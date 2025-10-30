Hasta el 9 de noviembre
Casi 600 mayores participan desde hoy en las rutas y visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento
El Consistorio propone 12 itinerarios para descubrir y conocer la historia de la ciudad
Casi 600 usuarios de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores participan desde hoy en en las 12 rutas y visitas guiadas que se van a desarrollar hasta el 9 de noviembre dentro de las jornadas socioculturales organizadas por la delegación de Mayores del Ayuntamiento de Córdoba.
Es el quinto año que se realiza esta actividad que se celebran dos veces al año, en otoño y primavera, y que está diseñada para descubrir y conocer la historia de la ciudad, según explica el Ayuntamiento en una nota de prensa. En esta nueva edición la delegación ha apostado por combinar senderismo y cultura, incluyendo nuevas rutas.
Estos son los itinerarios propuestos:
- Califas, emires y arquitectura Andalusí
- Patrimonio Sefardí
- Ruta del agua. Baños de Almanzor
- Santuario de la Virgen de Linares
- Templo Romano. Círculo de la Amistad
- Historias de amor en distintas culturas en el casco histórico (Teatralizada)
- Ruta Hernán Ruiz. Palacio Jerónimo Paez. Postigo de la leche
- Caballeros templarios. Leyendas de la Córdoba oculta
Esta mañana se ha realizado la primera de las rutas de esta nueva edición, en la que las inscripciones se han vuelto a agotar en dos días. Los mayores han salido a las 10.00 horas de la Puerta del Puente, junto a la teniente de alcalde y delegada de Mayores, Eva Contador, para quien “es un placer ofrecer a nuestros mayores la posibilidad de pasear y conocer más la ciudad dentro de uno de los proyectos más demandados dentro de la delegación y que se ha convertido en un fijo en el calendario de actividades”.
