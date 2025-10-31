Quién es quién en la BLET: Ejército de Tierra

Amador Enseñat y Berea

Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra

Amador Enseñat y Berea. / CÓRDOBA

Para el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), el general Amador Enseñat y Berea (A Coruña, 1960), la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) es una pieza fundamental en el proyecto ‘Ejército 2035’ de transformación y modernización a corto y medio plazo del Ejército de Tierra que él coordina. La ‘Fuerza 2035’ debe contar con un Apoyo a la Fuerza con capacidad suficiente para satisfacer los requerimientos de dicha fuerza. Este Apoyo a la Fuerza deberá disponer de un sistema de logística predictiva, usando tecnologías emergentes y disruptivas, y permitirá disminuir los tiempos de respuesta, mediante la integración de los diferentes ciclos de mantenimiento en una única organización. El elemento clave será la Base Logística, erigiéndose en un elemento tractor de conocimiento e innovación, que integre ejército, empresas e industria. Córdoba, sin lugar a dudas, desempeñará un papel decisivo en esta transformación que requiere que los diferentes actores involucrados estén coordinados y miren al futuro con ilusión en un momento de incertidumbre.

Web: https://lc.cx/1rKymL

Teléfono: 9139544 00

Raimundo Rodríguez Roca

Jefe del Mando de Apoyo Logístico del ET

Raimundo Rodríguez Roca. / CÓRDOBA

El general Raimundo Rodríguez Roca ocupa desde el pasado enero la Jefatura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE). Rodríguez Roca ha tenido una impecable trayectoria a lo largo de sus 40 años de carrera profesional. Ha sido teniente coronel jefe de Estado Mayor de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de la Legión, coronel jefe del Regimiento ‘Príncipe’ nº 3 de la Brigada ‘Galicia’ VII y comandante militar de Asturias. Además, ha trabajado en el Estado Mayor de la Defensa y ha liderado el Centro de Fuerza Futura 2035 de la División de Planes del Ejército de Tierra. En marzo de 2019, el general Roca fue nombrado jefe del Mando de Operaciones Especiales y, posteriormente, como general de división, fue destinado al Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa en Mons (Bélgica), donde ha servido hasta 2024. El general se refiere a la Base Logística de Córdoba como uno de los principales retos que afronta, entre otras iniciativas de innovación, así como la incorporación de nuevas capacidades alineadas con los requerimientos operativos solicitados.

Correo: baselogística@et.mde.es

Teléfono: 917802200

Enrique Ruiz Alonso

Jefe de la Oficina de Proyecto de la BLET

Enrique Ruiz Alonso. / CÓRDOBA

El general de brigada de Artillería Enrique Ruiz Alonso es el jefe de la Oficina del Proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra. Ruiz Alonso ha participado en el diseño original de la base y ha formado parte de los equipos que han elaborado la documentación que ha sido necesaria para que este proyecto vea la luz. Actualmente, dirige el equipo de personal militar y de Isdefe que trabaja de forma intensa, creativa e innovadora dando la visión integradora al proyecto en todas sus vertientes: infraestructura, tecnología y recursos humanos, entre otras. Es dentro del mando de apoyo logístico el principal asesor del jefe del Ejército en todo lo relacionado con el proyecto. Ha desempeñado cargos en destinos de unidades de artillería, de montaña, en estados mayores y en unidades logísticas. Ejerció el mando del grupo logístico de la brigada acorazada XII, el mando de la agrupación de apoyo logístico 11 y, ya como general, mandó la Jefatura de Centros Logísticos, responsabilidad que aglutina la actual estructura de centros que en el futuro se van a agrupar en la BLET.

Correo: baselogística@et.mde.es

Teléfono: 918193404

Pedro de la Pisa Pérez de los Cobos

General jefe de Centros Logísticos

Pedro de la Pisa Pérez de los Cobos. / CÓRDOBA

Pedro de la Pisa Pérez de los Cobos, general de brigada de Caballería, es el jefe de Centros Logísticos, mando orgánico de los centros logísticos que en un futuro próximo se van a concentrar en la Base Logística del Ejército de Tierra.

Su vida militar se reparte entre destinos de unidades de caballería y logísticas, enseñanza militar y en estados mayores. Ejerció el mando de la unidad de mantenimiento del Parque y Centro de Mantenimiento de Ruedas número 1 y del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 1. Actualmente dirige la Jefatura de Centros Logísticos que encuadra a los que desarrollan el mantenimiento del más alto nivel dentro del ejército y el abastecimiento de piezas de repuestos de todos los sistemas de armas terrestres y aéreos del Ejército de Tierra. Además, coordina y controla las diferentes actividades establecidas en el plan de transición hacia la BLET que pretende que los actuales 12 centros logísticos que se trasladan a Córdoba lo hagan de forma ordenada y continúen prestando apoyo logístico a las unidades del ET.

