Una doctora de la Universidad de Córdoba gana el premio de la Cátedra Agrobank a la mejor tesis doctoral

Begoña Isabel Antón, doctora por la Universidad de Córdoba (UCO), es la ganadora del 9º Premio a la Mejor Tesis Doctoral de la Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario, impulsada por CaixaBank y la Universitat de Lleida. Este galardón reconoce una vez más la excelencia en los ámbitos de la innovación, calidad o seguridad agroalimentaria, a la vez que contribuye a impulsar la carrera profesional de su autor. Los galardones se han entregado en el marco de la 10ª Jornada Cátedra AgroBank, que ha tenido lugar en Orihuela.

La ganadora del premio ha sido seleccionada gracias a su tesis doctoral Bioprotección y resistencia genética frente a la verticilosis del olivo y pistachero. Este trabajo no solo establece sinergias entre los métodos de control disponibles más sostenibles actualmente, la bioprotección y la resistencia genética, sino que demuestra los beneficios de combinar ambas estrategias dentro de una gestión integrada, y supone un avance significativo en el control integrado de esta enfermedad fúngica.

Además, el jurado, formado por Antonio J. Ramos, director de la Cátedra AgroBank y los miembros de su comité asesor científico técnico, ha concedido un accésit a Coral Barcenilla. Esta doctora por la Universidad de León defendió la tesis Evaluación de metodologías de análisis de microbiomas y agentes de bioconservación para la mejora de la calidad y seguridad de la carne y productos cárnicos. Este trabajo contribuye a la obtención de productos cárnicos seguros mediante estrategias combinadas de control microbiológico, utilizando metodologías de secuenciación del ADN como herramientas innovadoras para estudiar el microbioma de los productos cárnicos y sus ambientes de procesado, y aplicando agentes de bioconservación capaces de modular el microbioma de los productos cárnicos.

En la presente edición, se han recibido 61 candidaturas al premio. Del total de candidaturas, un 57,4% han sido presentadas por mujeres y han participado doctores residentes en 14 comunidades autónomas. Además, un 8,2% de las solicitudes son de extranjeros que han realizado la tesis en España, originarios de Chile, Perú, Bulgaria, Ecuador y México.

La tesis ganadora del año pasado fue a cargo de Ana Arias, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela, con el título Convertir los biorresiduos en biomateriales y productos bioactivos: un ámbito de la economía circular.

La Cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el sector agroalimentario de la UdL, creada en 2016, tiene entre sus objetivos fundamentales el reconocimiento de la investigación de excelencia que se está desarrollando en el ámbito agroalimentario, la promoción de la transferencia de conocimiento científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector y clientes de la entidad financiera, así como el impulso de la calidad y la innovación en el ámbito agroalimentario.

AgroBank, compromiso financiero y social

AgroBank, la línea de negocio agro de CaixaBank, es la primera entidad financiera del sector agroalimentario en España por presencia de oficinas y cuota de mercado. Presta servicio a 500.000 clientes, por lo que más de uno de cada dos agricultores y ganaderos de España es cliente de AgroBank. Su propuesta de valor supone un compromiso con el mundo rural desde los puntos de vista financiero, social y de innovación, articulado a través de tres ejes.

En el eje financiero, la apuesta de AgroBank por el sector agroalimentario ha supuesto que, en 2024, facilitara al conjunto de la cadena agroalimentaria más de 33.500 millones de euros en financiación. La línea de negocio de CaixaBank especializada en el sector agroalimentario cuenta con 1.140 oficinas y gestores especializados distribuidos en toda España, con presencia en todas las provincias, especialmente en municipios rurales.

En el eje social y en línea con su apuesta por el mundo rural, AgroBank está profundamente implicado en ayudar a superar algunos de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector, como el relevo generacional o el papel de las mujeres en el mundo rural.

Por último, un eje de innovación y sostenibilidad con los que ayudar a impulsar la transformación del sector. En este sentido, AgroBank ha lanzado una nueva edición de ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, el mayor programa de aceleración de startups para el sector agroalimentario. Con esta iniciativa la entidad se posiciona como el principal referente para ofrecer al sector soluciones tecnológicas.

Para apoyar toda esta oferta de valor, la entidad ha lanzado AgroBank HUB, una plataforma digital para clientes y no clientes que tiene como objetivo contribuir a la transformación del campo español, impulsar la innovación, la sostenibilidad y reforzar la comunicación entre los distintos agentes del sector.