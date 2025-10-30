Salvador Fuentes: «Con nuestro plan director, nos hemos propuesto captar al mejor talento local»

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, transmitió públicamente el agradecimiento de la institución al trabajo de la ministra Robles y la secretaria de estado «para conseguir que la BLET sea una realidad en Córdoba». Fuentes recalcó que «estamos en un proyecto que nos une a todos» y que supone «un desafío apasionante». A partir de ahí, explicó que «una vez se decidió instalar en Córdoba la base logística la institución provincial se planteó cómo podía contribuir a su desarrollo, lo que desembocó en el desarrollo del Plan Director de Innovación Tecnológica Dual, en colaboración con CSG Ingeniería».

Así, defendió el trabajo realizado, cuyo objetivo era seguir la hoja de ruta de la estrategia tecnológica de defensa. «Lo que diferencia este plan de otros es que, como diría Emilio Duró, si queremos contribuir a la BLET, necesitamos caballos de pura raza que sean capaces de saltar setos de dos metros». Y para ello, el plan se ha propuesto que durante un año «captemos el mejor talento local, desarrollemos estrategias de colaboración con empresas que nos permitan definir y localicemos el tejido productivo para que, a través de la economía dual y una colaboración muy intensa con el mundo de la ciencia, desarrollemos políticas para captar recursos y ampliar la base logística».

La presentación del Anuario del BLET 2025, en imágenes / A.J.González

Fuentes aseguró que «ya tenemos el grupo de empresas y se está trabajando para que cada una pueda aprovechar las oportunidades». Para ello, se ha llevado a cabo «un proceso muy selectivo para captar el talento cordobés con el que definir la estrategia de colaboración y de desarrollo». A partir de ahora, continuó, «se trata de conectar y hacer realidad que las empresas de la provincia que están haciendo cosas muy interesantes en industria y que están perfectamente identificadas puedan trasladar ese trabajo a las necesidades de Defensa de Europa y de España».

El presidente de la Diputación avanzó que «ya hay resultados interesantes y seguiremos trabajando para que cuando llegue la BLET en 2026 tengamos a las empresas preparadas, porque el talento lo tenemos, la ciencia y la formación profesional también», y solo se trata, concluyó «de saber hacia dónde vamos en esa estrategia tecnológica para conectar a los grupos de trabajo y que aprovechen todas las oportunidades que pasarán por la provincia y que queremos acaparar». El empeño de la Diputación será «atraer a los mejores y hacer desarrollos para industrializar Córdoba, eses es nuestro empeño desde lo público y en eso nos vamos a centrar».