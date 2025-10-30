El PSOE de Córdoba califica de "marketing electoral" los presupuestos de la Junta para 2026

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en Cortes, Rafi Crespín, ha tildado hoy de “marketing electoral” el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 presentado por el Gobierno de Juanma Moreno, unas cuentas que ha calificado directamente de “fraudulentas y tramposas” que “son más de lo mismo” y que “no solucionan el mayor problema que tiene ahora mismo Andalucía, que es el colapso y el destrozo de la sanidad pública como punta de lanza del desmantelamiento y privatización de los servicios públicos”. A las puertas del centro de salud de la avenida del Aeropuerto, la dirigente ha insistido en que Moreno y el PP-A presentan un nuevo presupuesto electoralista “que nadie se cree, y que no arregla el problema de la sanidad en Andalucía, el más grave en la historia de la democracia en nuestra comunidad tras la crisis por los fallos y demoras en el programa del cribado del cáncer de mama”, una cuestión de la que ha dicho que “queremos saber cuál es el origen del problema, el alcance del mismo, el número de afectadas o dónde está encontrando a los profesionales que dice que va a contratar… Porque lo cierto es que no puede haber plan de choque para a lo que no saben siquiera lo que pasó”.

Para Crespín, “Moreno esconde cuando afirma que el presupuesto será histórico que el 80% de incremento de recursos es por la mayor aportación del Gobierno de España, es decir, por el trabajo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero”, mientras que ha reseñado que lo único que ha mejorado en estos siete años el presidente andaluz “ha sido el bolsillo de los empresarios de la sanidad privada, porque Moreno ha saqueado lo público para forrar a sus amigos de la privada”. Asimismo, ha indicado que “ya sabemos que a Moreno Bonilla no le importan los andaluces ni andaluzas, sino Génova y el PP nacional”.

Dinero de la sanidad pública

En este punto, ha conminado a Moreno Bonilla a decir “dónde está el dinero de la sanidad pública andaluza, porque no está en los centros de salud ni en los hospitales comarcales desmantelados y cada vez con menos servicios médicos; ni en las urgencias saturadas; ni en los más de 60.000 cordobeses y cordobesas en lista de espera para operarse o acudir a un especialista; ni en la preocupante carencia de pediatras en 50 de los 77 municipios de Córdoba; ni en el caótico servicio de ambulancias hospitalarias; ni en la fuga de profesionales sanitarios de la provincia para huir de contratos precarios, como sucede al año con el centenar de enfermeras y enfermeros formados aquí que se van a otras comunidades”.

La socialista ha enfatizado que en estos años de gobierno del PP se han desviado más de 1.500 millones de euros a las clínicas privadas, lo que se está investigando en los tribunales con los contratos fraccionados de manera irregular y en adjudicaciones de falsa emergencia por las que están imputados sus tres gerentes del SAS. Crespín ha negado la mayor a los presupuestos de la Junta para 2026 también en Dependencia, “con más de 5.000 mayores cordobeses en listas de espera, con casi 600 días de demora y más de 1.000 personas fallecidas en la provincia al año sin valoración ni prestación”; en Educación, “con más de 350 aulas públicas cerradas en Córdoba desde que gobierna el PP y el absoluto abandono al alumnado con necesidades especiales, con la asfixia de plazas públicas en la FP, y con su descarada y desvergonzada apuesta por la universidad privada, a las que regala los grados que niega a nuestras universidades públicas”.

Autovías

Por su parte, la parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Isabel Ambrosio ha incidido en que el proyecto de Presupuestos para 2026 es “una maniobra donde todo es publicidad y propaganda y donde la credibilidad y la confianza decaen, porque los hechos son tozudos”. Así, ha comentado que si a los 526 millones de inversión anunciados en la provincia el próximo año hay que restarles los 100 millones que la Junta debe poner obligatoriamente para la Base Logística, “y que se ha resistido a ponerlos hasta agotar el plazo, en un año electoral”, la cifra de inversión por habitante en Córdoba cae a la menor de toda Andalucía. Además, ha acusado al presidente andaluz de mentir y tomar el pelo a los cordobeses y cordobesas dejando las inversiones prometidas en el cajón: “De los 429 millones comprometidos este año en la provincia de inversiones, la ejecución a 30 de septiembre es del 6%, sólo 27 millones. Por lo tanto, todo lo que nos cuenta es propaganda y mentiras”.

Ambrosio ha detallado que la Autovía del Olivar y la Autovía Córdoba-Jaén “han tenido cero kilómetros construidos en siete años de gobierno del PP”, y que el engaño se extiende a la falsa promesa del PP de convertir en autovía la A-431 “que ya han desestimado y que finalmente se ha quedado en un reasfaltado por tramos”. “¿Qué credibilidad tiene un gobierno que no ejecuta y no da respuestas a los problemas de los andaluces?”, ha concluido.