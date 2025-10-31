Quién es quién en la BLET: agentes sociales y asociaciones

Ricardo Martí Fluxá

Presidente de la asociación TDAE

Ricardo Martí Fluxá. / CÓRDOBA

Ricardo Martí Fluxá, nacido en 1950, es abogado y diplomático de carrera, con una trayectoria destacada en el ámbito público y privado. Actualmente, preside la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), organización sin ánimo de lucro que representa a las principales compañías tecnológicas españolas en sectores estratégicos. Entre 1992 y 1996 fue jefe de Protocolo de la Casa Real y entre 1996 y 2000 desempeñó el cargo de secretario de Estado de Seguridad. Su labor le ha valido reconocimientos como la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica y la distinción de comendador de número de la Orden de Carlos III. Según datos de 2022, el sector integrado en Tedae factura más de 12.000 millones de euros, destina el 12% a I+D+i y genera 210.000 empleos directos e indirectos, mayoritariamente de alta cualificación. Las exportaciones representan la mitad de la facturación total, consolidando así a estas industrias como un pilar fundamental en la economía y la innovación españolas.

Gerardo Sánchez Revenga

Presidente de la asociación Aesmide

Gerardo Sánchez Revenga. / CÓRDOBA

Con una extensa trayectoria en la administración pública, Gerardo Sánchez Revenga, natural de Toledo y nacido en 1947, preside desde 2009 la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), organismo para el que ha sido reelegido en cinco ocasiones consecutivas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, forma parte de diversos cuerpos de la Administración, entre ellos el Cuerpo de Contadores del Estado, el de Gestión de Hacienda Pública y el Cuerpo Superior de Interventores del Estado, y posee el título de Censor Jurado de Cuentas. También ha ocupado cargos como secretario general de la Intervención del Estado, interventor en distintas administraciones e instituciones públicas, y delegado especial de Hacienda en Renfe. Su experiencia incluye labores en organismos como el Consejo de Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Comisión para el Mercado del Tabaco y la Universidad de Barcelona. Fue presidente del Instituto de Auditores Públicos de España.

Antonio Díaz Córdoba

Presidente de CECO y de la Cámara

Antonio Díaz Córdoba. / CÓRDOBA

Reconocido por su compromiso con el desarrollo empresarial en Córdoba, Antonio Díaz Córdoba ha dirigido la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) durante tres mandatos consecutivos, revalidando su presidencia por aclamación en octubre de 2024. Paralelamente, ejerce como presidente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba y es vicepresidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Abogado de formación, licenciado en Derecho y diplomado en Alta Dirección, Díaz Córdoba ha ocupado cargos relevantes como secretario de CECO y director de la Red Andaluza de Servicios Avanzados a las Empresas (Red CSEA) en Córdoba. En 2019 se introdujo en el consejo de administración de Garántia SGR, entidad financiera dedicada a facilitar crédito a autónomos y pymes, y tan solo un año después, en 2020, se sumó al consejo de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. CECO está participando en la difusión de jornadas y movilizando a empresas cordobesas para participar en el proyecto de la BLET.

Ángel Olivares

Presidente de la Fundación Feindef

Ángel Olivares. / CÓRDOBA

Con más de treinta años dedicados al servicio público, Ángel Olivares ha desempeñado múltiples cargos de relevancia del Estado. Entre sus responsabilidades destacan su etapa como gobernador civil de Ávila, delegado del Gobierno en Extremadura y Castilla y León, y director general de la Policía, puestos desde los cuales consolidó una sólida experiencia en gestión y coordinación institucional. Su paso por el Ministerio de Defensa como secretario de Estado entre 2018 y 2020 fue destacado, impulsando importantes proyectos orientados a modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas españolas. Desde junio de 2024 preside la Fundación Feindef, encargada de organizar cada dos años la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España, en la que se ha difundido el proyecto de la BLET con la participación del Ayuntamiento de Córdoba y empresas de la provincia. En esta nueva etapa, sucede a Julián García Vargas. Bajo su dirección, la fundación trabaja para reforzar la proyección de Feindef como un referente nacional e internacional en el sector.

José Antonio Piedra

Presidente de la asociación Quemasem

José Antonio Piedra. / CÓRDOBA

José Antonio Piedra es un empresario cordobés que forma parte de la familia Piedra, vinculada a la conocida cadena local de supermercados Piedra, adquirida en 2025 por el grupo onubense El Jamón. Desde joven ha estado ligado al mundo de la empresa, participando en la gestión de un negocio familiar que durante décadas formó parte del día a día de muchos cordobeses.

