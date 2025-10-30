Ante las lluvias
La Junta cubre los restos de la ronda Norte de forma provisional y trabaja en una solución definitiva
Fomento asegura que está colaborando con Cultura en la redacción del proyecto para tapar lo encontrado
La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía se ha visto obligada a cubrir los restos arqueológicos hallados en la zona por donde pasará la ronda Norte de Córdoba ante las intensas lluvias caídas en el día de ayer y para evitar que futuras precipitaciones estropeen lo hallado. Los trabajos se han llevado a cabo entre la tarde de ayer y la mañana de este jueves y se ha optado por una solución geotextil que servirá de alivio provisional, pues la Junta tiene pendiente redactar el proyecto para la cubrición definitiva.
Según explican a este periódico fuentes de la Consejería de Fomento, se está trabajando junto a la Consejería de Cultura en la redacción de ese proyecto que sirva para cubrir los restos de forma definitiva y, mientras tanto, se opta por esa solución privisional. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, trabaja ahora para licitar el contrato que permitirá ampliar la zona excavada.
Obras
Este pasado lunes comenzaron las obras de la ronda Norte, pero lo hicieron en la glorieta María de Maeztu (la del Hipercor), es decir, en la ronda de Poniente. El plazo de ejecución de los trabajos es de tres años y el coste de la intervención llega a los 30 millones de euros. Dado que la intervención en la rotonda es la más complicada (se va a hacer a dos niveles, como la de Ibn Zaydun), se ha decidido empezar por ahí la obra. Mientras tanto, en la parte de la avenida de la Arruzafilla, se seguirá con los trabajos arqueológicos para determinar el alcance y la importante de lo que ya se ha encontrado.
