Cuentas autonómicas para el año que viene
La ronda Norte contará con 8,8 millones de euros en los presupuestos de la Junta de 2026
La Junta prevé invertir más de 17 millones en obras de mantenimiento de carreteras en la provincia
La Junta de Andalucía prevé invertir el año que viene 8,8 millones de euros en la ejecución de la primera fase de la ronda Norte de Córdoba, cuya obra ha empezado esta misma semana y se prevé que dure tres años. El Gobierno autonómico ha iniciado este miércoles el trámite parlamentario de los presupuestos para 2026, que estarán aprobados antes de que dé comienzo el ejercicio. En el apartado de carreteras y fomento, aparecen varias inversiones de calado en la provincia, como los más de 17 millones de euros que se invertirán en actuaciones en vías autonómicas a lo largo y ancho de todo el territorio cordobés.
En cuanto a la ronda Norte, la Junta prevé gastar 8,8 millones de euros el año que viene para un proyecto que roza, en total, los 30 millones. Cabe recordar que los trabajos iniciados esta semana se centran en la glorieta María de Maeztu, la del Hipercor, que tendrá dos niveles. La ronda en sí, la carretera propiamente dicha que irá por donde está ahora la avenida de la Arruzafilla, todavía tardará en llegar, pues hay que ampliar las catas arqueológicas.
Más proyectos
En cuanto a esos proyectos de carreteras previstos en Córdoba para 2026, según ha informado el delegado territorial de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, se destinarán 2,4 millones de euros a mejorar la carretera de acceso al municipio de La Rambla y habrá un millón para la pasarela peatonal de Palma del Río.
También habrá partida, aunque no se ha concretado, para la autovía del Olivar, en concreto, para la variante de Cabra. En este sentido, Molina ha dicho que se espera licitar el proyecto el año que viene y que las obras puedan comenzar en 2027.
En este apartado se incluyen también intervenciones en la A-331 a su paso por Lucena, en la A-306 o en la que conecta Valsequillo con Monterrubio de la Serena (en Badajoz). Sobre esta última, el delegado territorial ha asegurado que es "la última carretera que queda en Andalucía que está hecha de zahorra".
