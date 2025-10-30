Los cementerios de Córdoba se preparan para triplicar las visitas en la fiesta de Todos los Santos

Los cementerios de Córdoba llevan notando toda la semana una carga de visitas mucho mayor de lo que suele ser habitual el resto del año y se preparan para recibir la gran concentración del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre. "La afluencia se triplica", asegura a este periódico el presidente de Cecosam, Jesús Coca, con motivo de la fiesta de Todos los Santos.

En torno a la 50.000 visitantes circularán por las calles de los camposantos, según los datos que maneja la empresa municipal Cecosam, más o menos la misma cifra del año anterior, aunque los flujos varían en función del día de la semana en el que caen las fiestas. El que más público recibe es el de San Rafael, por donde se estima que podrían pasar más de 30.000 ciudadanos; unos 15.000 en el de la Fuensanta y en torno a 5.000 en el de la Salud.

Refuerzo de líneas y mantenimiento

Para garantizar el traslado al Cementerio de la Fuensanta, el Consistorio, a través de Aucorsa, ha reforzado la línea E en dirección Córdoba-Alcolea y viceversa. Durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre todos los trayectos se desviarán hacia el camposanto cuando circule hacia la barriada del Ángel (Alcolea).

Asimismo, el 1 de noviembre circulará una línea especial directa desde la terminal de la Plaza de Colón hasta el Cementerio de la Fuensanta, con una frecuencia de una hora. El servicio empezará a las 8.30 horas de la mañana (a excepción del autobús de las 10.30) y concluirá a las 18.30 en sentido de ida; y de 9.00 a 19.00 en sentido de vuelta.

Por su parte, para preparar estos recintos de cara a la gran afluencia de visitantes, desde Cecosam, se han puesto en marcha distintas actuaciones, que van desde el adecentamiento a la mejora de las instalaciones o renovación de señalización QR, defiende su presidente.

Además, tras la aprobación del nuevo reglamento de uso de los cementerios, hace apenas tres meses, será la primera vez que se permita la entrada de mascotas a los cementerios cordobeses durante esta festividad, algo no autorizado hasta ahora a excepción de los perros guía. Por otro lado, se prohibirá la circulación de vehículos de movilidad personal, es decir, patinetes eléctricos, patines, monopatines y bicicletas.

Misas y actividades culturales

Para responder a la creciente demanda de actividades ligada al interés por conocer estos recintos, Cecosam ha propuesto una amplia programación cultural que se viene desarrollando desde el 22 de octubre, con actuaciones musicales, visitas guiadas o rutas temáticas, y concluirá el 2 de noviembre.

"El personal de Cecosam lleva trabajando desde septiembre para esta festividad, sin olvidar su sentido religioso", asegura su presidente, Jesús Coca. En ese sentido, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, oficiará una eucaristía en el cementerio de San Rafael el sábado a las 12.00, al igual que sucederá en los otros dos camposantos.

Como previo al Día de Todos los Santos, este jueves se ha reactivado la cita turística ‘La ciudad de los recuerdos’, un recorrido por el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud, que comprende aproximadamente 150 años de la historia del cementerio y de Córdoba. Este año, además, se ha añadido la traducción de los 27 hitos de la ruta a inglés y francés y se ha incluido la opción de locución.

Ruta 'La ciudad de los recuerdos' celebrada este jueves en el Cementerio de la Salud. / Victor Castro

La Facultad de Filosofía y Letras acoge el día 31 de octubre, a las 12.00 horas, la exposición fotográfica Santos 2024, que podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

El teatro también tiene lugar en esta fecha, con la puesta en escena de don Juan Tenorio, a cargo de la Fundación Loyola Teatro, con una representación en el cementerio de San Rafael el día 1 de noviembre y otra el 2 de noviembre en el cementerio de La Salud. Ambas precisan de inscripción en la web del Ayuntamiento.