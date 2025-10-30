Adolfo Molina: «Todos los ciclos formativos se han implantado para quien quiera trabajar en la BLET»

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, inició su intervención recordando la «oportunidad histórica que la Base Logística del Ejército de Tierra supone para el desarrollo tecnológico y económico de Córdoba», destacando cómo el desarrollo tecnológico y económico llegará a Córdoba a partir de la innovación y la formación. En este sentido, expuso que en la Junta de Andalucía son conscientes de la importancia estratégica de un proyecto de esta envergadura, lo que ya está teniendo reflejo en los presupuestos de 2026 de importantes partidas presupuestarias para la BLET. «El consejo de gobierno aprobó este martes el proyecto de presupuestos, el más social y el más elevado de su historia», que hace «una apuesta clara por Córdoba y por la BLET, con más de 500 millones de inversión, la más elevada por habitante».

Gran parte de esa inversión «se concentra en la base logística, con cien millones consignados para su construcción, el mayor proyecto no solo para Córdoba sino para el conjunto de Andalucía que entrará en vigor el 1 de enero». A esos cien millones hay que sumar, destacó, otros 4,6 millones para un proyecto formativo singular que ofertará a desempleados formación en hasta 110 especialidades y en el que estarán implicadas más de un centenar de entidades. El objetivo será ofrecer formación especializada a más de 7.000 alumnos en una larga lista de materias de alta cualificación. Además, será necesaria la adaptación de la FP Dual en la provincia a las demandas del ejército de tierra, «algo en lo que estábamos trabajando de la mano del ejército con todos los ciclos que ya están implantados para que quien quiera trabaja ahí pueda formarse y tener la preparación técnica que se necesita, con ciclos adaptados a las diferentes necesidades».

Molina aludió además a la inversión, en el plano urbanístico, en el polígono industrial de La Rinconada, con un proyecto que se desarrollará a través de AVRA y con la cesión de 850.000 metros cuadrados al Ministerio de Defensa. «La Junta de Andalucía cree en la BLET y en Córdoba en ese objetivo de generar empleo e inversión, que situará a la provincia en referente en tecnología». Molina coincidió con el resto de intervinientes en destacar el valor de un proyecto desarrollado gracias a la colaboración y la implicación de todas las administraciones. «Córdoba está preparada y la Junta seguirá a su lado con la inversión necesaria», aseveró, agradeciendo por último el compromiso de Diario CÓRDOBA con la información y con un proyecto «que nos ha devuelto la ilusión».