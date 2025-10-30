Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 30 de octubre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 31 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Joaquina Luque Dios
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael
Elena Prieto Badajoz
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
Pilar Medina Aguilera
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta
