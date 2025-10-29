Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La incidencia de la lluvia, la inversión para Córdoba de los presupuestos de la Junta para 2026 y los partidos de los equipos cordobeses en la Copa del Rey centran los titulares vespertinos

Temporal de lluvia y viento en Córdoba: el paraguas toma el protagonismo

Temporal de lluvia y viento en Córdoba: el paraguas toma el protagonismo / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un año después de que la dana arrasara Valencia el temporal vuelva a copar el interés informativo este miércoles, aunque, afortunadamente, con una incidencia no comparable a la del pasado 29 de octubre. Córdoba ha permanecido durante toda la jornada en aviso naranja, registrando fuertes vientos e intensas lluvias en la capital y distintos puntos de la provincia que han dejado anegaciones e incidencias. Por otra parte, la Junta ha presentado hoy el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que incluye más de 524 millones para Córdoba con proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, la nueva sede del Bellas Artes o las consultas externas del Materno Infantil. Por último, la Copa del Rey tiene hoy sello cordobés. El partido entre el Córdoba CF y el Cieza acaba de empezar. Te contamos, minuto a minuto este duelo y el del Salerm Puente Genil-Cartagena y el Ciudad de Lucena-Villarreal.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Un año de la dana

Provincia

Andalucía

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
  2. ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
  3. La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
  4. Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
  5. Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
  6. A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
  7. Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
  8. Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor

Renfe suspende los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla

Renfe suspende los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla

Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera

Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera

La ronda Norte contará con 8,8 millones de euros en los presupuestos de la Junta de 2026

La ronda Norte contará con 8,8 millones de euros en los presupuestos de la Junta de 2026

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE y Hacemos Córdoba contra la campaña de Propagandistas Católicos

La Fiscalía archiva la denuncia de PSOE y Hacemos Córdoba contra la campaña de Propagandistas Católicos

La Junta destinará 3,8 millones a la puesta en marcha de las consultas externas del Materno-Infantil

La Junta destinará 3,8 millones a la puesta en marcha de las consultas externas del Materno-Infantil

José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco

José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco

Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca

Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca
Tracking Pixel Contents