Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inclusión social

Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba

Cruz Roja, Somos Digital y la Asociación Española de Banca acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia

La banca digital explicada a nuestros mayores

La banca digital explicada a nuestros mayores

A. J. González

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Comprar por internet, hacer una transferencia o un simple bizum es la oposición de muchas personas mayores. Aunque el nivel de competencia digital en España esté por encima de la media europea, se calcula que un 25% de la población española no cuenta todavía con un mínimo de habilidades básicas para desarrollarse de forma autónoma en la pasarela virtual.

Para reducir la brecha y adaptarse a la inexorable desaparición de lo analógico, 90 ancianos procedentes de Villaviciosa, Villanueva del Duque y Córdoba capital han asistido este jueves a un taller de banca digital en la Biblioteca Grupo Cántico para desperezarse de sus miedos a hacer pagos por internet. Allí, en el hábitat de los opositores jóvenes, han examinado sus competencias digitales y aprendido a simular transferencias y tramitación online.

Voluntarios

Un grupo de voluntarios de Cruz Roja y dinamizadores de la red de puntos Vuela de Andalucía han sido los encargados de realizar este bizum de solidaridad y empatía digital a una generación anclada en las oficinas y a dar la paga a los nietos en metálico.

"Creo que tengo capacidades para manejarme, pero no me gusta porque no me fío de los timos; si puedo ir personalmente, prefiero ir a los bancos", ha reconocido una de las mujeres asistentes, a pesar de "estar todo el día metida en el ordenador". Otra mujer ha indicado que pone voluntad, pero cuando le piden muchos datos, se complica lo de pagar: "Llego hasta donde llego".

A.J.González Córdoba actividad impulsada por Cruz Roja, la Asociación Somos Digital y la Asociación Española de Banca, dirigida a acercar la banca digital a las personas mayores

Voluntarios de Cruz Roja han ayudado a personas mayores a manejar aplicaciones bancarias. / A.J. González

El responsable andaluz de Inclusión Digital de Cruz Roja, Javier López, ha advertido que "tener competencias digitales a nivel de usuario no significa que no necesiten apoyo". Lo dice porque muchas de estas personas mayores sí han sabido dar el salto tecnológico a la hora de chatear o hacer videollamadas.

Para garantizar esa confianza no conquistada por el mundo de la banca digital, se han desarrollado unos simuladores para que los utilicen "sin miedo a equivocarse" y "que practiquen en casa de forma más confiada e independiente", ha explicado Graciela Parrilla, representante de la presidencia de la Asociación Somos Digital, que ha organizado el encuentro junto a Cruz Roja y la Asociación Española de Banca.

Las mujeres, más interesadas

Respecto a la participación en ese tipo de iniciativas, Javier López ha asegurado que "la experiencia nos da a entender que hay más predisposición a aprender por parte de las mujeres: son más proclives y les cuesta menos pedir ayuda y reconocer que no saben hacer algo". No choca, a pesar de que en las personas de su generación "los hombres han sido, normalmente, los encargados de la gestión económica",

Por otro lado, López ha considerado que "la exclusión financiera, por causas de ausencia de competencias, conectividad o de medios digitales puede ser un factor importante de exclusión social. Sobre todo en ámbitos rurales donde cada vez cierran más oficinas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  2. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  3. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  4. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
  5. Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación
  6. Investigada en Córdoba por falsificar con 'calidad' desde relojes Rolex hasta bolsos de Louis Vuitton
  7. Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
  8. ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?

Así endulza Córdoba el Día de Todos los Santos: gachas, torrijas, pestiños y buñuelos sin rastro de Halloween

Así endulza Córdoba el Día de Todos los Santos: gachas, torrijas, pestiños y buñuelos sin rastro de Halloween

¿Dónde ha llovido más en Córdoba este miércoles tras la sequía del ‘veroño’?

¿Dónde ha llovido más en Córdoba este miércoles tras la sequía del ‘veroño’?

Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba: acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia

Un bizum de empatía digital a los mayores de Córdoba: acercan el pago por internet a 90 ancianos de la provincia

Córdoba lidera la fuga de médicos en Andalucía: 13 facultativos menos cada año

Córdoba lidera la fuga de médicos en Andalucía: 13 facultativos menos cada año

Desconvocado y sin nueva fecha el pleno para aprobar el convenio y subir el salario de los concejales

Desconvocado y sin nueva fecha el pleno para aprobar el convenio y subir el salario de los concejales

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Indra invertirá 100 millones en Gijón, Vigo y Córdoba en los próximos dos años y 43 millones en Estados Unidos

Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba

Detienen a un hombre por robar a otro en el centro de Córdoba y tratar de sacarle más dinero acudiendo a un cajero

Detienen a un hombre por robar a otro en el centro de Córdoba y tratar de sacarle más dinero acudiendo a un cajero
Tracking Pixel Contents