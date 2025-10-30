Rafael Romero: «La base ha cambiado la mirada de Córdoba a su propio futuro»

El director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, fue el encargado de desgranar la estructura y el contenido de la segunda edición del Anuario 2025 de la base logística. Y lo hizo en una intervención en la que destacó el impacto que ha supuesto la BLET para la ciudad «al unir defensa, industria, conocimiento y Córdoba en una misma estrategia nacional». En su opinión, este proyecto tecnológico «ha cambiado en pocos meses la mirada de Córdoba hacia su propio futuro». Hilvanando los capítulos del anuario, se refirió a las claves del proyecto y destacó que «la BLET no es una base más, sino el corazón de un nuevo modelo de logística militar, tecnológica y humana», que además, «reducirá de doce a dos los centros logísticos del Ejército, situando en Córdoba uno de esos grandes nodos». Consciente de que la BLET no es una acción aislada sino que se integra en el programa Ejército 2035, apuntó que «Córdoba será el epicentro de la transformación» y el espacio donde «la logística se convierta en conocimiento y el conocimiento en capacidades para la defensa».

Uno de los capítulos del Anuario aborda las redes industriales y las sinergias territoriales, un punto que evidencia el entendimiento y la colaboración de las administraciones. Para Romero, la base representa «una alianza ejemplar entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Universidad, capaz de convertir a la provincia en un centro industrial y tecnológico de primer orden».

La presentación del Anuario del BLET 2025, en imágenes / A.J.González

El capítulo sobre formación y empleo aborda el papel de la Universidad de Córdoba, una institución que está colaborando activamente al lanzar «nuevas titulaciones y másteres vinculados a la logística, la ingeniería de datos o la inteligencia artificial, consolidando Córdoba como capital del conocimiento logístico». También participa en avances como el Sistema de Logística Predictiva del Ejército, lo que demuestra, señaló, que «la tecnología puede anticiparse a los fallos y mejorar la disponibilidad de los equipos».

De este modo, la colaboración entre defensa, universidad y empresa hará que «el talento cordobés se convierta en una ventaja competitiva para toda España», sentenció. El Anuario aborda otros asuntos, entre ellos, la construcción de hubs y redes de innovación, gracias a las cuales «las tecnologías de defensa tengan aplicación directa en la sociedad civil, en múltiples áreas como el transporte, la salud o las emergencias».

Antes de terminar, Romero constató «el extraordinario interés que genera en Córdoba y provincia cualquier información relacionada con la Base Logística», y agradeció el esfuerzo compartido de todas las partes implicadas, aseverando que la BLET «no es solo una inversión sino una inversión en futuro, en talento y en España».