Intento de robo en cinco locales de Ronda de los Tejares y la plaza de Colón: “No sabía ni lo que buscaba”

De madrugada y “sin saber lo que buscaba”, así se produjo el intento de robo en hasta cinco locales de la avenida Ronda de los Tejares y el entorno de la plaza de Colón. En uno de ellos, el presunto ladrón logró acceder, aunque no se llevó material de gran valor.

Según explican los afectados -una versión confirmada por la Policía Nacional-, los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 29 de octubre, concretamente entre las 4.00 y las 4.30 horas. En ese momento, un hombre de mediana edad trató de acceder a cinco locales situados en la avenida Ronda de los Tejares, la plaza de Colón y la calle Reyes Católicos.

Relato de los afectados

Daniel Chamizo, propietario de la cafetería Puerto Rico, es uno de los afectados. En su caso, el presunto ladrón intentó acceder a través de la persiana principal: “La reventó y la abrió unos 40 centímetros”. Sin embargo, en ese momento saltó la alarma y el intruso “se asustó y se fue”, explica Chamizo tras revisar las cámaras de seguridad.

El hombre se adentró entonces en el pasaje y, posteriormente, se dirigió hacia la calle Reyes Católicos. Según las imágenes, no disponía de herramientas ni parecía tener un plan definido: “No sabía ni lo que buscaba”, resume el hostelero. Es el primer intento de robo que sufre en las dos décadas que lleva al frente del negocio. Chamizo añade que acudió al local tan pronto recibió el aviso y que al día siguiente tuvo que pedir ayuda a los mecánicos de la Diputación de Córdoba para poder abrir, “porque si no, era imposible”, comenta.

En la cafetería Puerto Rico el ladrón trató de acceder por la persiana principal. / ADRIÁN RAMÍREZ

Ya en la calle Reyes Católicos, el presunto autor intentó forzar la persiana de la papelería Recreo con el mismo modus operandi. En esta ocasión tuvo menos éxito y solo se llevó el mango de la persiana. “Por suerte, no ha pasado nada”, afirma una de las trabajadoras. Esta versión coincide con las imágenes captadas por las cámaras del restaurante Maríavinagres, donde el hombre también trató de acceder, aunque únicamente rompió el tirador de la puerta. Su propietario denuncia que sucesos como este son frecuentes y recuerda que “hace dos semanas robaron un teléfono en un negocio cercano”. Tiene previsto presentar denuncia ante la Policía Nacional.

El cuarto establecimiento afectado fue el supermercado MÁS Ahorro, también en Ronda de los Tejares, donde el individuo intentó levantar la persiana a pulso para acceder al negocio por la zona de la panadería. Elisa y su compañera se percataron de los hechos al llegar por la mañana, al ver la persiana levantada unos 20 centímetros. Aseguran que el dueño del local ha presentado denuncia, aunque por el momento la Policía no ha recibido notificación de la misma.

Persiana del supermercado donde se produjo uno de los intentos de robo. / CÓRDOBA

Accedió a un negocio

Donde sí logró entrar fue en la Pescadería Rojas, donde levantó la persiana y accedió al interior. No obstante, el establecimiento lleva cerrado desde el mes de agosto, según explica Francisco Ramos, de la frutería contigua, por lo que “no se llevó nada de gran valor”. Al día siguiente se reparó la persiana. Al no haberse presentado denuncia, la Policía no puede determinar qué material se sustrajo.