla con sus nuevas y crecientes responsabilidades de gasto en defensa en el seno de la OTAN.

Deuser

Los gemelos digitales en la logística

Deuser. / CÓRDOBA

La digitalización está cambiando la forma en que se planifican y gestionan los procesos logísticos. En este contexto, los gemelos digitales desarrollados por Deuser se están consolidando como una herramienta estratégica: permiten crear una réplica virtual de instalaciones, procesos y flujos de materiales, con el objetivo de simular, analizar y optimizar decisiones antes de aplicarlas en la práctica. Gracias a esta tecnología implantada por Deuser, es posible que las empresas del sector tecnológico vinculadas a la defensa puedan anticipar la demanda, dimensionar recursos, identificar cuellos de botella y evaluar diferentes escenarios de operación, mejorando la eficiencia y reduciendo costes. Además, con esta herramienta, Deuser contribuye a un uso más sostenible de la infraestructura y se posiciona como eje clave de la Base Logística del Ejército. En la practica, los gemelos digitales desarrollados por esta compañía facilitan la planificación de almacenes, la gestión dinámica de inventarios, la programación de rutas internas y la trazabilidad de cada operación.

Cortec Industrial Solutions

Fabricación industrial mecánica

Cortec Industrial Solutions. / CÓRDOBA

Cortec, Industrial Solutions, SL es una empresa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo del mecanizado industrial. Hasta el año 2011 se estableció en el municipio cordobés de Almodóvar del Río. Desde entonces se encuentra en el Polígono Tecnocórdoba, y en breve se trasladarán a unas nuevas instalaciones de casi 4.000 m2 que se van a construir en Rabanales 21. Cortec es una empresa con amplia experiencia, eficaz y dinámica, que cuenta con amplio bagaje en sectores muy diferentes como fabricación industrial mecánica, automoción, ejército e industria agroalimentaria, entre otros, y que ofrece a sus clientes un servicio integral de mecanizado con elevados estándares de calidad y servicio. Todo ello gestionado por un equipo humano, de profesionales altamente cualificados e involucrados en el proyecto cooperativo. Con una importante inversión en maquinaria de última tecnología, cuenta con una plantilla formada a conciencia para posibilitar el desarrollo más óptimo y el mejor funcionamiento de sus infraestructuras.

Rectificados Coreco

Reparación de vehículos militares

Rectificados Coreco. / CÓRDOBA

Rectificados Coreco, empresa cordobesa de enorme trayectoria, tiene, entre sus divisiones de trabajo, la reparación de vehículos militares. Desde 1977, esta compañía se encarga, en colaboración con el Ejército de Tierra, del mantenimiento integral de vehículos de ruedas y cadenas, carros de combate, blindados, acorazados, vehículos ligeros, cañones e, incluso, artillería autopropulsada. Este conocimiento basado en la experiencia directa le permite posicionarse como empresa clave en el futuro desarrollo de la Base Logística del Ejército. Además, Coreco está especializada en la reparación y montaje de equipos hidráulicos, de protección y electrónicos, así como de grupos electrógenos. Su capacidad de trabajo en talleres o bien ‘in situ’ en las instalaciones militares añade versatilidad e importancia a Coreco. Esta empresa dispone de unidades móviles para las reparaciones y mantenimientos, así como talleres propios. Todas las reparaciones y mantenimientos, así como los procesos asociados, los realiza según las normas ISO 9001, ISO 14001 y Pecal 2120.

Keyter

Climatización de espacios y frío insdustrial

Keyter. / CÓRDOBA

Keyter desarrolla en su fábrica de Lucena sistemas de climatización de espacios y frío industrial. Sus soluciones permiten el aprovechamiento térmico del aire (aerotermia), la tierra (geotermia) y el agua (hidrotermia) para la producción de calor y de frío. Su amplia gama de sistemas abarca la refrigeración; la climatización de espacios en sectores como el hotelero, el sector ‘wellness’ o los centros comerciales y de ocio; la producción de calor para atender necesidades industriales de agua caliente o la demanda de agua caliente sanitaria, permitiendo así contribuir a la descarbonización reduciendo el uso de combustibles fósiles.

