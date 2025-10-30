El esfuerzo para pagar un alquiler en Córdoba supera en diez puntos al de abonar la hipoteca

El esfuerzo que soportan los cordobeses que viven de alquiler para pagar la renta de su vivienda es sensiblemente superior al que afrontan aquellas personas que tienen el inmueble en propiedad y abonan una hipoteca; en concreto, de hasta diez puntos a nivel provincial. Es la conclusión principal que se extrae de un estudio, realizado por el portal inmobiliario Idealista, en el que se mide el porcentaje de los ingresos familiares necesarios para abonar el coste de la vivienda.

En el caso de la provincia de Córdoba, el esfuerzo sobre los ingresos netos de los inquilinos es del 25%, por un 15% que pagan en su hipoteca aquellas personas que tienen una vivienda en propiedad. En la capital, el alquiler se lleva el 22% de los ingresos netos de los arrendatarios (3 puntos menos), mientras que el porcentaje de ingresos destinados a la hipoteca de los propietarios es el mismo, un 15%. Estas cifras contrastan, en todo caso, con la media nacional, que se sitúa en el 36% de los ingresos netos familiares en el caso de los alquileres y del 25% cuando se estudia el impacto salarial de las hipotecas.

Hay que destacar que los expertos, explica la nota de prensa de Idealista, recomiendan que el gasto necesario para el pago del alquiler o la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar. Este umbral se supera en la media nacional y en multitud de provincias y capitales de provincia. No es el caso de Córdoba, ya que ni a nivel provincial ni en la capital la media se acerca a esa cifra, aunque el porcentaje de los ingresos necesario para pagar el alquiler supera con mucho, en hasta diez puntos, al de la hipoteca.

Esfuerzo para alquilar

Son diez las capitales en las que el esfuerzo para alquilar una vivienda de dos habitaciones supera el 30% recomendado por los expertos. Palma de Mallorca es ahora la que mayor porcentaje de los ingresos del hogar exige (46%), seguida por Barcelona (45%), Málaga (41%), Valencia (40%), Alicante (39%), Madrid (39%), así como en Las Palmas de Gran Canaria (34%), Santa Cruz de Tenerife (33%), San Sebastián y Bilbao (31% en ambos casos). En la ciudad de Segovia el esfuerzo se sitúa en el 30%, mientras que por debajo se encuentran Sevilla (29%), Vitoria (28%), Ceuta (27%), Salamanca, Girona, Granada, Santander y Guadalajara (que comparten una tasa del 26%). Por el contrario, el menor esfuerzo se pide en Ciudad Real (18%), Jaén (19%), Teruel (19%), Lleida (19%), Melilla, Cáceres y Palencia (con 20% en los 3 casos).

Cartel de la oferta de alquiler de un piso. / CÓRDOBA / ARCHIVO

La provincia de Málaga es la que exige un mayor esfuerzo para alquilar una vivienda a los locales, ya que alcanza el 52% de los ingresos familiares. Le siguen Baleares (con el 50% de los ingresos), Barcelona (44%), Valencia (39%), Santa Cruz de Tenerife (39%), Alicante (38%), Madrid (37%), Las Palmas (37%) y Guipúzcoa (34%). Lleida (19%) es la que exige menos esfuerzo, seguida por Lugo, Palencia, Teruel, Jaén y Soria (que comparten una tasa de esfuerzo del 20%).

Coste para comprar

En la mayoría de los casos el esfuerzo para comprar es menor que para alquilar, con la excepción de San Sebastián, y de A Coruña y Cádiz donde es el mismo. Además, son cinco las capitales que tienen tasas de esfuerzo superiores al 30% recomendado por los expertos: Palma de Mallorca (45%), Málaga (38%), San Sebastián (38%), Madrid (33%) y Barcelona (31%). Por debajo se encuentran las ciudades de Alicante (28%), Valencia (27%), Cádiz (25%), Santa Cruz de Tenerife (25%), A Coruña (24%), Granada (24%), Bilbao, Pamplona y Pontevedra (23% en los 3 casos). La menor tasa de esfuerzo se da en Jaén y Lleida (11% en ambas capitales), Teruel (12%), Palencia, Huesca y Melilla (13% en las 3 ciudades).

Entre las provincias Baleares (47%) y Málaga (45%) son las que exigen un mayor esfuerzo. Les siguen Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (30%), Madrid (26%) y Las Palmas (25%). En la provincia de Barcelona se sitúa en el 19%. Con una tasa del 9% se sitúa Ciudad Real, seguida por Jaén (10%), León, Teruel, Lleida y Cuenca (11% en los cuatro casos).