Más allá de la empresa familiar, desde hace más de un lustro ejerce la presidencia de Quemasem, la Asociación de Empresarios del Polígono de Las Quemadas. En este cargo ha liderado proyectos de dinamización, ha promovido la colaboración entre empresas del polígono y ha representado sus intereses ante instituciones y administraciones, con el objetivo de reforzar la competitividad del área industrial.

En relación con la BLET, José Antonio Piedra considera que la proximidad del polígono ofrece una oportunidad única para atraer nuevas empresas, consolidar inversiones y convertirlo en un enclave de referencia para el crecimiento económico de Córdoba.

José Alberto González Ruiz

Secretario general de CEOE

José Alberto González Ruiz. / CÓRDOBA

José Alberto González-Ruiz ejerce como secretario de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales desde noviembre de 2018. Con anterioridad, durante siete años estuvo al frente de la secretaría de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, completó su formación con estudios en Economía Europea en la Universidad Libre de Bruselas, lo que ha enriquecido su carrera con una visión amplia y europea. En su trayectoria ha desarrollado actividades en diversos países de la Unión Europea y ha acumulado experiencia en sectores variados, incluyendo el turismo, colaborando en la gestión de instituciones como VIE, Sedettur y Segitur. Dentro de la CEOE, donde es una de las figuras más visibles, González-Ruiz impulsa la promoción y visibilidad de la BLET. Su labor contribuye a proyectar este ambicioso proyecto más allá de Andalucía, tomando Madrid como epicentro para su difusión y consolidación en el ámbito nacional.

Oficina del Inversor de Córdoba

Impulso a la inversión en Córdoba

Oficina del inversor CECO. / CÓRDOBA

La oficina de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), apoyada por el Ayuntamiento, se ha consolidado como un punto clave para atraer inversión y talento a la ciudad y su área metropolitana. Su objetivo principal es impulsar el desarrollo económico local y fortalecer el tejido empresarial cordobés, mediante un asesoramiento personalizado, confidencial y gratuito, dirigido a inversores, empresas y profesionales cualificados interesados en establecerse en la zona. Entre sus servicios sin coste destacan el acceso a información sobre incentivos y financiación, la organización de agendas previas a la inversión y la búsqueda de ubicaciones adecuadas. Además, ofrece consultoría especializada, facilita la integración en redes de contactos, identifica socios estratégicos locales y proporciona servicios de ‘softlanding’. Una vez completada la fase inicial, la oficina acompaña a los inversores con planes de crecimiento, expansión, transmisión y ‘advocacy’. La Oficina del Inversor, junto al Ayuntamiento de Córdoba, ha promovido jornadas de difusión de la BLET en distintas ciudades.

Miguel Ángel Tamarit

Lidera Asfaco y el tejido empresarial

Miguel Ángel Tamarit. / CÓRDOBA

Miguel Ángel Tamarit encabeza actualmente la Asociación de Fabricantes y Empresas de Servicios de Córdoba (Asfaco), una organización que agrupa a más de 40 compañías de peso en la provincia. Juntas suman una facturación superior a los 4.000 millones de euros y generan más de 3.500 empleos, consolidando su papel como motor económico local. Desde su llegada a la presidencia en 2023, Tamarit ha defendido el papel estratégico de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) como catalizador de transformación para el tejido empresarial cordobés. También participa activamente en varias entidades representativas del empresariado andaluz: forma parte del comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y es vocal en la Cámara de Comercio de Córdoba. En paralelo, ocupa la vicepresidencia del grupo Pegasus Aero, especializado en servicios aéreos, y es miembro de la junta directiva de Ataire. Además, es presidente del Clúster Andalucía Logistics.

Tomás Martínez Pagán

Presidente de Aemin y líder industrial

Tomás Martínez Pagán. / CÓRDOBA

Desde Cartagena, ha construido una carrera marcada por el compromiso con el desarrollo económico e industrial de la Región de Murcia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de impulso empresarial, colaboración institucional y defensa del talento local.

