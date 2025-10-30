Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel

Jesús y Marisa, dos cordobeses que se encontraban de luna de miel en Tanzania, se han visto envueltos en los disturbios que tienen lugar desde ayer en el país africano, donde la población se encuentra confinada por la tensión política y social tras las elecciones generales. Esta pareja se encuentra atrapada en un hotel en la capital económica del país, sin conexión a Internet y con el vuelo de vuelta a España cancelado.

Estos dos cordobeses viajaron hace unos días al país para hacer un Safari. Su vuelo de vuelta a Doha, desde donde regresarían a España era este miércoles, pero, según han informado sus familiares a este periódico, horas antes de partir se ha cancelado y, junto a otros turistas, los han reubicado en un hotel en Dar es Salam.

Ambos llevaban varios días sin comunicarse con sus familiares como lo habían hecho en el trascurso del viaje. Este jueves, el hermano de Marisa logró hablar con ellos y fue entonces cuando les pusieron en conocimiento de la situación que sufría el país.

Vuelos cancelados y sin internet

Según han explicado a sus familiares, se encuentran en un hotel con régimen de comida incluido, aunque sin bebida. Además, no les permiten salir del recinto después del toque de queda ni pagar con ninguna moneda ni método de pago. Junto a ellos, hay alojados ciudadanos de Madrid y otros países de habla hispana como Chile.

Han intentado, sin éxito, contactar con la embajada española en Tanzania. Desde Córdoba, sus familias, también han intentado ponerse en contacto con la institución, pero tampoco han obtenido respuesta.

En el país hay apagón generalizado de internet y algunos aeropuertos están cerrados. No obstante, el hermano de Marisa ha conseguido comprarles un vuelo para el próximo tres de noviembre, aunque, por el momento, no tienen certeza de cuando podrán regresar por las medidas decretadas.

Marisa y Jesús, en su viaje de luna de miel. / CÓRDOBA

Igualmente, Jesús ha asegurado que mañana intentará salir del hotel y volver al aeropuerto para coger el primer vuelo que salga del país.

Tensión en el país

El país vive desde este miércoles en tensión a causa de las protestas que estallaron el miércoles, durante las elecciones generales, y se prolongaron durante la pasada noche y esta mañana, salpicadas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Según informa EFE, esta mañana, muchos ciudadanos se despertaron con la cruda realidad de haber hallado cadáveres en las calles de Dar es Salam, víctimas de la violencia ocurrida durante la noche, si bien la agencia no pudo confirmar cifras de muertos oficialmente.

Tensión en Tanzania. / Associated Press / LaPresse

A causa de estas movilizaciones, hay apagón general de internet, lo que dificulta la comunicación y el tráfico aéreos de los principales aeropuertos del país se encuentra paralizado.

Alerta internacional

En estos momentos, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, según informa en su página web, desaconseja los viajes a Tanzania "salvo por razones de extrema necesidad". Según informa el Ejecutivo central, "ante las manifestaciones que se han producido tras la jornada electoral del 29 de octubre y el toque de queda decretado por estas autoridades, se recomienda no viajar al país y adelantar la salida de los turistas que estén en Tanzania, ante la posibilidad de cancelación de vuelos".

La Embajada de Estados Unidos en Tanzania advirtió este jueves a sus nacionales de que continúan en el país las protestas y pidió prudencia.

"Se reportan manifestaciones en todo el país que han derivado en brotes de violencia y bloqueos de carreteras. Algunas vías principales, incluyendo la principal vía de acceso al Aeropuerto Internacional Julius Nyerere, están cerradas", afirmó la legación en un comunicado, en alusión al aeropuerto de Dar es Salam.

La embajada estadounidense subrayó que "hay un apagón generalizado de internet, lo que dificulta toda comunicación".

Por su parte, la Embajada del Reino Unido publicó un boletín de advertencia en el que indicó que "se prevén importantes interrupciones en los aeropuertos".

"Algunos vuelos internacionales con origen y destino en el Aeropuerto Internacional Nyerere de Dar es Salaam han sido cancelados", precisó la misión diplomática británica.

"Los aeropuertos internacionales de Arusha y Kilimanjaro permanecen cerrados. Se recomienda contactar con su aerolínea o agencia de viajes para obtener más información antes de dirigirse a los aeropuertos", agregó la embajada británica.