Es definitivo: el carnicero de El Naranjo tendrá que dejar su puesto en el mercado municipal

La Delegación de Mercados y Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha tomado una decisión definitiva que obligará al carnicero del mercado municipal de El Naranjo, Rafael Jiménez, a abandonar su puesto después de 38 años al frente del mismo. La junta de gobierno local prevista para el próximo lunes incluye en el orden del día la desestimación de las alegaciones presentadas por el afectado que alegaba, entre otras cuestiones, los escasos meses que le distan de la jubilación, ya que tiene 63 años. Su puesto, cabe recordar, es el único que se mantiene abierto en esta plaza de abastos de los 13 que llegó a tener este mercado en su día.

Un centro para mayores

En su momento, el delegado de Mercados y Comercio, Julián Urbano, subrayó que la decisión de liquidar la cesión municipal de este puesto estaba avalada por el consejo de distrito y el Consejo del Movimiento Ciudadano, ya que la salida del carnicero lleva parejo el proyecto de construcción de un centro de capacitación activa de mayores para la barriada cordobesa de El Naranjo. Esta iniciativa ya dispondría de un proyecto previo, según ha sabido CÓRDOBA. De hecho, esta misma semana, responsables municipales se han reunido con los vecinos para darles cuenta de este primer boceto que pasa por reconvertir el antiguo mercado en un espacio para los mayores de la barriada.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se explicó que se le habían ofrecido distintas alternativas a Rafael Jiménez para que trasladara su negocio a otro mercado municipal de la ciudad con puestos vacantes. No obstante, este habría rechazado esa oferta al entender que su clientela está en El Naranjo y que no tenía sentido trasladarse de barrio.

Alegaciones y una carta

Rafael Jiménez, además de presentar alegaciones formadas a la decisión municipal, le envió una carta al alcalde de Córdoba, José María Bellido, en la que le solicitaba que revocase la decisión de la Delegación de Mercados y Comercio.

A pesar de los intentos del último inquilino del mercado de El Naranjo, el Consistorio declarará el lunes de forma definitiva la extinción del derecho de ocupación de este puesto en el mercado municipal, por lo que tendrá que abandonarlo en los próximos días.