Al frente de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Industrial y Naval (Aemin), lidera una red clave en el soporte técnico del sector naval y de defensa. Pero su influencia no se limita al ámbito empresarial. Preside Cartagena Avanza, una plataforma ciudadana volcada en el progreso de la ciudad portuaria, y forma parte de espacios de decisión tan relevantes como el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena o el consejo asesor del Instituto de Fomento.

Es, además, embajador de la marca Ejército en la Región, un rol que refuerza su conexión con la industria de defensa.

Su perfil multidisciplinar lo ha llevado incluso al terreno cultural: ha sido nombrado académico de número en la Real Academia de Gastronomía de la Región de Murcia.

Joaquín Alberto Peñalver

Dirige AFAR y promueve la innovación

Joaquín Alberto Peñalver. / CÓRDOBA

Joaquín Alberto Peñalber lidera desde 2018 la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), cargo que asumió tras José M. Raya Portero. Con sede en Lucena, esta organización representa al sector andaluz del frío y la climatización, un sector clave para la economía local y regional, con una amplia red de empresas que impulsan la innovación y la competitividad. Lucena concentra gran parte de la producción andaluza en esta industria, generando más de 3.000 empleos y facturando alrededor de 400 millones de euros. En esta localidad, el sector del frío supone más del 30% del PIB municipal y alcanza un nivel de exportación cercano al 45% de su producción.

Mirando hacia el futuro, AFAR prepara colaboraciones con la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. Este vínculo se establecerá, tanto directamente desde la asociación, como a través de las empresas asociadas, que dedican anualmente más de 280.000 horas a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

Carlos López Navarrete

Preside Ceacop y el Grupo Grulop

Carlos López Navarrete. / CÓRDOBA

Carlos López Navarrete preside el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y es codirector del Grupo Grulop, una compañía con fuerte presencia en el sector. Desde esta patronal, que agrupa a más de 250 empresas, defiende los intereses de la construcción en Andalucía y España. Para Ceacop, la creación de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en La Rinconada representa un punto de inflexión económico, laboral y estratégico. El proyecto es considerado un «motor tecnológico y generador de empleo» con capacidad para consolidarse como un ‘hub’ logístico clave en el sur de Europa.

La construcción de las infraestructuras de la base llevará el sello de las grandes constructoras asociadas al círculo que preside López Navarrete, la mayoría con implantación en toda la comunidad autónoma. Este desarrollo no solo supone una oportunidad para el sector, sino que también refuerza la colaboración público-privada en proyectos de gran envergadura.

Junta de Compensación de La Rinconada

Órgano gestor del entorno de la BLET

Junta de Compensación de La Rinconada. / CÓRDOBA

Desde noviembre de 2021, este órgano de gestión específico se encarga de coordinar el desarrollo de los terrenos vinculados a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. Esta estructura reúne a representantes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), la Junta de Andalucía y al resto de propietarios de las parcelas ubicadas en la zona de La Rinconada. Su principal objetivo es unificar los procedimientos administrativos y acelerar la toma de decisiones en torno a los proyectos asociados a la base, considerada una de las principales infraestructuras estratégicas del Ejército en el país. El órgano trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Defensa, el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, así como con el Ayuntamiento de Córdoba. Entre las medidas ya adoptadas destaca la aprobación del proyecto de enlace entre la autovía A-4 y la zona de La Rinconada, situada en El Higuerón.

Ludwig Wagner

Presidente de la asociación Asemeco

Ludwig Wagner. / CÓRDOBA

Llegó a Córdoba en 2004 y, poco después, fundó la empresa Cortec, especializada en soluciones industriales. Desde entonces, el austriaco no solo ha consolidado su empresa, sino que también se ha convertido en una figura clave dentro del entramado empresarial cordobés.

Su implicación con el desarrollo económico de la provincia se refleja en su participación activa en la Confederación de Empresarios de Córdoba, así como en las Cámaras de Comercio de Córdoba y Austria. Actualmente, preside la Asociación de Empresarios del Metal de Córdoba, que agrupa a compañías de distintos sectores, incluidas aquellas dedicadas a la producción de componentes y manufacturas de uso militar.

Desde Asemeco, participa también en la colaboración con la Base Logística del Ejército de Tierra, actuando como enlace con empresas que ofrecen materiales y soluciones útiles para la defensa. Ha pasado por varias instituciones técnicas centroeuropeas, como la Universidad Konstanz de Tecnología en Alemania, la FHV de Dornbirn o la HTL Wien 10.

