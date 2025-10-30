«Sin las donaciones de los padres a los hijos no se estaría vendiendo tanta vivienda»

-¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario en Córdoba?

-Se está viendo un poco de movimiento en la venta de vivienda de segunda mano, pero en alquiler, seguimos estancados por la inseguridad jurídica de los propietarios, lo que hace que la oferta sea muy reducida y los precios cada vez más altos.

-¿En cuánto cifra la subida en el último año?

-Los precios han aumentado una media de un 5% y un 7% aunque varía en función de la zona.

-¿La demanda sigue en aumento?

-La demanda de vivienda no deja de crecer. El problema es que la oferta es tan limitada que lo que hay, está por encima de las posibilidades de muchas personas y eso les está llevando a instalarse en zonas más alejadas. Aunque esto no es Sevilla o Málaga donde los precios son muchísimo más altos.

-Habla de inseguridad jurídica, ¿qué garantías piden los propietarios para alquilar una vivienda?

-Lo habitual es que contraten un seguro de garantía, que paga el propietario, para tener cobertura en caso de impago o de algún procedimiento judicial de desahucio. Al inquilino, se le pide la última nómina, una declaración de la renta que justifique los ingresos y un certificado de vida laboral para comprobar que las nóminas concuerdan con la vida laboral. En el 85% de los inmuebles, los propietarios piden una fianza de un mes aunque hay personas que piden más.

-¿Los locales transformados en vivienda están aliviando el problema?

-Se están haciendo muchos cambios de uso de locales debido a la falta de vivienda y hay muchas personas que están teniendo por esta vía una opción habitacional. En general, este formato tiene buena aceptación, sobre todo, para alquiler y para personas con movilidad reducida.

-¿Las medidas adoptadas para frenar el avance de la vivienda turística ha hecho que aumente el alquiler convencional?

-Se ha notado algo, pero el problema no está ahí, no se trata de eliminar viviendas turísticas, sino de dar seguridad jurídica a los propietarios.

José Vaquero, presidente de Asaicor. / AJ González / COR

-¿Cuál es el miedo de los propietarios?

-Temen que si alquilan no les paguen y que se queden dentro de la vivienda, y temen embarcarse en un proceso judicial que puede durar más de dos años y no poder usar el inmueble durante ese tiempo para otras necesidades legítimas.

-Cuando a los propietarios les llega un inquilino potencial que depende de una ayuda al alquiler, ¿son más reacios alquilar?

-Depende, pero es verdad que hay un problema de base y es que las ayudas para personas o familias vulnerables, por ejemplo de Vimcorsa, suponen una aportación de una parte importante de la cuota, pero son subvenciones temporales, de un año o como mucho, dos. El problema es que cuando acaba la subvención, al propietario le queda el problema porque esos inquilinos dejan de tener recursos para pagar y se quedan dentro sin pagar, lo que al final, es una ocupación encubierta. Por eso, muchos propietarios no quieren esos perfiles, porque a medio plazo son un quebradero de cabeza y un problema económico.

-Crecen los precios, pero también la compra de vivienda.

-Sí, pero muchas de esas compras se están realizando gracias a los padres. Está habiendo muchas donaciones económicas a los hijos para ayudarlos a adquirir una vivienda. Si no fuera por eso, difícilmente se estaría vendiendo tanta vivienda. No solo por el precio medio sino por la aportación del 20% que hay que hacer y los gastos que son otro 10%. Para una vivienda de 100.000 euros, se necesitan 30.000 euros y la gran mayoría de jóvenes no tienen esa capacidad de ahorro.

-Asaicor nació hace diez años. ¿Qué efecto positivo ha tenido unir a las inmobiliarias de Córdoba?

-Ha tenido muchísimos efectos positivos. La única misión de Asaicor es regularizar el sector inmobiliario, dotar a los compañeros de protocolos para que cliente y vendedor se sientan representados, conseguir que el sector sea profesional y vele por los intereses de los clientes. Existe una gran desinformación sobre lo que hay que tener en cuenta al comprar o vender una vivienda, por eso se necesitan asesores inmobiliarios que den soluciones a los problemas que puedan surgir en el proceso. Nuestro trabajo no consiste solo en enseñar pisos, sino en asesorar al comprador y al vendedor.