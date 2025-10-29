Movilidad
Renfe suspende los trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla
Varios servicios AVE han sufrido retrasos y cancelaciones, ofreciendo transporte alternativo por carretera a los pasajeros
La gran acumulación de agua en la estación ferroviaria de Córdoba ha obligado este miércoles a Renfe a suspender el servicio de trenes de Media Distancia entre Córdoba y Sevilla, así como la conexión con Cádiz, que también pasa por la capital cordobesa.
Además, se han visto interrumpidas otras líneas de Media Distancia que conectan Sevilla con Málaga, Huelva y Jabugo, junto con el servicio de Cercanías de Sevilla. Los trenes de Larga Distancia con destino Cádiz y Huelva están finalizando su recorrido en Sevilla.
Ante esta situación, Renfe ha habilitado cambios y devoluciones gratuitas para los viajeros afectados por las incidencias derivadas de las abundantes precipitaciones, especialmente en las conexiones Sevilla–Huelva y Sevilla–Cádiz.
Incidencias y retrasos
La compañía ha informado de que la circulación entre Sevilla y Cádiz permanece interrumpida por una incidencia en la infraestructura entre Dos Hermanas y El Puerto de Santa María, afectando a las líneas C-1 de Cercanías, así como a los trenes de Media y Larga Distancia que cubren este trayecto.
Entre los trenes afectados figura el Alvia Cádiz–Madrid de las 13.30 horas, que debía realizar paradas en Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Puertollano, y cuyos pasajeros han sido reubicados en otras circulaciones. Asimismo, Renfe ha habilitado transporte alternativo por carretera entre El Puerto de Santa María y Sevilla para garantizar la llegada a destino.
También los pasajeros del tren Madrid–Cádiz de las 15.37 horas han sido trasladados por carretera desde Sevilla hasta Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. En el caso del Madrid–Cádiz de las 16:05 horas, cuyo trayecto debía finalizar a las 20.29, detendrá su recorrido en Sevilla, y se están gestionando medios alternativos para completar el viaje.
En la provincia de Sevilla, Renfe ha comunicado que continúan afectados los servicios de Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 por acumulación de agua en la infraestructura, lo que mantiene interrumpido el tráfico entre San Bernardo y Sevilla-Santa Justa, sin posibilidad de servicio alternativo por carretera.
Además, desde las 15.54 horas, la circulación está suspendida entre Gibraleón y Calañas debido a un árbol caído en la vía, detectado por un tren de Media Distancia Huelva–Jabugo que tuvo que retroceder a Gibraleón.
Por último, en Huelva continúa interrumpido el tráfico ferroviario entre Sevilla y Huelva por falta de tensión en la catenaria a la altura de San Juan del Puerto, sin posibilidad de transporte alternativo. Renfe mantiene activas las devoluciones y cambios de billete sin coste, e informa a los viajeros a través de sus canales de atención al cliente y comunicación habituales.
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor