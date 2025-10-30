Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El inicio de la plantación de miles de árboles en la ciudad, los proyectos de los estudiantes de FP en torno a las BLET y la inversión de Indra en Córdoba y otros territorios copan los titulares de la jornada

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, mira cómo los técnicos plantan un árbol en la avenida de Libia en Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, mira cómo los técnicos plantan un árbol en la avenida de Libia en Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Ayuntamiento continúa su propósito de que Córdoba sea referente en zonas verdes. Hoy ha comenzado su plan de arbolado en el que plantará 3.000 ejemplares en distintos distritos de la ciudad. La plantación ha empezado en la avenida de Libia. Te contamos el resto de ubicaciones en las que habrá nuevos árboles. Por otra parte, el atractivo de la Base Logística del Ejército se ha trasladado esta mañana a los centros educativos. Más de 100 alumnos de FP se han retado con las propuestas emprendedoras que han desarrollado en torno a la BLET. Por último, y sin apartar en foco de Defensa, Indra ha anunciado hoy que invertirá 100 millones en proyectos en Córdoba, Gijón y Vigo en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos. Te contamos el trabajo que desarrollará en la ciudad y el resto del territorio.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Tribunales

Provincia

Campo

Ocio

Cultura

España

TEMAS

  1. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  2. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  3. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  6. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  7. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  8. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación

