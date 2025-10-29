Un año después de que la dana arrasara Valencia el temporal vuelva a copar el interés informativo este miércoles, aunque, afortunadamente, con una incidencia no comparable a la del pasado 29 de octubre. Córdoba ha permanecido durante toda la jornada en aviso naranja, registrando fuertes vientos e intensas lluvias en la capital y distintos puntos de la provincia que han dejado anegaciones e incidencias. Por otra parte, la Junta ha presentado hoy el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que incluye más de 524 millones para Córdoba con proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, la nueva sede del Bellas Artes o las consultas externas del Materno Infantil. Por último, la Copa del Rey tiene hoy sello cordobés. El partido entre el Córdoba CF y el Cieza acaba de empezar. Te contamos, minuto a minuto este duelo y el del Salerm Puente Genil-Cartagena y el Ciudad de Lucena-Villarreal.

