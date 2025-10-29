La Unidad de Calidad del Reina Sofía, primera de España en certificación Excelente de 'SECAcredita'

La Unidad de Calidad del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba se ha convertido en la primera del país en obtener la certificación de nivel 'Excelente', según el modelo 'SECAcredita' de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA).

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, este reconocimiento, otorgado durante el Congreso Nacional de la SECA en Madrid, valora el compromiso del hospital cordobés con la mejora continua, la seguridad del paciente y la excelencia organizativa.

La acreditación 'SECAcredita' se basa en 58 exigentes estándares inspirados en el modelo europeo EFQM y evalúa el grado de desarrollo de las unidades de calidad de los hospitales del Sistema Nacional de Salud. En el caso del Hospital Reina Sofía, el equipo evaluador ha destacado "el liderazgo institucional, la implicación de los profesionales, la madurez en los procesos de evaluación y los resultados obtenidos en el bienestar de pacientes y profesionales", según se señala en el informe.

De hecho, el hospital cordobés ha sido el único en alcanzar la máxima categoría del modelo (nivel excelente). El otro centro acreditado ha sido el Hospital San Juan de Alicante, en el nivel básico.

En representación del hospital, han recibido el distintivo la jefa de servicio de la Unidad de Calidad, Sandra Gil; la enfermera de la Unidad, Pilar Mesa, y la subdirectora de Enfermería, María José Castro. Para Gil, este logro es "una recompensa al esfuerzo colectivo de un equipo que trabaja día a día con la mirada puesta en la mejora, y que entiende la calidad como una responsabilidad transversal que involucra a toda la organización".

La Unidad de Calidad, que ha liderado múltiples iniciativas en el Reina Sofía, se ha consolidado como un eje estratégico del hospital, favoreciendo, no solo la mejora interna, sino también la generación de conocimiento y la colaboración con otros centros.