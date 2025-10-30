La actualidad del jueves 30 de octubre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La partida de los presupuestos de la Junta para la provincia, la entrega de las Medallas de la Ciudad y la eliminatoria del Córdoba CF en la Copa del Rey centran los titulares del día
La Junta destinará más de 524 millones de euros a la provincia de Córdoba en sus de presupuestos para 2026, unos 680 euros por habitante, la cifra más alta de la comunidad. El proyecto más importante dentro del documento es el proyecto de la Base Logística y su polígono, a los que destina más de 100 millones. En otro orden de cosas, los Bomberos de Córdoba, el grupo Medina Azahara, la atleta Carmen Avilés y el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, recibieron ayer las Medallas de la Ciudad, con las que el Ayuntamiento premia el orgullo que representan para Córdoba y los cordobeses. Por último, te contamos que el Córdoba CF fue eliminado ayer de la Copa del Rey en Cieza en una jornada en la que cayeron también otros dos equipos cordobeses: el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil.
Además, destacamos estas otras noticias:
- José Vaquero, presidente de Asaicor: «Sin las donaciones de los padres a los hijos no se estaría vendiendo tanta vivienda»
- Diario CÓRDOBA entrega mañana gratis el segundo anuario sobre la Base Logística del Ejército
- Las lluvias dejan más de 38 litros en Córdoba capital sin incidencias destacables
- La ronda Norte contará con 8,8 millones de euros en los presupuestos de la Junta de 2026
- Los presupuestos de la Junta para 2026 reservan 100 millones para la construcción de la Base Logística y el polígono anexo
- La pegatina naranja funciona: la Policía Local ya ha retirado 272 coches abandonados de las calles de Córdoba
- José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco
- Guía de Todos los Santos: misas, otras actividades y horarios de los cementerios
- Una tromba de agua anega calles en Lucena y Priego y corta varias carreteras
- El alcalde de Puente Genil remodela su equipo de gobierno para impulsar el área de Urbanismo
- Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca
- Así se celebra Halloween en Córdoba: 'Scape room', concurso de disfraces, planes para niños y un tributo a Michael Jackson
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación