Sucesos en Córdoba
Herida una mujer tras ser atropellada por un turismo en la avenida República Argentina
El suceso ha tenido lugar a las 13.20 horas y la afectada, de unos 30 años, ha sido trasladada al Reina Sofía tras sufrir daños en la cadera
Una mujer ha resultado herida y posteriormente trasladada al Hospital Reina Sofía tras ser atropellada por un turismo este jueves en la avenida República Argentina de Córdoba.
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 13.20 horas, cuando se recibió el aviso de que un vehículo había arrollado a una mujer de unos 30 años en la intersección entre la avenida República Argentina y el Camino de los Sastres, en el centro de la ciudad.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y servicios sanitarios. La mujer ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Reina Sofía al sufrir lesiones en la cadera como consecuencia del golpe y la posterior caída.