La dilatada experiencia de Keyter le permite adaptar sus productos a los requerimientos de sectores como el de defensa, en los que se impone un desarrollo que amolde la capacidad de producción y la morfología de las máquinas a las características particulares. La constante innovación y la alta calidad de sus productos permite producir sistemas muy eficientes cumpliendo de sobra los requerimientos de ecodiseño exigidos por la UE.

Iturri

Equipos de protección para la defensa

Iturri. / CÓRDOBA

Iturri se encarga de desarrollar equipos de protección, sistemas tácticos, operativos y de capacidad logística tanto para los cuerpos de defensa como para las fuerzas de seguridad del Estado. Aplica soluciones integrales y las pone a disposición de sus usuarios a escala nacional como internacional. Tanto la Policía como otras fuerzas de seguridad requieren de los servicios de Iturri, que se ha especializado en el equipamiento adecuado de sus integrantes en escenarios variados y cambiantes. En este sentido, Iturri garantiza la protección necesaria, vinculada a su producto, su logística y la experiencia acumulada, que no es óbice para una permanente innovación. A nivel internacional, equipa a fuerzas de seguridad de 25 países, con una duración media de su vestuario de siete años.

En cuanto al Ejército español, Iturri ofrece soluciones globales de protección y uniformidad, especializándose en equipamientos para soldados y seguridad de infraestructuras críticas, gracias a su excelencia logística y experiencia internacional.

Vistalegre Solutions

Colaboración tecnológica con Defensa

Vistalegre Solutions. / CÓRDOBA

Vistalegre Solutions, empresa cordobesa con 40 años de experiencia en el sector del equipamiento de espacios de trabajo y el suministro de material de oficina y microinformática, colabora activamente con el Ministerio de Defensa. Desde hace más de dos décadas, la compañía desarrolla proyectos de alcance nacional, intensificando en los últimos nueve años su relación a través de la adjudicación y ejecución de contratos clave como MINI (material informático no inventariable), MONI (material de oficina no inventariable) y Malico (material de limpieza). Participa en relevantes iniciativas de equipamiento mobiliario y tecnológico en residencias militares, academias y otros organismos. Con una plantilla de más de 120 profesionales y una facturación que supera los 24 millones de euros, Vistalegre Solutions se ha consolidado como referente. Dentro de su grupo destaca también Vistalia, su centro especial de empleo, donde más de 50 personas con discapacidad desarrollan su labor, reflejando el firme compromiso social de la compañía y su apuesta por la economía local.

FCC Ámbito

Soluciones ambientales integrales

Rafael Serrano Caballero, director de la Delegación Sur FCC Ámbito. / CÓRDOBA

FCC Ámbito, de la que Rafael Serrano Caballero es el director de la Delegación Sur -filial de FCC Enviro-, ofrece soluciones medioambientales integrales con un enfoque de gestión interna en las instalaciones de sus clientes, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos más exigentes como en la industria de defensa. Su experiencia en la gestión de residuos peligrosos en bases, acuartelamientos y otras instalaciones militares, permite asegurar trazabilidad, control y eficiencia en todos los procesos productivos y de servicio. Con una red de centros de tratamiento en España y Portugal, FCC Ámbito combina tecnología y conocimiento para optimizar el rendimiento ambiental y energético. La empresa gestiona también autorizaciones, inspecciones y sistemas ambientales, desarrollando proyectos que maximizan la eficiencia y aseguran el cumplimiento normativo. Su modelo de trabajo fomenta alianzas estratégicas con los clientes, orientadas a la sostenibilidad, la excelencia operacional y la mejora continua en la gestión de residuos.

Air Andalusia

Centro de innovación en IA y robótica

Air Andalusia / CÓRDOBA

Dedicado a proporcionar servicios de digitalización para la mejora de los procesos de negocio o productivos, Air Andalusia se ha convertido en el centro de innovación andaluz. Ofrece productos, servicios y tecnologías digitales, facilitando el acceso de empresas y organismos a los conocimientos técnicos y la experimentación. En este sentido, se ha especializado en el uso de la IA, la robótica y la ingeniería de datos como motores de la innovación y el crecimiento. En un contexto de enorme auge de estas plataformas, Air Andalusia conecta los espacios del ecosistema andaluz para dar consistencia a sus procesos de mejora y transformación. Así, está en conexión con universidades, centros de investigación, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, parques científicos tecnológicos, centros de innovación y clústers. Además, cuenta con el apoyo de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta, dado su origen como herramienta de apoyo a pymes y administraciones públicas en la mejora de su eficiencia.

Trefilados Urbano

Líder en el trefilado de alambre

Trefilados Urbano. / CÓRDOBA

Innovación y calidad en el alambre de acero. Con más de 50 años de experiencia. Trefilados Urbano SL es una empresa familiar cordobesa líder en la fabricación de alambre de acero y alambre galvanizado de alta calidad. Su planta combina tradición e innovación, con procesos productivos avanzados que garantizan un producto homogéneo, duradero y adaptado a las necesidades de sectores como la construcción, automoción, agrícola e industrial. Trefilados Urbano SL ofrece un servicio cercano, flexible y eficiente, con capacidad de respuesta inmediata tanto en España como en Europa, América y África. En esta firma apuestan por la excelencia, la mejora continua y la sostenibilidad, incorporando tecnología de vanguardia y un riguroso control de calidad en todas las fases del proceso. Hoy, Trefilados Urbano es un referente internacional en el sector del alambre de acero, proyectando la industria andaluza y española al mundo con una visión de crecimiento sostenible, innovación constante y compromiso con la calidad.

Acciona

Sostenibilidad al servicio de la defensa

Acciona. / CÓRDOBA

Acciona es una empresa global de soluciones sostenibles de infraestructuras, con un foco claro en la energía renovable, aunque realiza otro tipo de actividades en España y multitud de países. Su actividad cubre toda la cadena de valor: diseña, construye, mantiene la infraestructura e innova con soluciones más eficientes. Su objetivo es liderar la transición hacia una economía baja en carbono, para lo que centra su innovación empresarial con el objetivo de contribuir al desarrollo social de las comunidades en las que opera. A nivel del sector de la defensa, hay que destacar que Acciona ha colaborado con el sector en la construcción de infraestructuras militares como hangares en Zaragoza o el muelle de submarinos del puerto de Cartagena. Además, recientemente, junto a ACS y Ferrovial, estas tres compañías han ganado obras por valor de 25.000 millones de euros ligadas al ‘boom’ de la inversión en defensa. Una adjudicación que se suma al suministro de alta tensión eléctrica a cuarteles, bases navales e instalaciones aéreas del Ejército.

Afesa

Limpieza y gestión de suelos

Afesa. / CÓRDOBA

Afesa acaba de cumplir su 40º aniversario y lo ha hecho como empresa de referencia en la ingeniería ambiental y la gestión sostenible. Realiza estudios de calidad del suelo y de las aguas subterráneas, aunque la faceta en la que destaca y es líder es en la descontaminación de suelos, demolición de instalaciones, desmantemiento de industrias y gestión de residuos. Es en este contexto en el que esta empresa se posiciona como actor de relevancia en el auge de la inversiones en defensa. Sin ir mas lejos, la división de Medio Ambiente de Afesa ha ganado contratos del Ministerio de Defensa vinculados a la gestión de residuos y limpieza de suelos, como el obtenido en el Instituto Tecnológico de La Marañosa, en Madrid. Hay que destacar que Afesa cuenta con un departamento de I+D que le permite afrontar con equipos de alta cualificación los servicios que requieren de tecnologías avanzadas. El propósito de hacer de la BLET una instalación sostenible, eficiente y adaptada a los retos ambientales convierten a Afesa en un socio potencial.

Clece

Limpieza de instalaciones militares

Clece. / CÓRDOBA

Clece es una empresa especializada en la limpieza de hospitales y otros edificios públicos de gran volumen. En concreto, esta compañía realiza servicios y atiende a cientos de miles de personas cada día, a través de sus diferentes labores y áreas. Sus empleados trabajan en la limpieza de edificios, centros de ocio, comerciales y grandes infraestructuras, así como en instalaciones industriales.