Correo: jecelog@mde.es

Teléfono: 917802200

José Vicente Haro Martínez

Subdirector general del INTA

José Vicente Haro Martínez. / CÓRDOBA

José Vicente Haro Martínez, general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, es actualmente el subdirector general de Sistemas Terrestres del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial). Haro ha sido director de Ingeniería en el MALE y ha ocupado varios cargos en distintos órganos logísticos centrales, centros tecnológicos de experimentación y en la DGAM. Entre sus cometidos destacan la dirección técnica de programas de vehículos blindados (RG31, LMV, VCR8x8) y de I+D (Centro de simulación de helicópteros), así como la jefatura de ingeniería del Centro de Mantenimiento de Helicópteros. También ha participado en programas de crecimiento tecnológico y de innovación en el ET, entre ellos el sistema de logística predictiva (Silpre), en colaboración con la Universidad de Córdoba. Actualmente, dirige la puesta en marcha del Cetedex (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación) de Jaén, que dará apoyo a la implementación de la logística predictiva o la aplicación de IA, contribuyendo a situar a la BLET en la vanguardia tecnológica.

Correo: sdgsistter@inta.es

Teléfono: 911742198

Fernando Ruiz Gómez

Jefe de la Brigada Guzmán El Bueno X

Fernando Ruiz Gómez. / CÓRDOBA

Fernando Ruiz Gómez, general de brigada de Infantería, es desde marzo de 2024 jefe de la Brigada Guzmán el Bueno X y comandante militar de las provincias de Córdoba y Jaén. Diplomado en Estado Mayor, sus destinos se reparten entre unidades de montaña, el Cuartel General del Ejército, el de las Fuerzas Ligeras y el de la Fuerza Terrestre. En su trayectoria destaca el mando del Batallón de Cazadores de Montaña Montejurra II/66, en Berrioplano. Entre noviembre de 2024 y mayo de este año ha mandado la brigada multinacional desplegada al sur del Líbano en el marco de Unifil. Actualmente, como representante institucional del Ejército de Tierra, le corresponde la organización de actividades que contribuyan al fomento de la cultura de Defensa. Y como jefe de la BRI X colabora en la organización de talleres, seminarios y otras actividades relacionadas con la BLET. La Guzmán el Bueno X, que este año celebra su 40 aniversario, está predestinada a mantener un estrecho vínculo con la BLET, como correspondiente órgano de la cadena logística.

Web: https://lc.cx/onzMA7

Teléfono: 957358100

José Luis Rivera Pardo

Director de Ingeniería del MALE

José Luis Rivera Pardo. / CÓRDOBA

Desde el pasado febrero, el general de brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra José Luis Rivera Pardo es el director de Ingeniería del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE), en donde ya había ejercido como director técnico de diversos programas. En el INTA fue responsable del Departamento de Plataformas y Vehículos Terrestres, participando en proyectos de I+D. Asimismo, ha ejercido como director del Centro de Ensayos Torregorda (Cádiz) y ha participado en distintos programas de crecimiento tecnológico y de innovación en el Ejército de Tierra, entre los que destacan la implantación de capacidades avanzadas de fabricación aditiva y el Sistema de Logística Predictiva (SILPRE), en colaboración con la Universidad de Córdoba. Actualmente, dirige el equipo que lleva a cabo la dirección técnica de los proyectos aplicados para implementar e integrar de forma efectiva las nuevas tecnologías y la coordinación del componente de ingeniería de la BLET, proyectos que la situarán en la vanguardia tecnológica.

Correo: dimale@mde.es

Teléfono: 917802200

Francisco Javier Vílchez Contreras

Jefe del PCMVR nº2 de Córdoba

Francisco Javier Vílchez Contreras. / CÓRDOBA

Como jefe del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda nº 2 (PCMVR nº 2) de El Higuerón (Córdoba), el coronel de Infantería Francisco Javier Vílchez Contreras será el encargado de que el Plan de Activación del Núcleo de Constitución del Centro Tecnológico y Logístico del Ejército de Tierra (NCCTLET) se ejecute correctamente y permita que el PCMVR nº 2 pueda crecer escalonada y progresivamente, tanto en personal como en infraestructuras, hasta que las instalaciones de la BLET estén listas para poder dar el salto a las mismas.

Su vida militar se ha repartido, básicamente, en unidades de Infantería y cuarteles generales. Ejerció el mando de la Jefatura de Estado Mayor de la Brigada Extremadura XI y, tras mandar brevemente la Sección de Logística del Cuartel General de la Fuerza Terrestre en Sevilla, fue destinado a la sección de Operaciones del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de la OTAN en Solbiate Olona (Italia). Antes de tomar posesión del mando del PCMVR nº 2, participó en el diseño del plan de activación del NCCTLET.

Correo: fvilcon@et.mde.es

Teléfono: 957323410