Encarna Laguna

UGT ante el reto laboral de la Base

Encarna Laguna. / CÓRDOBA

Encarna Laguna, recientemente elegida secretaria general de UGT Córdoba y enfermera de profesión en la residencia del Parque Figueroa, lidera desde el ámbito sindical una mirada estratégica hacia el futuro laboral que traerá consigo la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Afiliada al sindicato desde hace más de dos décadas, Laguna destaca la magnitud de este proyecto y la necesidad de gestionarlo con mucho equilibrio entre la oferta pública de empleo y la capacitación de la población, especialmente la más joven. UGT afirma que estará vigilante para garantizar empleo de calidad y que los objetivos del proyecto se cumplan en beneficio de la sociedad cordobesa.

Subraya que la BLET generará industrias paralelas y nuevos puestos de trabajo que impulsarán el desarrollo económico de la ciudad, siempre que la formación se adapte a las demandas de las empresas tecnológicas que llegarán a su entorno. Defiende que el progreso industrial y la inteligencia artificial pueden y también deben ser compatibles con unas condiciones laborales dignas.

Marina Borrego

Secretaria general de CCOO Córdoba

Marina Borrego. / CÓRDOBA

Marina Borrego Martínez, secretaria general de CCOO Córdoba desde 2017, señala la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) como un elemento estratégico para el futuro industrial de la provincia. Aunque reconoce los avances en empleo en los últimos años, advierte que la BLET no es una «panacea», sino una oportunidad para impulsar la industrialización y diversificar sectores que hasta ahora dependen de la agricultura o el turismo. Borrego subraya que Córdoba puede destacarse en logística, industrias auxiliares, robótica, mecatrónica, energéticas, transporte, digitalización e inteligencia artificial, siempre que se mejore la planificación y se facilite suelo industrial atractivo en Córdoba. Según la secretaria provincial de CCOO, el proyecto debe servir para cambiar la visión del territorio y generar estabilidad laboral en toda la provincia, siguiendo ejemplos de zonas industrializadas fuera de la capital, como es el caso de Lucena; de manera que las empresas perciban a Córdoba como un centro estratégico y competitivo en la comunidad andaluza.

Centro Tecnológico Cetemet

Motor de innovación para la base

Centro Tecnológico Cetemet. / CÓRDOBA

El Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte (Cetemet), ubicado en el Parque Científico y Tecnológico Rabanales 21, se ha convertido en un aliado clave de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Especializado en I+D+i Metalmecánico, climatización y carrocería, Cetemet desarrolla y prueba productos ferroviarios y vehículos, desde simuladores y ensayos de máquinas hasta la climatización de vagones. Su red de instalaciones, con sedes en Linares, Zaragoza y Córdoba, cuenta con túneles de frío, laboratorios de impresión 3D, metalografía, estaciones de ensayos ATP y pruebas de baterías eléctricas. El centro participa en proyectos estratégicos financiados por ministerios, incluyendo la evolución del coche eléctrico, y aporta tecnología crítica que permite a la BLET y su industria auxiliar contar con innovación aplicada en transporte, mecanizado y sistemas de climatización. Gracias a su experiencia, Cetemet combina investigación avanzada y capacidad práctica para impulsar la logística militar y civil de la provincia.

Javier Escribano Ruiz

EM&E impulsa la BLET desde Córdoba

Javier Escribano Ruiz. / CÓRDOBA

Javier Escribano, presidente de EM&E Group, lidera un proyecto industrial estratégico en Córdoba vinculado a la futura BLET. Bajo su dirección, EM&E sigue transformando un pequeño taller de mecanizado en un grupo de defensa y seguridad de referencia, con más de 1.300 empleados, 23.000 metros cuadrados de instalaciones en el Parque Tecnológico Rabanales 21 y una sólida inversión en I+D. La fábrica cordobesa producirá y reacondicionará cohetes de seis metros con alcance de 400 kilómetros, además de modificar camiones y otros sistemas logísticos y piezas de armamento. La compañía combina colaboración público-privada, cohesión territorial e internacionalización, siendo pionera en competir en mercados exteriores además de consolidarse en España. Escribano mantiene la vocación de exportación y la apuesta por el fortalecimiento del tejido industrial nacional, asegurando que la BLET se beneficie de innovación, capacidad productiva y talento local, situando a Córdoba como epicentro de la defensa española y su proyección global.

