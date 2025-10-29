Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Renfe suspende los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla

Varios servicios AVE han sufrido retrasos y cancelaciones, ofreciendo transporte alternativo por carretera a los pasajeros

Tren de media distancia de Renfe.

Tren de media distancia de Renfe. / CÓRDOBA

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La gran acumulación de agua en la estación ferroviaria de Córdoba ha obligado este miércoles a Renfe a suspender el servicio de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla, así como la conexión con Cádiz, que también pasa por la capital cordobesa.

Además, se han visto interrumpidas otras líneas de Media Distancia que conectan Sevilla con Málaga, Huelva y Jabugo, junto con el servicio de Cercanías de Sevilla. Los trenes de Larga Distancia con destino Cádiz y Huelva están finalizando su recorrido en Sevilla.

Ante esta situación, Renfe ha habilitado cambios y devoluciones gratuitas para los viajeros afectados por las incidencias derivadas de las abundantes precipitaciones, especialmente en las conexiones Sevilla–Huelva y Sevilla–Cádiz.

Incidencias y retrasos

La compañía ha informado de que la circulación entre Sevilla y Cádiz permanece interrumpida por una incidencia en la infraestructura entre Dos Hermanas y El Puerto de Santa María, afectando a las líneas C-1 de Cercanías, así como a los trenes de Media y Larga Distancia que cubren este trayecto.

Entre los trenes afectados figura el Alvia Cádiz–Madrid de las 13.30 horas, que debía realizar paradas en Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Puertollano, y cuyos pasajeros han sido reubicados en otras circulaciones. Asimismo, Renfe ha habilitado transporte alternativo por carretera entre El Puerto de Santa María y Sevilla para garantizar la llegada a destino.

Trenes en la estación de Córdoba.

Trenes en la estación de Córdoba. / Manuel Murillo

También los pasajeros del tren Madrid–Cádiz de las 15.37 horas han sido trasladados por carretera desde Sevilla hasta Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. En el caso del Madrid–Cádiz de las 16:05 horas, cuyo trayecto debía finalizar a las 20.29, detendrá su recorrido en Sevilla, y se están gestionando medios alternativos para completar el viaje.

En la provincia de Sevilla, Renfe ha comunicado que continúan afectados los servicios de Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 por acumulación de agua en la infraestructura, lo que mantiene interrumpido el tráfico entre San Bernardo y Sevilla-Santa Justa, sin posibilidad de servicio alternativo por carretera.

Además, desde las 15.54 horas, la circulación está suspendida entre Gibraleón y Calañas debido a un árbol caído en la vía, detectado por un tren de Media Distancia Huelva–Jabugo que tuvo que retroceder a Gibraleón.

Por último, en Huelva continúa interrumpido el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por falta de tensión en la catenaria a la altura de San Juan del Puerto, sin posibilidad de transporte alternativo. Renfe mantiene activas las devoluciones y cambios de billete sin coste, e informa a los viajeros a través de sus canales de atención al cliente y comunicación habituales.