Su experiencia y ‘know-how’ le ha permitido posicionarse, desde hace varios lustros, como una compañía privada que accede a contratos de licitación de servicios a instalaciones militares. De hecho, desde el año 2011, Clece se encarga de la limpieza de diversas instalaciones del Ejército de Tierra y otros organismos dependientes del Ministerio de Defensa. También ha trabajado para hospitales y centros dependientes del Igesan, la Inspección General de Sanidad de Defensa. Su capacidad demostrada, unida a su tamaño global, muestran el potencial de Clece vinculado a futuros trabajos posibles en el entorno de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

Eulen

Mucho más que una firma de seguridad

Eulen. / CÓRDOBA

Con casi 300 millones de euros de facturación en Andalucía, Eulen es una de las empresas de referencia en el sector de la seguridad, aunque no es el único ámbito en el que trabaja. Con una plantilla de casi 10.000 trabajadores en nuestra región, Eulen presta servicios de limpieza, mantenimiento de instalaciones, así como soluciones ambientales y sociosanitarias en colaboración con el SAS. Igualmente, está diversificando sus capacidades y adentrándose en ámbitos como la atención telefónica, la gestión de inmuebles e instalaciones, la eficiencia energética y el mantenimiento de fábricas. Su vinculación con el Ejército es importante. Así, se encargó del apoyo a la seguridad de los contingentes españoles en zonas de tanto riesgo como Iraq o Letonia. Igualmente, accede a licitaciones de defensa para servicios en sus diversos ámbitos de actuación. Toda esta experiencia y capacidades sitúan a Eulen en una posición privilegiada a la hora de establecer sinergias público-privadas con la BLET conforme comiencen a estas operativas sus instalaciones.

Drago

Maquinaria de limpieza sostenible

Drago. / CÓRDOBA

La oferta de vehículos 100% eléctricos y equipos de limpieza viaria, reciclaje y tratamiento de residuos: barredoras, baldeadoras, contenedores, lava-contenedores, papeleras compactadoras solares y puntos limpios, sitúa a Drago como líderes en diseño, fabricación, distribución y desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles. Como empresa, aspira a impulsar un cambio significativo hacia ciudades, municipios y comunidades respetuosas con el entorno, liderando la transición hacia nuevos estándares en innovación, calidad y compromiso medioambiental. Las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, la certificación UCA, acreditada por ENAC dependiente de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial y el sello de cálculo de huella de carbono, demuestran el firme compromiso de Drago con sus clientes para ofrecer los mejores productos y servicios. Con sedes corporativas tanto en la península como en las islas, Drago dispone de una extensa red comercial, servicio técnico, post-venta y de formación.

Cobra

Más de 80 años de soluciones de ingeniería

Cobra. / CÓRDOBA

Con una trayectoria de más de 80 años, Grupo Cobra ha sabido evolucionar junto a las necesidades de sus clientes y las exigencias de un entorno cada vez más orientado hacia soluciones energéticas y de ingeniería sostenibles. Su profundo conocimiento de los mercados y su capacidad para adaptarse a contextos cambiantes le han permitido consolidarse como uno de los actores clave en el ámbito de las energías renovables en regiones como España, Estados Unidos, América Latina, Australia y Europa. La compañía ha desarrollado un modelo de negocio propio, basado en la eficiencia operativa y en una red de delegaciones que actúan de forma coordinada para ofrecer un servicio integral. Este enfoque le ha permitido ampliar su presencia en el sector de infraestructuras industriales y servicios, manteniéndose como un referente histórico dentro del mismo. A nivel del sector de la defensa, Cobra ha realizado servicios al Ejército del Aire, con el mantenimiento, revisión y reparación de sus equipos de apoyo. Así, Cobra es un actor a tener en cuenta en la BLET.

Ilunion

Diversidad y calidad en el trabajo

Ilunion. / CÓRDOBA

Ilunion se ha consolidado como un referente en la aplicación de un modelo empresarial centrado en la inclusión, la diversidad y la transformación. Su objetivo principal es demostrar que, con compromiso y profesionalismo, cualquier meta empresarial puede lograrse. La compañía opera en múltiples sectores, desde centros de atención al cliente (’contact center’) y mantenimiento, hasta lavanderías industriales de gran escala, ensamblaje de equipos y servicios de embalaje. Además, tiene una presencia destacada en áreas como logística, medioambiente y limpieza, ofreciendo soluciones integrales tanto en procesos industriales como en la cadena de suministro, incluyendo logística inversa. Recientemente, Ilunion ha intensificado su colaboración con el Ministerio de Defensa y el Cermi, con el propósito de acercar aún más sus iniciativas a las personas con discapacidad. Además, junto a la empresa Sureste, Ilunion ha ganado este 2025 un contrato de 108 millones de euros para la seguridad del Ministerio de Defensa.

Einsa

Una firma clave del sector aeronáutico

Einsa. / CÓRDOBA

Einsa (Equipos Industriales de Manutención, SA), con sede en Alcalá de Henares desde 1979, es una empresa de referencia en el sector aeronáutico, especializada en el diseño y fabricación de equipos de apoyo en tierra para aeronaves civiles y militares. Con más de 40 años de trayectoria, Einsa ha demostrado una gran capacidad en soluciones tecnológicas avanzadas que maximizan la eficiencia operativa y minimizan los tiempos de inactividad en las operaciones logísticas. El Ejército Español se beneficia de la amplia gama de productos que Einsa pone a su disposición, incluyendo plataformas de mantenimiento, equipos de suministro y sistemas de transporte robustos y altamente eficientes. Cada uno de sus productos está diseñado con un enfoque en la durabilidad, adaptabilidad y precisión, elementos clave para satisfacer las necesidades operativas militares. En Einsa, tienen un firme compromiso con la sostenibilidad a través del desarrollo de equipos eléctricos, fortaleciendo las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, de las que son un aliado clave.

Detegasa

Equipos para el sector naval del Ejército

Detegasa. / CÓRDOBA

Ubicada en el noroeste de España, Detegasa aprovecha su posición estratégica para fabricar y exportar equipos a nivel global, apoyándose en una sólida red internacional de socios. Esta estructura le permite ofrecer una atención al cliente de primer nivel en todos los continentes. La empresa colabora estrechamente con la Armada Española, contando con personal asignado en las bases navales de Ferrol, Cartagena, Cádiz y Las Palmas.

Detegasa se ha consolidado como una compañía internacionalmente competitiva y reconocida por su innovación y excelencia en el diseño de equipos para el sector naval y de defensa. Además de fabricar, gestiona y mantiene el ciclo de vida completo de sus sistemas, apostando por soluciones sostenibles y respetuosas con el medioambiente. Su liderazgo se basa en una fuerte inversión en capital humano: más del 30% de su plantilla tiene formación en ingeniería, lo que garantiza un alto nivel técnico. Gracias a ello, Detegasa asegura a sus clientes productos y servicios de la máxima calidad.

Tecnove

Vehículos, contenedores y servicios

Tecnove. / CÓRDOBA

Con más de 38 años de trayectoria, Tecnove se ha consolidado como un referente en la fabricación y acondicionamiento de vehículos y contenedores especiales, así como en servicios de catering, mantenimiento y construcción de edificaciones en cualquier lugar del mundo. Desde su origen en Herencia (Ciudad Real), la compañía ha evolucionado hasta convertirse en uno de los pilares económicos de la región castellano-manchega, manteniendo un firme compromiso con el desarrollo local y la creación de empleo de calidad. Gracias al esfuerzo de su equipo humano, Tecnove lidera proyectos estratégicos en sanidad, defensa y telecomunicaciones, con presencia en más de 74 países y nueve centros de producción en España que suman más de 128.000 metros cuadrados. Impulsora de la innovación, Tecnove ha desarrollado más de 32 proyectos de I+D+i y es miembro fundador del Clúster del Hidrógeno de Castilla-La Mancha. Su filosofía se resume en la idea de «proyectamos ilusión, diseñamos soluciones y fabricamos sueños».

Luis Martínez Gavilán

Director de la empresa NTGS

Luis Martínez Gavilán. / CÓRDOBA

Luis Martínez Gavilán es desde hace un año el director de New Technologies Global Systems (NTGS), una empresa especializada en el desarrollo de sistemas innovadores para defensa y seguridad. El valor añadido de NTGS reside en la combinación de ingenieros de armamento con la última tecnología informática y de telecomunicaciones, junto con una gran atención a las necesidades del cliente. NTGS diseña e integra sistemas electrónicos, electromecánicos y optrónicos complejos para aplicaciones militares y civiles. En paralelo, Martínez es presidente y fundador del Galicia HUB Defensa y se define como ideador e impulsor de la organización de la primera Feria Internacional de Seguridad Defensa y Emergencias, Sedexpo, en Galicia. Con anterioridad, se ha dedicado al asesoramiento en políticas de seguridad y defensa para empresas privadas en operativas para la reconstrucción de Iraq y ha colaborado en materias de seguridad y defensa y formación con la Cámara de Comercio Iraq-España.

Fernando Fernández

Consejero delegado de EM&E Group

Fernando Fernández. / CÓRDOBA

Fernando Fernández asumió el cargo de CEO de Escribano Mechanical & Engineering, EM&E Group, después de que Javier Escribano asumiera la presidencia de la empresa cuando su hermano Ángel se convirtió en presidente de Indra Group. Fernández había sido hasta entonces director de Operaciones de EM&E Group, cargo que ocupaba desde 2014. Fernández, que es ingeniero aeronáutico, cuenta con más de 20 años en el sector de la defensa, tras ocupar puestos directivos en varias compañías de ingeniería de referencia en el sector. Ha sido director de Operaciones en PAP Tecnos Innovación y director de Mando&Control en Tecnobit. Su objetivo es afrontar las nuevas amenazas en el actual escenario mundial y, para ello, pone de relieve que tan importante es dominar la tecnología como la capacidad industrial para poner esa tecnología al servicio de los usuarios: los cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas. Así, sus objetivos se centran en el desarrollo de sistemas de defensa a la vanguardia de la tecnología.

Luis Furnells

Presidente ejecutivo de Grupo Oesía

Luis Furnells. / CÓRDOBA

Oesía es un grupo empresarial español especialista en los sectores de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en los sectores de aviónica y seguridad nacional, a través de su filial Tecnobit, con presencia destacada en el mercado español e internacional.

Luis Furnells es el presidente ejecutivo del grupo desde hace 13 años, así como de Tecnobit, que viene participando en los principales programas aeronáuticos a nivel internacional y nacional, como son el Eurofighter, F-18 o A-400M o en programas de defensa como las fragatas F-110. Y Tecnobit-Grupo Oesía forma parte también, junto con Sener y GMV, del consorcio de empresas españolas Satnus, que colabora con AD&S GmbH y MBDA Francia en el Pilar de Operadores Remotos (RemoteCarriers) del Futuro Sistema de Combate Europeo (FCAS). También están en el espacio, participando en el sistema de navegación Galileo, a través del módulo de seguridad del servicio PRS. Su estrategia pasa por invertir en tecnologías disruptivas, como la cuántica, la IA, el láser o las encriptaciones.

Manuel Escalante

Director de Tecnología de Indra en Córdoba

Manuel Escalante. / CÓRDOBA

Manuel Escalante ocupa desde el pasado febrero el cargo de Chief Technology Officer (CTO) y miembro del comité de dirección de Indra Group. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, Escalante acumula más de 25 años de experiencia profesional vinculada al sector aeroespacial y de defensa. En Indra Group ha ocupado los cargos de director general de Defensa y Seguridad y miembro del Comité de Dirección de Indra, así como director de Ciberseguridad y Ciberdefensa y miembro del Comité de Dirección de Minsait. Anteriormente, fue director de Desarrollo de Negocio y miembro del Comité de Dirección de S21Sec Thales; director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y director de Políticas Públicas y miembro del Comité de Dirección de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

Su misión es liderar la estrategia e inversión tecnológica de Indra Group para construir un catalogo de productos de alto valor. Entre sus prioridades están definir la hoja de ruta tecnológica a largo plazo e incorporar tecnologías disruptivas.

