Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este jueves su plan ordinario de plantación de arbolado urbano, que incluirá el sembrado de 3.000 ejemplares en todos los barrios de la ciudad. La plantación ha dado comienzo esta mañana en la avenida de Libia y se prolongará hasta el mes de marzo, cuando las altas temperaturas ya no permitirán seguir haciéndolo.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha señalado una cifra para poner en contexto el esfuerzo extra que hace su delegación con esta plantación, ya que habitualmente al año se solían plantar entre 600 y 800 ejemplares. Asimismo, ha querido subrayado el hecho de que en lo que va de mandato el gobierno local ha plantado 2.600 árboles para ir dando cumplimiento al plan de arbolado con el que se compromenten a aumentar la cobertura arbórea del 18 hasta un 25% en la ciudad. En la actualidad, son 8.000 los alcorques que siguen estando vacíos en Córdoba.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, mira cómo los técnicos plantan un árbol en la avenida de Libia en Córdoba. / RAFAEL MELLADO

Plantación en colegios

El coste de esta actuación asciende a 900.000 euros, e incluye también plantación dentro de 14 colegios, en una acción para ampliar las sombras en los centros educativos que comenzó el año pasado. En esta ocasión, se van a sembrar 173 árboles. Además, se van a plantar 403 árboles en la zona Centro, 288 en Levante, 340 en Noroeste, 389 en Norte Sierra, 452 en Poniente Norte, 348 en Poniente Sur, 338 en Sur, 314 en Sureste, 4 en zonas industriales, 46 en Periurbano Este y 78 en Periurbano Oeste.

Ruiz Madruga considera que más allá de las opiniones, en política hablan por sí solos los hechos: "Nunca se han plantado tantosárboles en Córdoba", aseguró.La previsión de Infraestructuras pasa por plantar 3.000 ejemplares más último año de mandato.

Plantación en El Arenal

El delegado también hizo referencia a la plantación de 174 árboles que hay pendiente en el recinto ferial de El Arenal, asegurando que la licitación y el comienzo de la misma es inminente. Cabe recordar que esta actuación irá pareja a la construcción de unos itinerarios peatonales de acceso al estadio de fútbol de El Arcángel.