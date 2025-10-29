La actualidad informativa llega con una mezcla de memoria, reivindicación y esperanza. Un año después de la devastadora dana que golpeó Valencia, los cordobeses que participaron en las labores de rescate y limpieza reviven aquellos días marcados por la tragedia y la solidaridad. Bomberos, sanitarios, militares y voluntarios de la provincia recuerdan cómo el agua lo cambió todo y cómo la unión ciudadana se convirtió en el verdadero salvavidas ante el desastre. Por otro lado, las calles de Córdoba han sido el escenario donde los jóvenes han alzado la voz contra el acoso escolar. Estudiantes de ESO, FP y Bachillerato se manifestaron bajo el lema Está a la orden del día, exigiendo más profesionales en los centros educativos y una respuesta firme ante los casos de bullying, tras la conmoción provocada por la muerte de Sandra Peña en Sevilla. Y en el ámbito deportivo, el Córdoba CF afronta con ilusión y cautela su debut en la Copa del Rey frente al Cieza. El equipo blanquiverde, dispuesto a borrar el mal recuerdo de su eliminación del año pasado, encara este nuevo reto con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y devolver a su afición la emoción de las grandes citas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

España

Internacional