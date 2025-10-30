Un centenar de estudiantes se retan emprendiendo proyectos vinculados a la Base Logística del Ejército en Córdoba

Más de 100 estudiantes de ciclos de FP superior, procedentes de once centros educativos de Córdoba se han retado este jueves en el IES Gran Capitán desarrollando proyectos innovadores vinculados a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) que se asentará en la ciudad.

Alumnos de los institutos Ángel de Saavedra, Fidiana, Galileo Galilei, Gran Capitán, La Fuensanta, López Neyra, Maimónides, Medina Azahara, San Álvaro, Trassierra y el IES Zoco han planteado ideas de negocio reales para el mundo empresarial, desde el ámbito de la tecnología, la automoción, la logística o el turismo, con el objetivo de generar riqueza y empleo.

Este desafío se ha planteado en el hackaton específico dedicado en Córdoba a la BLET organizado por Andalucía Emprende y la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante la celebración del hackaton. / Manuel Murillo

Es un evento de colaboración intensiva donde equipos de diferentes disciplinas trabajan para crear una solución funcional a un problema específico y favorecer el desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras, ha explicado el consejero José Carlos Gómez Villamandos, que ha inaugurado la jornada.

Organizado por Andalucía Emprende

Durante la mañana, los alumnos participantes han mostrado la metodología de trabajo que han aplicado para diseñar sus iniciativas, en las que han contado con la ayuda y el asesoramiento de mentores de Andalucía Emprende, que orientan el trabajo a realizar y ayudan a preparar la defensa de los proyectos ante el jurado que los evaluaba hoy.

Gómez Villamandos ha subrayado que actuaciones como ésta son "una oportunidad para que los alumnos con inquietudes demuestren sus competencias técnicas y desarrollen habilidades transversales fundamentales para su futuro profesional".