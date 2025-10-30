Tribunales
La Justicia investiga a 26 personas por la batalla campal entre ultras del Córdoba CF y la UD Almería
Los investigados son vecinos de Córdoba, de Almería y de otras provincias andaluzas, y se les atribuye la presunta comisión de desórdenes públicos y daños
La Justicia de Córdoba investiga a 26 individuos por su presunta participación en la batalla campal entre ultras previa al partido del Córdoba CF y la UD Almería que tuvo lugar el pasado 12 de enero en la plaza del Moreal.
En aquella jornada, vecinos y hosteleros alertaron del enfrentamiento protagonizado por aficionados al fútbol, que se lanzaron mobiliario de los establecimientos que se encontraba en la vía pública. Tras los disturbios, comenzaron a conocerse los primeros resultados de la intervención de la Policía Nacional.
Así, aquel 12 de enero los agentes detuvieron a una persona e identificaron a otra veintena de individuos. Días después, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) se personaron en los domicilios de sospechosos para continuar los arrestos. Esta actuación finalizó con 10 detenidos, entre los que se hallaba, según se indicó entonces, un militar.
Desórdenes públicos y daños
Finalmente, fuentes judiciales han confirmado a este periódico que un juzgado de Instrucción de la capital investiga a 26 personas por la presunta comisión de los delitos de desórdenes públicos y daños, que serían, supuestamente, los provocados por el lanzamiento de mobiliario de negocios de la plaza del Moreal. Estos individuos son vecinos de Córdoba, de Almería y de otras provincias andaluzas.
En aquellos días, el Ayuntamiento de Córdoba condenó los hechos, advirtiendo que estas situaciones pueden preverse e instando a erradicar estas actitudes antideportivas. Por otra parte, también trascendió que el Córdoba CF suspendía como abonados a los ultras detenidos.
Los altercados ocurrieron en torno a las 11.00 horas de la mañana, tres horas antes del partido de fútbol. Algunos vecinos aseguraron que los ultras del Córdoba comenzaron la pelea y que "había una quedada desde hace semanas" para el enfrentamiento.
