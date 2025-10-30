Blockchain Awards 2025
El proyecto piloto de gestión de ayudas sociales del Ayuntamiento premiado como ‘Mejor proyecto en identidad digital descentralizada’
La iniciativa ‘Ssitizens’ automatiza la ejecución de ayudas para usuarios, administración y comercios colaboradores en las prestaciones
El Ayuntamiento de Córdoba y la empresa Izertis recogieron, en la tarde de ayer en el Movistar Arena de Madrid, el premio Blockchain Awards 2025, organizados por Alastria, en la categoría de ‘Mejor proyecto en identidad digital descentralizada’, por el proyecto ‘Ssitizens’, que ofrece una solución digital que moderniza la gestión de ayudas sociales.
Se trata de un proyecto piloto implantado, junto al Ayuntamiento, en la asociación cordobesa UNO a UNO, que permite a los ciudadanos vulnerables acceder fácilmente a sus derechos, reducir la burocracia para las administraciones y simplificar la gestión para los comercios colaboradores, automatizando la ejecución de los procesos e introduciendo el análisis con IA para validar compras y reembolsos de forma automática.
‘Ssitizens’ representa una nueva manera de gestionar ayudas sociales, integrando identidad digital descentralizada, credenciales verificables y tokens trazables, que garantizan total transparencia y protección de datos, de acuerdo con la normativa europea.
Para la teniente de alcalde y delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales, “este reconocimiento sitúa a nuestra ciudad como referente en el uso de tecnologías emergentes al servicio de los ciudadanos. Volvemos a demostrar nuestro compromiso con la transformación digital para mejorar la vida de los cordobeses, en este caso, aplicado a los Servicios Sociales”.
