El PSOE atribuye la caída del turismo en septiembre en Córdoba al "caos" del Imtur y a la "falta de gestión" del PP

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Mamen González atribuye la caída del turismo en Córdoba a "la falta de gestión" del gobierno municipal de Bellido y al "caos". La edil socialista ha lamentado este jueves el descenso de turistas del 10,5% apuntado por el INE respecto al último mes de septiembre en Córdoba, cuando visitaron la ciudad 95.418 personas, frente a las 106.593 personas de 2024. Para la socialista este descenso es "consecuencia de la gestión errática y descoordinada del Instituto Municipal de Turismo de la capital, el Imtur”.

En una comparecencia, González ha lamentado el descenso de los visitantes en la capital cordobesa: “Mientras el turismo crece en España y en Andalucía, en Córdoba cae un 12% y retrocede, un paso atrás que no es fruto de la casualidad ni de factores externos, sino que es consecuencia directa de una gestión descoordinada y errática dentro del Imtur”, ha asegurado.

La concejala del PSOE Mamen González. / CÓRDOBA

Sin estrategia clara

La edil ha señalado la ausencia de una estrategia clara de promoción, la improvisación permanente y la falta de liderazgo real en la dirección del organismo como claves para que se haya producido este descenso: "Mientras otras ciudades trabajan con planificación y con objetivos concretos, en Córdoba reina el desconcierto”, asegura. Ayer mismo, ha dicho la edil del PSOE, se vivió una situación "grotesca" en el consejo de administración del Imtur, donde "se presentaron hasta seis decretos en los que una misma contratación se iniciaba, se modificaba y se suspendía, todo a la vez". Para el PSOE es evidente que esa desorganización tiene consecuencias:" los proyectos se paralizan, las campañas no salen a tiempo y Córdoba pierde competitividad, mientras la concejala responsable, Marián Aguilar, sigue acumulando viajes y actos sin resultados visibles con un balance claro: más fotos para ella y menos turistas para Córdoba”.

Dólares y calor

A todo esto, González ha añadido una crítica a las redes sociales del turismo municipal que, a su parecer, “siguen sumidas en el caos, con publicaciones de sitios que no son de Córdoba, con errores constantes y una total falta de dinamización”, y ha puesto como ejemplos la promoción de la Cripta Jesuítica de la Córdoba de Argentina o errores en la ubicación de las Iglesias Fernandinas. “Como colofón, al preguntarle a la delegada la caída de turistas, ésta culpó a la depreciación del dólar y al calor. Córdoba merece algo más serio, porque ni el dólar ni el calor han impedido que Sevilla, Málaga o Granada crezcan en visitantes estadounidenses, mientras Córdoba pierde viajeros”, ha lamentado González. Desde el grupo socialista se ha vuelto a exigir a Bellido "una política turística seria y profesional de la ciudad" y un “Imtur con estabilidad, planificación y capacidad de gestión, no una oficina de propaganda ni una agencia de viajes institucional”.