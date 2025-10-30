Detienen a un hombre por robar a otro en el centro de Córdoba y tratar de sacarle más dinero acudiendo a un cajero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación cometido el pasado sábado, en torno a las 21.00 horas, en la zona centro de la ciudad.

Según explica este cuerpo policial en una nota de prensa, los hechos ocurrieron cuando la víctima "paseaba por la zona y fue abordada por un hombre que le había solicitado previamente dinero". Al negarse, este individuo "le colocó una mano en el costado mientras le amenazaba, consiguiendo que la víctima le entregara la pequeña cantidad de dinero que llevaba consigo". Al no resultarle suficiente, el agresor "le obligó a caminar junto a él hasta un cajero automático cercano para obtener más efectivo", explica la Policía Nacional.

Colaboración ciudadana

Una vez en las inmediaciones de la entidad bancaria, y aprovechando un momento de distracción del sospechoso, la víctima logró acercarse a varios viandantes para pedir auxilio, circunstancia que el agresor aprovechó para darse a la fuga. Tras recibir aviso, varias patrullas de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato al lugar, entrevistándose con la víctima y estableciendo un dispositivo de búsqueda por las calles próximas.

Pocos minutos después, los agentes lograron localizar al individuo, quien al advertir la presencia policial emprendió la huida, siendo finalmente interceptado y detenido por los agentes.

En el momento de la detención, el arrestado portaba el dinero que había sustraído bajo amenaza, el cual fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, se acordó su ingreso en prisión.