El estrés laboral, una "epidemia silenciosa" que ya es la segunda causa de incapacidad temporal en Andalucía

La salud mental es ya la segunda causa de incapacidad temporal en Andalucía, así ha quedado de manifiesto durante el quinto Encuentro de Cultura Preventiva , que ha reunido este jueves en el Palacio de Congresos de Córdoba a sindicatos, empresarios y administración para reforzar la unidad y el compromiso común con la prevención de riesgos laborales.

En este sentido, se ha puesto el foco en la "epidemia silenciosa" del estrés laboral, pues según los datos compartidos por Pablo Sánchez Villegas, secretario de Salud Laboral, Sector Emergente, Memoria Histórica y Democrática de UGT, "más del 40% de las muertes laborales están relacionadas con infartos e ictus vinculados al estrés", por lo que llama a reforzar la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales. Asimismo, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, advierte del aumento de las bajas por salud mental (ansiedad +120%, estrés +230%, trastornos emocionales +490%). Según la consejera, la salud mental es ya la segunda causa de incapacidad temporal en Andalucía.

La consejera ha incidido en que aunque la siniestralidad está bajando, "no podemos bajar la guardia". En Andalucía hay 280 accidentes de trabajo al día: leves, graves o mortales y "no podemos asumir esas cifras", ha indicado. Sindicatos y administración han coincidido en la necesidad de trabajar en una cultura preventiva real, que vaya más allá del cumplimiento normativo, integrando la salud laboral y mental en la estrategia de las empresas.

Un momento durante el encuentro. / Víctor Castro

CCOO aboga por un cambio de modelo productivo

María José López Garrido, secretaria de Salud Laboral de CCOO Andalucía aboga por un cambio de modelo productivo y preventivo, más participativo y con implicación de delegados. "Las buenas experiencias preventivas con participación sindical refuerzan a las empresas y protegen la salud de los trabajadores" asegura y señala los riesgos emergentes: el cambio climático, la transición digital y, también, la salud mental como "la epidemia del siglo XXI".

Además, el presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, Javier González de Lara, defiende que la salud y seguridad de los trabajadores es también competitividad y pide más cooperación entre empresas, sindicatos y administración. "El compromiso de las empresas va más allá del compromiso ético: es un factor determinante de competitividad", ha asegurado y ha añadido que "las empresas no pueden vivir alejadas de la salud y la seguridad de sus trabajadores".

El objetivo de esta quinta edición del encuentro, que continúa mañana, es el de facilitar un espacio de encuentro donde los distintos agentes sociales y económicos, el mundo empresarial, la población trabajadora y los responsables de las políticas de seguridad y salud laboral puedan intercambiar experiencias y conocer herramientas útiles que les ayuden en el desempeño de su labor.