Ángel Escribano Ruiz

Presidente de Indra Group

Ángel Escribano Ruiz. / CÓRDOBA

Ángel Escribano Ruiz es desde el pasado mes de enero el presidente del Grupo Indra. Hasta entonces había presidido el Grupo EM&E (Escribano Mechanical and Engineering). Junto con su hermano Javier, transformó la empresa, que pasó de fabricar piezas mecánicas según especificaciones de terceros a diseñar, desarrollar y fabricar sistemas de defensa complejos, como estaciones de armas teledirigidas, sistemas electroópticos y ‘kits’ de munición guiada.

Escribano ha trabajado en prácticamente todas las áreas operativas de la empresa, completando su formación en varios departamentos, desde la operación de máquinas CNC hasta la gestión comercial, además de ocuparse de diferentes tareas en la planificación de operaciones y la gestión de calidad. También fue miembro del consejo de administración de las empresas TESS Defence y SMS.

Son proveedores principales del Ministerio de Defensa y aunque son proveedores a nivel europeo, sus fábricas están en España: en Alcalá de Henares, Córdoba, Huesca, Cádiz y Asturias.

Juan Antonio Escriña Aldeanueva

Un plus de experiencia en defensa

Juan Antonio Escriña Aldeanueva. / CÓRDOBA

Juan Antonio Escriña Aldeanueva, químico e hijo de militar, llegó a la industria de la Defensa con su incorporación a Cetme, luego integrada en la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares (ENSB). Allí trabajó desde 1982 hasta que la empresa española fue absorbida en 2001 por la multinacional norteamericana General Dynamics, con la que continuó. Desde 2019 fue director general ejecutivo de Santa Barbara Sistemas (SBS) y vicepresidente de General Dynamics European Land System (GDELS) hasta que, en septiembre, ha sido nombrado vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de la misma empresa. SBS ha sido sobre todo conocida por el desarrollo del programa de suministro de los vehículos de combate VCR 8x8 Dragón, principal sistema de armas del plan Fuerza 35 del Ejército de Tierra. Su catálogo en el sector industrial de la defensa en sistemas de armas terrestres es amplio, incluyendo el vehículo de combate de zapadores (Vczap) Castor o el de infantería y caballería (VCI y VCC) Pizarro. Experiencia y conocimiento al servicio de la BLET.

Plácido Puentedura Sánchez

Liderazgo y eficiencia en los sistemas

Plácido Puentedura Sánchez. / CÓRDOBA

Plácido Puentedura es el director general y de Departamento de Servicio al Cliente de la Fábrica de Alcalá de Guadaira de Gdels-Santa Bárbara Sistemas, heredera en la ciudad sevillana de la Real Fábrica de Artillería. Nacido en Granada, Puentedura estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad de Granada. En 2001 se unió a Santa Bárbara Sistemas, trabajando, entre otros proyectos, en los Programas Pizarro (para el Ministerio de Defensa español) y Ajax (para el Ministerio de Defensa británico). Para este último programa, Puentedura estuvo destinado en Reino Unido cuatro años como responsable. Acto seguido, ha estado prestando servicios en Gdels-Mowag (Suiza), como Head of Program Management Office (PMO). La empresa ha anunciado este año la apertura de un nuevo centro en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba, como paso significativo en su compromiso con la innovación y el desarrollo industrial en España. Esta nueva instalación facilitará una conexión estratégica entre su Centro de Excelencia en Alcalá de Guadaira y la futura BLET.

Antonio Jesús Vílchez Moreno

La constancia y la dedicación de años

Antonio Jesús Vílchez Moreno. / CÓRDOBA

Antonio Jesús Vílchez Moreno es economista con más de 20 años de trayectoria en consultoría estratégica, gestión empresarial y dirección de organizaciones. Actualmente ejerce como director gerente del Clúster Andalucía Logistics, donde lidera la coordinación de proyectos, la interlocución con empresas asociadas y la definición de estrategias para el impulso del sector logístico andaluz. Todo ello, muy en conexión con la BLET. Su experiencia previa incluye la dirección y asesoramiento a pymes desde la consultora Acertia & V. Martínez, SL, especializada en gestión y administración, así como cargos de responsabilidad en empresas de sectores diversos, que le han permitido consolidar un perfil versátil y orientado a resultados. Cuenta con una sólida formación en Ciencias Económicas y Empresariales, un Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y capacitación reciente en digitalización, inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial y automatización de procesos, competencias clave para la modernización y competitividad del sector logístico.

UTE Sorigué-Sepisur

Empresas para urbanizar la Base Logística

UTE Sorigué-Sepisur. / CÓRDOBA

La UTE Sorigué-Sepisur XXI ha culminado la urbanización de los terrenos que acogerán la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General Javier Varela en Córdoba, un proyecto ejecutado entre diciembre de 2023 y marzo de 2025. La intervención, que abarca 85 hectáreas en el polígono de La Rinconada, ha transformado el terreno mediante el desplazamiento de 500.000 m³ de tierra, la creación de ocho kilómetros de viales y tuberías, 200 kilómetros de redes eléctricas y de telecomunicaciones y un perímetro de seguridad de cuatro kilómetros.

Entregado oficialmente el 18 de julio de 2025, el acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y otras autoridades civiles y militares. Sorigué, con más de 50 años de presencia en Andalucía, consolida así su papel como referente en infraestructuras estratégicas, sumando este proyecto a obras emblemáticas como la Ronda Norte de Córdoba o la instalación fotovoltaica del estadio La Cartuja. La BLET será un ‘hub’ logístico y tecnológico de referencia para la defensa nacional.

UTE Sepisur-Acsa

Intervención perimetral en la BLET

UTE Sepisur-Acsa. / CÓRDOBA

La UTE Sepisur-Acsa Obras e Infraestructuras lidera una de las actuaciones clave para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba: la urbanización y vallado de las 85 hectáreas del recinto en La Rinconada. Adjudicada por el Ministerio de Defensa por un importe de 19 millones de euros, tras una rebaja del 17% sobre el presupuesto inicial, la obra, ya culminada, comenzó su andadura en 2023. La intervención delimita el perímetro militar y prepara las parcelas donde se levantarán los edificios e infraestructuras del futuro complejo logístico. La propuesta destacó por su eficiencia económica y criterios de sostenibilidad. Con esta actuación y la anterior, Sepisur XXI -integrada en la UTE- consolidó su papel protagonista en el desarrollo de la BLET y refuerza su presencia en la provincia, donde también ejecuta proyectos como el puente de Alcolea, la tercera fase de la reforma de la avenida de Trassierra que está en ejecución -también fue responsable de la segunda-, la pasarela del parque de Levante o las obras en el cinturón verde.

UTE Ingeniería BIM Córdoba

Fusión para diseñar el centro militar

Ingeniería BIM Córdoba. / CÓRDOBA

Ingeniería BIM Córdoba está conformada por la consultora cordobesa Ecointegral Ingeniería, con sede en Tecnocórdoba y 20 años de experiencia, que ha ido abriendo delegaciones por varios lugares de España y el extranjero. Y la otra sociedad que conforma la UTE es una empresa catalana tecnológica, IDP. Esta UTE es la responsable de la redacción del proyecto básico, de ejecución y del estudio de seguridad y salud de la BLET. El contrato se desarrolla bajo la metodología BIM (’Building Information Modeling’), que permite gestionar digitalmente todo el ciclo de vida de la infraestructura, un macrocomplejo logístico, tecnológico y sostenible del Ejército. Con esta actuación, la UTE define las obras para levantar los acuartelamientos básicos, alojamientos, centros de educación infantil, edificios de cocina-comedor o los de asistencia sanitaria, entre otros. Se dan desde las claves técnicas hasta cómo deben ser las infraestructuras, donde se incluye un centro de eficiencia energética, el centro de gestión de residuos, la galería de tiro, un edificio sociocultural y el helipuerto.

