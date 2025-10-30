Córdoba promociona su logística, agroindustria y turismo ante el mundo árabe para atraer inversiones

Córdoba se ha erigido este jueves como un puente estratégico entre España y el mundo árabe, proyectándose hacia cerca de una veintena de naciones con el objetivo de atraer inversiones, especialmente en los ámbitos turístico, logístico, joyero y agroindustrial. La Casa Árabe ha acogido la reunión del Consejo Diplomático, en la que han participado 16 embajadores de países como Túnez, Siria, Argelia, Marruecos, Arabia Saudí o Palestina, además de un representante de la Liga Árabe. Como representante de España ha estado el subdirector general del Magreb, Aleix Garau.

El director de la Casa Árabe en Córdoba, Miguel Moro, ha subrayado la relevancia de este tipo de encuentros para «acercar el mundo árabe a España» y especialmente a Córdoba. Tal y como ha señalado, estos actos no solo buscan promover los lazos históricos que unen a ambas regiones, sino también fomentar acuerdos empresariales y desarrollar sinergias económicas en sectores como el turismo, la joyería, la logística o la agroindustria. «Uno de los objetivos —ha añadido— es que los países con los que mantenemos importantes relaciones económicas puedan encontrar en Córdoba un destino atractivo para la inversión y la colaboración».

Encuentro del Consejo Diplomático en la Casa Árabe. / Victor Castro

Contexto internacional

Cabe recordar que en la última década muchos países árabes han emprendido un proceso de apertura económica y diversificación de sus fuentes de ingresos, especialmente aquellos que dependen de los hidrocarburos, como Argelia o Arabia Saudí. Aunque buena parte de esta estabilidad se sostiene sobre regímenes autoritarios que han reforzado su poder tras el gracaso las llamadas Primaveras Árabes, con sus diferencias, la región muestra una clara voluntad de atraer inversión extranjera y posicionarse como un actor relevante en el comercio global. Países del Magreb, como Marruecos, se han convertido en referentes industriales y logísticos, consolidando su papel como la gran fábrica emergente del norte de África. Otros como Siria o Sudán tratan de ganar peso a nivel internacional tras un reciente cambio de régimen.

Promoción de la ciudad

Tras la reunión, se ha celebrado un encuentro empresarial organizado por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO). En él han participado el vicepresidente de CECO y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Córdoba, Francisco Torrent, además de director general de Aceitunas Torrent, Isidoro García-Escribano, junto al presidente de la Asociación Provincial de Joyeros de Córdoba, Isidoro García-Escribano; el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio; y el general Enrique Ruiz Alonso, jefe de la Oficina de Apoyo a la Base Logística del Ejército de Tierra.

Embajadores junto al presidente de la Casa Árabe, Miguel Moro. / Víctor Castro

Posteriormente, los embajadores han disfrutado de una degustación de aceite de oliva y se han reunido con el alcalde, José María Bellido, quien ha destacado la relevancia de Córdoba como nodo de comunicaciones y espacio clave para el desarrollo de nuevas oportunidades empresariales. También ha puesto en valor su papel como ciudad de “diálogo, conocimiento y convivencia entre civilizaciones”.

La jornada ha proseguido con una visita al Palacio de Congresos, donde fueron recibidos por su CEO, Juan Salado, y pudieron contemplar los restos de la antigua muralla califal. Finalmente, la comitiva se ha desplazado hasta la Mezquita-Catedral, acompañada por el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva.