Torralbo pide mantener la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad para multiplicar los efectos de la Base Logística

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha recordado durante su discurso en la presentación la segunda edición del ‘Anuario de la Base Logística del Ejército de Tierra 2025’ que la BLET «es mucho mas que una infraestructura militar». A ojos de Torralbo, el proyecto del Ministerio de Defensa es «una oportunidad de desarrollo científico que va a generar empleo de calidad y a fortalecer la colaboración entre todos los agentes del territorio».

En la colaboración de instituciones, empresas y sociedad ha basado el rector de la UCO parte de su discurso, recordando que cuando llegó el anuncio de que la Base Logística iba a instalarse en Córdoba «nos unimos por un esfuerzo común». Para Torralbo, «aquel espíritu de colaboración sigue siendo la clave del éxito» por lo que ha pedido a todos los agentes implicados el «mantenerlo vivo estrechando aún más los lazos».

La presentación del Anuario del BLET 2025, en imágenes / A.J.González

El papel de la UCO

En cuanto al papel de la Universidad de Córdoba en torno a la BLET, que también ha sido resaltado por la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, el rector de la institución académica ha dicho que «desde la UCO hemos querido ser siempre parte activa de esta historia desde el primer día». Para Torralbo, la colaboración entre el Ejército de Tierra y la Universidad «no es una idea abstracta» sino que «ya trabajamos juntos en proyectos que son una realidad». En este sentido, ha recordado que la UCO ya ofrece formación especializada que junta ciencia y defensa con iniciativas como la dedicada al desarrollo de modelos predictivos para conseguir alargar los ciclos de vida de los vehículos militares, la que se centra en el uso de energías verdes en la movilidad militar o en jornadas como una organiza por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la institución académica sobre la política de la cadena alimentaria en operaciones militares. La aplicación, ha añadido, de tecnologías duales tanto en el ámbito civil como el militar «pueden ahora avanzar con decisión».

Sobre el futuro más cercano, Torralbo también ha hablado del «ecosistema de innovación» que se va a crear en torno a la BLET, un espacio, entiende, donde empresas y emprendedores llegan «a un punto de encuentro». En opinión del rector de la UCO, ese ecosistema «hay que consolidarlo» porque sería «una forma extraordinaria de multiplicar el impacto de la Base y de poner a Córdoba como referente de investigación vinculada a la logística».