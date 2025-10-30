La Junta destinará más de 524 millones de euros a la provincia de Córdoba en sus de presupuestos para 2026, unos 680 euros por habitante, la cifra más alta de la comunidad. El proyecto más importante dentro del documento es el proyecto de la Base Logística y su polígono, a los que destina más de 100 millones. En otro orden de cosas, los Bomberos de Córdoba, el grupo Medina Azahara, la atleta Carmen Avilés y el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, recibieron ayer las Medallas de la Ciudad, con las que el Ayuntamiento premia el orgullo que representan para Córdoba y los cordobeses. Por último, te contamos que el Córdoba CF fue eliminado ayer de la Copa del Rey en Cieza en una jornada en la que cayeron también otros dos equipos cordobeses: el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil.

