La Universidad de Córdoba vuelve a sacar a concurso el estudio de viabilidad arquitectónica de la antigua Zona militar

La Universidad de Córdoba (UCO) ha vuelto a abrir la licitación del estudio de viabilidad arquitectónica para la antigua Zona militar que se encuentra junto a la plaza de la Trinidad con el fin de acertar en la toma de decisiones en cuanto a las posibilidades de la parcela para los usos previstos por la institución. Cabe recordar que este espacio, que ha permanecido cerrado y abandonado durante 25 años, fue adquirido al Ministerio de Defensa hace dos años por 2,4 millones de euros, para destinarlo a ampliación de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros usos.

El estudio en cuestión, que ya salió a licitación a principios de octubre y que sale de nuevo tras una rectificación, deberá determinará si son viables la implantación, como estaba previsto, de una residencia universitaria, un espacio expositivo, una biblioteca o una casa del estudiante.

Análisis y recopilación de información

La empresa adjudicataria deberá recopilar información relevante sobre el edificio, hacer un análisis estimativo del estado de conservación de las edificaciones, identificar los trabajos previos necesarios para futuros proyectos, realizar un análisis urbanístico y un estudio de viabilidad funcional, así como evaluar las posibilidades de rehabilitación o nueva edificación y en qué fases podrían ejecutarse las distintas actuaciones.

El pliego de contratación recoge que durante el plazo de presentación de ofertas se ofrecerá a los interesados una visita técnica al edificio para que puedan elaborar un estudio de viabilidad arquitectónica lo más preciso posible. La fecha se anunciará con antelación suficiente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La visita será voluntaria.

Las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el próximo 17 de noviembre. El valor estimado del contrato es de 36.000 euros con impuestos y el plazo de ejecución será de tres meses a partir de la firma del contrato.