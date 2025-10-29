La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La incidencia de la lluvia, la inversión para Córdoba de los presupuestos de la Junta para 2026 y los partidos de los equipos cordobeses en la Copa del Rey centran los titulares vespertinos
Un año después de que la dana arrasara Valencia el temporal vuelva a copar el interés informativo este miércoles, aunque, afortunadamente, con una incidencia no comparable a la del pasado 29 de octubre. Córdoba ha permanecido durante toda la jornada en aviso naranja, registrando fuertes vientos e intensas lluvias en la capital y distintos puntos de la provincia que han dejado anegaciones e incidencias. Por otra parte, la Junta ha presentado hoy el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 que incluye más de 524 millones para Córdoba con proyectos como la Base Logística del Ejército de Tierra, la nueva sede del Bellas Artes o las consultas externas del Materno Infantil. Por último, la Copa del Rey tiene hoy sello cordobés. El partido entre el Córdoba CF y el Cieza acaba de empezar. Te contamos, minuto a minuto este duelo y el del Salerm Puente Genil-Cartagena y el Ciudad de Lucena-Villarreal.
- Aviso naranja por lluvias en Córdoba: tornados, fuertes vientos, más de 37 litros en la capital y 58 en Hinojosa y Fuente Palmera
- Los presupuestos de la Junta contemplan más de 524 millones de inversión en Córdoba para 2026
- En directo | Arranca la Copa del Rey más cordobesa
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- Los presupuestos de la Junta para 2026 reservan 100 millones para la construcción de la Base Logística y el polígono anexo
- Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca
- La pegatina naranja funciona: la Policía Local ya ha retirado 272 coches abandonados de las calles de Córdoba
- El Ayuntamiento prepara el 'vídeo mapping' de Navidad: estos son los días de proyección y las ubicaciones
- José Carlos Gómez será el nuevo gerente de Sadeco
- Ratifican la sentencia por la muerte de Álvaro Ortega: ocho años de internamiento en un centro terapéutico
- Guía de Todos los Santos: misas, otras actividades y horarios de los cementerios
Un año de la dana
- Cordobeses en el corazón de la dana: "Fue catastrófico"
- Especial 29-O | Las doce caras de la tragedia de la dana en Valencia
- El funeral de Estado recuerda con emoción a las víctimas de la dana entre gritos contra Mazón
Provincia
- La lluvia desborda el arroyo Milano en Dos Torres y provoca inundaciones en una carretera
- Una fuerte tromba de agua causa anegaciones en varios puntos del centro de Lucena
- El alcalde de Puente Genil remodela su equipo de gobierno para impulsar el área de Urbanismo
Andalucía
- Lluvias torrenciales, un tornado y una manga marina dejan un panorama caótico en Huelva, la provincia más afectada por el temporal
Cultura
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor