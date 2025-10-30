La clave ferroviaria de Aesmide y la captación de empleo de Indra

Posiblemente, una de las personas que podían despertar más interés durante la presentación de la publicación de CÓRDOBA fuera Javier Martín Cubero, el director de factoría de Indra en Córdoba. 24 horas antes se conoció que la empresa fabricaría unos 600 radares ‘Nemus’ y que más de 100 se realizarían en Córdoba, donde la compañía ha decidido poner en marcha la primera línea automatizada de radares del país, un paso clave para reforzar la capacidad tecnológica e industrial nacional. Obviamente, Martín Cubero no hizo declaración alguna, aunque sí se pudo saber que la apuesta de la empresa por Córdoba es más que fuerte y el crecimiento del empleo será obvio. Personal altamente cualificado, principalmente ingenierías, pero también personal con FP dual -electrónica, principalmente- será el objetivo para que Indra lleve a cabo la fabricación de los ‘Nemus’ en Córdoba. Por lo tanto, el crecimiento y redimensionamiento de Indra será una realidad en los próximos meses ante la nueva línea de producción.

Los Dragón VCR 8x8 de Tess Defence en la BLET

Asimismo, también valoró la BLET y su significación en Córdoba Javier Abajo Merino, adjunto a la dirección de Tess Defence, el fabricante del Dragón VCR 8x8. Abajo Merino sí realizó declaraciones y opinó que en Tess Defence «estuvimos desde el primer momento muy cerca del Ayuntamiento, nos ayudó en todo, incluso en Feindef, el primer año, en el que colaboramos intensamente. También la universidad, porque la UCO nos ha proporcionado el punto de enlace para todos los ingenieros que tenemos contratados en Tess Defence», una contratación con un valor extra para la ciudad, ya que «todos han venido contratados a través de la UCO, con lo cual vienen perfectamente preparados y con el aval de la Universidad de Córdoba. Ahora mismo tenemos 16 ingenieros y si los 16 no son de Córdoba, al menos 15 son de Córdoba. La gran mayoría son de aquí, sí», aseguró Abajo Merino.

Javier Martín Cubero, director de la factoría de Indra en Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

La secretaria de Estado de Defensa recordó en su discurso la llegada del Dragón VCR 8x8 a la Legión en Almería. «La Brigada de Córdoba será la tercera unidad a la que van a llegar los 8x8, según dice el Ejército de Tierra», recordó Abajo Merino, que en cualquier caso también detalló que «en el Parque del Higuerón ya hay un demostrador, de los que se hicieron primeros. El Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas 2 de El Higuerón, cuando ya esté la BLET, se convertirá en la cabecera técnica del Dragón VCR 8x8. Todo lo que es el seguimiento del ciclo de vida de todos los vehículos, se hará ya aquí, integrada en la Base Logística del Ejército de Tierra de Córdoba», explicó el directivo de Tess Defence, que informó de que «según nos vaya solicitando el Ejército de Tierra, se irá ampliando la plantilla aquí en Córdoba. El 90% de la empresa son ingenieros, empleados de alto nivel y, la mayoría formados en Córdoba, por lo que aprovechamos esa capacidad, que es muy importante».

Javier Abajo Merino, de Tess Defence. / A.J. GONZÁLEZ

Finalmente, Santiago Camarero, director técnico de Aesmide (Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas) puso como ejemplo a la lucentina Genaq como modelo de empresa que puede contratar con la BLET o con Defensa, en general. «Es una empresa modelo, son capaces de generar agua por medio de generación atmosférica. Ojalá triunfe, porque es una empresa local y con un futuro que en España no hay otra igual. Está abriendo camino no sólo aquí, sino también en Rota, con la Armada, con el Ejército del Aire y para mí es un modelo de humildad y tecnología. Cuando la humildad y la tecnología se combinan con la innovación pasan estas cosas».

Conexión ferroviaria

Camarero recordó el compromiso del Gobierno, con un plan en la próxima década en el que se destinarán 34.000 millones de euros a la modernización de las capacidades de defensa del país. «En Aesmide hemos hecho un plan de trabajo para demostrar las capacidades de nuestras empresas. Hemos hecho un plan de capacidades de cada una de las firmas, hacia qué campo podrían entrar, empezando por el plan de este año, de 10.740 millones de euros, de los PEM (Programas Especiales de Modernización) y se los hemos presentado a la Dirección General de Estrategia e Industria de la Defensa para que los tengan en cuenta». Camarero señaló que cualquier empresa cordobesa puede contratar y colaborar con la BLET y puso como ejemplo las integradas en Aesmide. «Son empresas con mucho valor: desde atención al soldado hasta empresas de tecnología, digitalización, etcétera. Creemos que tienen muchas posibilidades y con una gran proyección. Aesmide tiene un multisector de empresas, que van desde vestuario a alimentación, equipo, cajas de embalaje, hasta la última tecnología: nube, transformación digital, etcétera, con lo cual es un sector muy amplio» el que abarca su asociación. También se habló en la presentación de la publicación de CÓRDOBA del Parque Logístico Gran Capitán, esas 100 hectáreas adyacentes a la BLET. «La BLET es un referente tecnológico e innovador. Es la modernidad. Y eso es lo que se refleja. Es una estrategia avanzada en su tiempo, como ha dicho el MALE, no hay una cosa igual en Europa y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar al lado de la BLET, de Córdoba, para apoyar el proyecto», reafirmó Camarero.

Pero el director técnico de Aesmide señaló un elemento que él entiende como fundamental para el desarrollo del centro militar. «Lo vital es una terminal ferroviaria. Se necesita un ramal ferroviario que conecte con la BLET para trasladar vehículos hasta la Base Logística. Creo que debe estudiarse profundamente, porque es algo a tener muy en cuenta», insistió.

¿Qué empresas deben mirar a la BLET como un colaborador? «Empresas de todo tipo deben interesarse en la BLET», aseguró Camarero. Nosotros tenemos, por ejemplo, una empresa de operador logístico, unas empresas de nuevas tecnologías, de ciberseguridad, de ciberdefensa, empresas de vestuario, empresas relacionadas con el mantenimiento del vehículo y tenemos una empresa tan sencilla como la de proporcionar bicicletas de alquiler. Quieren instalarse en Córdoba. Urbaser, por ejemplo, ofrece un sistema de alquiler de bicletas que tenga alcance hasta la BLET. Se quieren instalar en Córdoba y sería interesante», finalizó Camarero.