Rechazo de los vecinos de Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel a un mercadillo 'fantasma' de Halloween

La autorización de un mercadillo nocturno y con la temática de Halloween ha despertado las críticas de los vecinos de los barrios de Turruñuelos y Huerta de Santa Isabel. Aunque la cita, prevista inicialmente para el viernes 31 de octubre, ya ha sido suspendida por sus promotores, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Córdoba (Comacor), los vecinos siguen en pie de guerra y enfadados con el Ayuntamiento de Córdoba por haber autorizado el mercadillo.

Los comerciantes, con los que ha tratado sin éxito de contactar este periódico, han retirado de sus redes sociales la convocatoria a pesar de que contaban con las autorizaciones pertinentes. De hecho, la calle Rafael Rivas Gómez, donde iba a celebrarse el mercadillo, ya había sido señalizado. Al parecer, los comerciantes han achacado a las previsiones meteorológicas la suspensión de la cita.

Señal para la celebración del mercadillo nocturno suspendido. / CÓRDOBA

Malestar vecinal

La asociación vecinal Aqua Vetus de Poniente ha expresado su malestar en una nota de prensa dirigida a los medios de comunicación y han mostrado su “profunda preocupación” ante la decisión de la Delegación de Vía Pública y Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba de autorizar la instalación de un mercadillo con la temática Halloween. Ana Pérula, miembro de la junta directiva, asegura en el comunicado que "el vecindario y la asociación apoyan las iniciativas que dinamizan el comercio”, pero lamenta “la elección de esta calle y el horario nocturno para el mercadillo de Halloween, que venía a suponer una grave amenaza para el derecho al descanso”.

Además, desde la asociación califican de "invento"y de "evento de paso" este mercadillo "sin más arraigo ni aportación en el día a día del vecindario” y muy lejos de los planes “de los comerciantes ya establecidos y de la asociación vecinal que trabaja con ellos”. Además, la asociación vecinal habla de "agravio aún mayor ya que se planteó este evento sin consultar al vecindario, mientras que la AV reclama desde hace tiempo para la ubicación propuesta del mercadillo, la calle Rafael Rivas, soluciones a carencias a las que siguen sin darse respuestas, como la falta de señalética sobre el asfalto, ya inexistente, o la necesidad de resaltes que eviten las carreras nocturnas que se están registrando".

“Estamos completamente en contra de que se autorice un evento de estas características y que se extiende hasta la madrugada es sinónimo de ruido, suciedad y aglomeraciones que vulnerarán el descanso del vecindario en un día laborable y víspera de festivo”, concluye diciendo en la nota José María Castellano, presidente de Aqua Vetus.