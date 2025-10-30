Inclusión social
Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba
Cruz Roja, Somos Digital y la Asociación Española de Banca acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia
Comprar por internet, hacer una transferencia o un simple bizum es la oposición de muchas personas mayores. Aunque el nivel de competencia digital en España esté por encima de la media europea, se calcula que un 25% de la población española no cuenta todavía con un mínimo de habilidades básicas para desarrollarse de forma autónoma en la pasarela virtual.
Para reducir la brecha y adaptarse a la inexorable desaparición de lo analógico, 90 ancianos procedentes de Villaviciosa, Villanueva del Duque y Córdoba capital han asistido este jueves a un taller de banca digital en la Biblioteca Grupo Cántico para desperezarse de sus miedos a hacer pagos por internet. Allí, en el hábitat de los opositores jóvenes, han examinado sus competencias digitales y aprendido a simular transferencias y tramitación online.
Voluntarios
Un grupo de voluntarios de Cruz Roja y dinamizadores de la red de puntos Vuela de Andalucía han sido los encargados de realizar este bizum de solidaridad y empatía digital a una generación anclada en las oficinas y a dar la paga a los nietos en metálico.
"Creo que tengo capacidades para manejarme, pero no me gusta porque no me fío de los timos; si puedo ir personalmente, prefiero ir a los bancos", ha reconocido una de las mujeres asistentes, a pesar de "estar todo el día metida en el ordenador". Otra mujer ha indicado que pone voluntad, pero cuando le piden muchos datos, se complica lo de pagar: "Llego hasta donde llego".
El responsable andaluz de Inclusión Digital de Cruz Roja, Javier López, ha advertido que "tener competencias digitales a nivel de usuario no significa que no necesiten apoyo". Lo dice porque muchas de estas personas mayores sí han sabido dar el salto tecnológico a la hora de chatear o hacer videollamadas.
Para garantizar esa confianza no conquistada por el mundo de la banca digital, se han desarrollado unos simuladores para que los utilicen "sin miedo a equivocarse" y "que practiquen en casa de forma más confiada e independiente", ha explicado Graciela Parrilla, representante de la presidencia de la Asociación Somos Digital, que ha organizado el encuentro junto a Cruz Roja y la Asociación Española de Banca.
Las mujeres, más interesadas
Respecto a la participación en ese tipo de iniciativas, Javier López ha asegurado que "la experiencia nos da a entender que hay más predisposición a aprender por parte de las mujeres: son más proclives y les cuesta menos pedir ayuda y reconocer que no saben hacer algo". No choca, a pesar de que en las personas de su generación "los hombres han sido, normalmente, los encargados de la gestión económica",
Por otro lado, López ha considerado que "la exclusión financiera, por causas de ausencia de competencias, conectividad o de medios digitales puede ser un factor importante de exclusión social. Sobre todo en ámbitos rurales donde cada vez cierran más oficinas".
