Vox propone rebajar el IBI a familias numerosas y a quienes sufran ocupaciones ilegales en sus viviendas habituales

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una serie de alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales para 2026 con el objetivo de "reducir la carga tributaria que soportan los cordobeses". La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha defendido que “Córdoba necesita un Ayuntamiento que piense en los vecinos, no en engordar la recaudación. Es momento de devolver el esfuerzo a las familias y empresas, no de seguir exprimiéndolas”.

En este sentido, Vox propone reducir el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana (IBI de urbana) al mínimo legal permitido (0,4%), así como aplicar el máximo de bonificaciones permitidas por la ley, priorizando a las familias numerosas y a quienes sufran ocupaciones ilegales en sus viviendas habituales.

Además, la formación plantea situar el tipo de gravamen del IBI rústico en la media nacional (0,62%), en cumplimiento del acuerdo suscrito en 2019 con PP y Ciudadanos. Badanelli ha señalado que “es inadmisible que Córdoba siga castigando fiscalmente a los agricultores y ganaderos cuando son quienes mantienen viva nuestra economía y nuestro campo”.

Conciliación y accesibilidad en la vivienda

En materia de ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), Vox propone bonificar al máximo las obras que faciliten la conciliación familiar —como reformas destinadas al teletrabajo o ampliaciones— y las adaptaciones para personas con discapacidad o movilidad reducida. “Cada euro que el Ayuntamiento deja de cobrar por ayudar a una familia a adaptar su vivienda o a conciliar su vida laboral es un euro bien invertido”, ha destacado la portavoz.

En relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía), Vox plantea ampliar las bonificaciones a las transmisiones inter vivos y aclarar el concepto de “vivienda habitual” para evitar inseguridad jurídica. Asimismo, solicita que los beneficios se apliquen a inmuebles afectos a actividades económicas o profesionales, incluso si se desarrollan en viviendas, y que se reduzca de cinco a tres años el plazo exigido para mantener la actividad. “Queremos un sistema fiscal que entienda la realidad de los cordobeses, no que los penalice con trabas y tecnicismos”, ha señalado Badanelli.

Revisión de las tasas

VOX propone una revisión exhaustiva de todas las tasas municipales vinculadas al proceso edificatorio para suprimir o bonificar aquellas que encarecen el acceso a la vivienda. Según Badanelli, “la vivienda es un derecho, no un lujo. El Ayuntamiento no puede seguir cargando tasas que elevan artificialmente el precio de compra o alquiler”.

Por último, Vox plantea una reducción del 50% en los importes por retirada, custodia y devolución de vehículos al considerar que las tarifas actuales son “excesivas y puramente recaudatorias”. “Las sanciones deben corregir conductas, no servir para llenar las arcas municipales”, ha afirmado la portavoz.

Entre las alegaciones, propone también reducir a la mitad la tasa por ocupación de la vía pública con veladores, con el objetivo de aliviar la presión fiscal sobre bares, restaurantes y cafeterías. “Los negocios familiares de hostelería son el corazón de nuestra vida social y económica. No se puede seguir penalizando a quienes generan empleo y mantienen vivo nuestro centro y nuestros barrios”, ha declarado Badanelli.

Finalmente, Vox solicita la exención total del impuesto de vehículos (IVTM) para ciclomotores y motocicletas hasta 125cc, y una reducción del 25% para el resto de vehículos. Badanelli ha defendido que “esta medida promueve una movilidad más sostenible, alivia a miles de trabajadores que usan estos vehículos para desplazarse y reduce la carga burocrática del Ayuntamiento”.

La portavoz de Vox ha concluido que las alegaciones presentadas “responden a una visión de ciudad más justa, que protege a las familias, apoya a quienes crean empleo y defiende el derecho a una vivienda digna. Desde VOX seguiremos proponiendo una Córdoba que gestione mejor, gaste menos y deje de castigar a quienes levantan esta ciudad cada día”, ha finalizado Badanelli.