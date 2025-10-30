Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación Profesional

Un centenar de estudiantes se retan emprendiendo proyectos vinculados a la Base Logística del Ejército en Córdoba

Los alumnos han planteado ideas de negocio reales desde el ámbito de la tecnología, la automoción o la logística

Alumnos de FP participantes durante el hackaton celebrado en el IES Gran Capitán.

Alumnos de FP participantes durante el hackaton celebrado en el IES Gran Capitán. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Más de 100 estudiantes de ciclos de FP superior, procedentes de once centros educativos de Córdoba se han retado este jueves en el IES Gran Capitán desarrollando proyectos innovadores vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) que se asentará en la ciudad.

Alumnos de los institutos Ángel de Saavedra, Fidiana, Galileo Galilei, Gran Capitán, La Fuensanta, López Neyra, Maimónides, Medina Azahara, San Álvaro, Trassierra y el IES Zoco han planteado ideas de negocio reales para el mundo empresarial, desde el ámbito de la tecnología, la automoción, la logística o el turismo, con el objetivo de generar riqueza y empleo.

Este desafío se ha planteado en el hackaton específico dedicado en Córdoba a la BLET organizado por Andalucía Emprende y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, visita en Córdoba el Instituto de Educación Secundaria (IES) Gran Capitán durante la celebración del hackaton organizado por Andalucía Emprende. El desarrollo de proyectos innovadores vinculados a la Base Logística de Córdoba

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante la celebración del hackaton. / Manuel Murillo

Es un evento de colaboración intensiva donde equipos de diferentes disciplinas trabajan para crear una solución funcional a un problema específico y favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras, ha explicado el consejero José Carlos Gómez Villamandos, que ha inaugurado la jornada.

Organizado por Andalucía Emprende

Durante la mañana, los alumnos participantes han mostrado la metodología de trabajo que han aplicado para diseñar sus iniciativas, en las que han contado con la ayuda y el asesoramiento de mentores de Andalucía Emprende, que orientan el trabajo a realizar y ayudan a preparar la defensa de los proyectos ante el jurado que los evaluaba hoy.

Noticias relacionadas y más

Gómez Villamandos ha subrayado que actuaciones como ésta son "una oportunidad para que los alumnos con inquietudes demuestren sus competencias técnicas y desarrollen habilidades transversales fundamentales para su futuro profesional".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  2. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  3. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  4. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  5. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
  6. Investigada en Córdoba por falsificar con 'calidad' desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton
  7. Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
  8. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?

Así endulza Córdoba el Día de Todos los Santos: gachas, torrijas, pestiños y buñuelos sin rastro de Halloween

Así endulza Córdoba el Día de Todos los Santos: gachas, torrijas, pestiños y buñuelos sin rastro de Halloween

¿Dónde ha llovido más en Córdoba este miércoles tras la sequía del ‘veroño’?

¿Dónde ha llovido más en Córdoba este miércoles tras la sequía del ‘veroño’?

Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba: acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia

Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba: acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia

Córdoba lidera la fuga de médicos en Andalucía: 13 facultativos menos cada año

Córdoba lidera la fuga de médicos en Andalucía: 13 facultativos menos cada año

Desconvocado y sin nueva fecha el pleno para aprobar el convenio y subir el salario de los concejales

Desconvocado y sin nueva fecha el pleno para aprobar el convenio y subir el salario de los concejales

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Detienen a un hombre por robar a otro en el centro de Córdoba y tratar de sacarle más dinero acudiendo a un cajero

Detienen a un hombre por robar a otro en el centro de Córdoba y tratar de sacarle más dinero acudiendo a un cajero
Tracking Pixel Contents