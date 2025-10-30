Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 30 de octubre de 2025

Teatro

Se pone en escena la obra ‘Primera cita’

Representación teatral solidaria, de la productora Nearco producciones, cuya finalidad es la de recaudar fondos para los proyectos sociales que la Fundación Bangassou está desarrollando en la República Centroafricana, en la Diócesis de Bangassou. La obra será interpretada por Elena Lombao, Pedro Llamas y Cristina Acosta. Dirección: Tuti Fernández. Precio de las entradas: 15 euros (entresuelo) y 20 euros (butaca).

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María 20.00 horas.

Cine Palestino

Proyección de ‘Destino desconocido’

Dentro de la muestra de Cine palestino tendrá lugar la proyección de Destino desconocido, de Mahdi Fleifel. Chatila y Reda están ahorrando para pagar pasaportes falsos para salir de Atenas. Pero cuando Reda pierde el dinero que tanto le costó ganar por culpa de su peligrosa adicción a las drogas, Chatila trama entonces un plan extremo.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía. Medina y Corella, 5. 18.00 horas.

Real Academia

Sesión pública

El acto contará con las intervenciones de Calixto Torres Perales, que hablará sobre Detorres Editores (2005/2025). Bitácora poética: 20 años de creatividad independiente, y José Mª_Palencia Cerezo, con Una pintura

dominica de Antonio del Castillo en el Museo Villa Gyllenberg de Helsinki.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.30 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura con ‘La Hora del cuento’

Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.00) y Villarrubia (17.30), a cargo, respectivamente, de Pilar Nicolás, Máximo Ortega y Pura Mayorgas. La asistencia es libre hasta cubrir aforo.

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia. Varias. 17.00 y 17.30 horas.

El Café de los jueves

Charla ‘El mito del Tenorio’

El actor cordobés Juan Carlos Villanueva ofrecerá la charla El mito del Tenorio acompañándola de la interpretación de algunos de los pasajes de la obra. El asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Poniente Sur. Camino Viejo de Almodóvar, s/n. 18.00 horas.

Día de los Santos

Ruta turística ‘La Ciudad de los Recuerdos’

Dentro de los actos organizados con motivo de la festividad de Todos los Santos, se desarrollará la ruta turística QR La Ciudad de los Recuerdos, que organiza la Universidad de Córdoba dentro de sus III Jornadas de Cultura Funeraria In Memoriam. Inscripciones, en inmemoriam@uco.es.