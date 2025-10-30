El Ayuntamiento continúa su propósito de que Córdoba sea referente en zonas verdes. Hoy ha comenzado su plan de arbolado en el que plantará 3.000 ejemplares en distintos distritos de la ciudad. La plantación ha empezado en la avenida de Libia. Te contamos el resto de ubicaciones en las que habrá nuevos árboles. Por otra parte, el atractivo de la Base Logística del Ejército se ha trasladado esta mañana a los centros educativos. Más de 100 alumnos de FP se han retado con las propuestas emprendedoras que han desarrollado en torno a la BLET. Por último, y sin apartar en foco de Defensa, Indra ha anunciado hoy que invertirá 100 millones en proyectos en Córdoba, Gijón y Vigo en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos. Te contamos el trabajo que desarrollará en la ciudad y el resto del territorio.

