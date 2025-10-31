Economía
Los ahorros a plazo caen un 70% desde 2008 en Córdoba
Facua atribuye la tendencia a tener los depósitos a la vista a la "desconfianza que tenemos los ciudadanos del sistema en general"
El ahorro de los cordobeses ha alcanzado durante el segundo trimestre de 2025 un nivel histórico, con 17.354 millones de euros guardados en los bancos por familias y empresas no financieras. Sin embargo, la estadística del Banco de España permite observar diferencias significativas en la modalidad de los depósitos elegida por los clientes. Los que son a la vista suman 14.449 millones de euros, representando un 83% del total, en tanto que los depósitos a plazo contienen 2.346 millones, un 14% del total. Otros 558 millones se encuentran en la modalidad de cesión temporal de activos.
En cuanto a la evolución experimentada en las últimas décadas, si bien los depósitos a la vista registran en la actualidad el dato más alto de la serie estadística, los depósitos a plazo se han desplomado. En diciembre de 2008 los cordobeses tenían 12.641 millones ahorrados y, de estos, 7.562 estaban a plazo, el 60% del total y el importe más alto de la serie histórica. En la actualidad, como se indica, los depósitos a plazo representan el 14%. Su cuantía ha caído casi un 70% respecto al récord de 2008.
Para el presidente de la asociación de consumidores Facua, Francisco Martínez, este cambio se debe, fundamentalmente, a «la desconfianza que tenemos los ciudadanos del sistema en general, que nos lleva a tener el dinero a la vista para poder usarlo».
