Viajes Aquasur y el CIET de Los Pedroches, entre los galardonados en los 4º Premios Andaluces de Agencias de Viajes de la FAAV

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha anunciado el fallo del jurado de la IV Edición de los Premios Andaluces de Agencias de Viajes, que distinguen a empresas, instituciones y profesionales del sector turístico andaluz por su excelencia, compromiso e innovación. Los galardones se entergarán en una gala el próximo 20 de noviembre en Córdoba.

Según ha explicado la FAAV en una nota de prensa, el jurado, integrado por expertos procedentes de entidades públicas y privadas, ha valorado los méritos presentados por las distintas candidaturas en cada categoría. Así, ha otorgado el premio a la trayectoria a Viajes Aquasur (Córdoba), el premio al receptivo a Oleoticket (Jaén), el premio al proveedor a Luxotour (Málaga) y el premio a la institución al Centro de Iniciativas Empresariales y Turísticas (CIET) de Los Pedroches.

Asimismo, la organización ha concedido una mención especial al medio turístico al programa Gente Viajera Andalucía de Onda Cero, por su compromiso con la divulgación y promoción de la riqueza turística de la comunidad.

La FAAV otorga también un reconocimiento especial a Marruecos como destino internacional del año, en atención a la estrecha colaboración institucional y empresarial mantenida con la federación. Este reconocimiento pone en valor la cooperación turística entre ambos territorios y recuerda la celebración de la 2ª Convención Anual de la FAAV en Marruecos, que reunió a 120 agentes de viajes andaluces el pasado mes de abril y fortaleció las relaciones comerciales y turísticas bilaterales.

Con estos galardones, la FAAV reconoce el esfuerzo y la dedicación de los profesionales y entidades que contribuyen al desarrollo del turismo andaluz, consolidando su papel como motor económico y social y reafirmando el compromiso de las agencias de viajes con la calidad, la innovación y la confianza de los usuarios, señala el colectivo en su nota de prensa.

Los premios se entregarán el 20 de noviembre en Córdoba, en una gala organizada por la FAAV junto a la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, el Patronato Provincial de Turismo y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía S.A., perteneciente a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. La gala contará también con el respaldo de las empresas partners Iberia Cards, Iryo y AON, y la colaboración de Caja Rural del Sur, CDV Travel, Soho Boutique y Cabildo Catedral de Córdoba.