La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El inicio de la plantación de miles de árboles en la ciudad, los proyectos de los estudiantes de FP en torno a las BLET y la inversión de Indra en Córdoba y otros territorios copan los titulares de la jornada
El Ayuntamiento continúa su propósito de que Córdoba sea referente en zonas verdes. Hoy ha comenzado su plan de arbolado en el que plantará 3.000 ejemplares en distintos distritos de la ciudad. La plantación ha empezado en la avenida de Libia. Te contamos el resto de ubicaciones en las que habrá nuevos árboles. Por otra parte, el atractivo de la Base Logística del Ejército se ha trasladado esta mañana a los centros educativos. Más de 100 alumnos de FP se han retado con las propuestas emprendedoras que han desarrollado en torno a la BLET. Por último, y sin apartar en foco de Defensa, Indra ha anunciado hoy que invertirá 100 millones en proyectos en Córdoba, Gijón y Vigo en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos. Te contamos el trabajo que desarrollará en la ciudad y el resto del territorio.
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba
- Un centenar de estudiantes se retan emprendiendo proyectos vinculados a la Base Logística del Ejército
- Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Indra fabricará en Córdoba más de cien radares Nemus que detectan proyectiles y drones en 2026
- Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”
- La Junta cubre los restos de la ronda Norte de forma provisional y trabaja en una solución definitiva
- Diario CÓRDOBA publica el segundo anuario sobre la Base Logística del Ejército, gratis este viernes con el periódico
- Córdoba lidera la fuga de médicos en Andalucía: 13 facultativos menos cada año
- El estrés laboral, una "epidemia silenciosa" que ya es la segunda causa de incapacidad temporal en Andalucía
- Así endulza Córdoba el Día de Todos los Santos: gachas, torrijas, pestiños y buñuelos sin rastro de Halloween
Tribunales
- La Justicia investiga a 26 personas por la batalla campal entre ultras del Córdoba CF y la UD Almería
Provincia
- Guadalcázar, en alerta por la presencia de mosquitos portadores del virus del Nilo
- Ingresan en prisión los tres detenidos por tráfico de drogas en Peñarroya-Pueblonuevo
Campo
Ocio
Cultura
- El jurista cordobés Rafael Jaén presenta su poemario 'Entre tus manos' con el prólogo de Carlos Herrera
España
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación