El recuerdo de los cordobeses desplazados a Valencia tras la dana, el plante de los jóvenes ante el acoso escolar y el debut del Córdoba en la Copa del Rey se erigen como los asuntos de mayor interés informativo
La actualidad informativa llega con una mezcla de memoria, reivindicación y esperanza. Un año después de la devastadora dana que golpeó Valencia, los cordobeses que participaron en las labores de rescate y limpieza reviven aquellos días marcados por la tragedia y la solidaridad. Bomberos, sanitarios, militares y voluntarios de la provincia recuerdan cómo el agua lo cambió todo y cómo la unión ciudadana se convirtió en el verdadero salvavidas ante el desastre. Por otro lado, las calles de Córdoba han sido el escenario donde los jóvenes han alzado la voz contra el acoso escolar. Estudiantes de ESO, FP y Bachillerato se manifestaron bajo el lema Está a la orden del día, exigiendo más profesionales en los centros educativos y una respuesta firme ante los casos de bullying, tras la conmoción provocada por la muerte de Sandra Peña en Sevilla. Y en el ámbito deportivo, el Córdoba CF afronta con ilusión y cautela su debut en la Copa del Rey frente al Cieza. El equipo blanquiverde, dispuesto a borrar el mal recuerdo de su eliminación del año pasado, encara este nuevo reto con el objetivo de seguir avanzando en el torneo y devolver a su afición la emoción de las grandes citas.
Córdoba ciudad
- El hospital Reina Sofía alcanza un 70% de pacientes recuperados tras sufrir un ictus
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de empleo público: formación requerida, requisitos y puestos ofertados
- La Universidad de Córdoba eleva a 63 su representación en la lista de investigadores más influyentes del mundo
- Detienen a tres personas en Jaén por un tiroteo con dos heridos ocurrido en el Sector Sur de Córdoba
- Tres años del Centro de Exposiciones de Córdoba: 35 millones de impacto y 60.000 pernoctaciones
- Estrellas de mar, cefalópodos y algas: así son las losetas de Gaudí que lucen como nuevas en Vallellano
- Urbanismo ya tiene el contrato para ampliar las catas arqueológicas en el entorno de la ronda Norte
Provincia
- Más de un centenar de agentes conformarán el dispositivo de seguridad del partido Palma del Río-Betis
- Baena congela las tasas e impuestos municipales para 2026 y aplica bonificaciones "verdes"
Andalucía
- Andalucía sube un 40% su inversión en vivienda y destina dos de cada tres euros a sanidad, educación y dependencia
España
- El PSOE aporta al Supremo documentos que señalan que sacó de su banco casi un millón de euros en efectivo
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor
- Más de 4.000 euros diarios por mantener ingresado al profesor cordobés en Vietnam: 'Cada día se hace más difícil sostener la situación