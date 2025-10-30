Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el jueves 30 de octubre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 31 de octubre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Joaquina Luque Dios

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael

Elena Prieto Badajoz

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta

Pilar Medina Aguilera

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el cementerio de La Fuensanta

