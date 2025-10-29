Protesta por la falta de personal en el colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Córdoba

El AMPA del Colegio Específico de Educación Especial Virgen de la Esperanza, al que ha acompañado el parlamentario andaluz del PSOE Antonio Ruiz, han denunciado ante las puertas de la Delegación de Educación la escasez de personal para atender las necesidades de los niños y niñas de este colegio, el único en la provincia de carácter público para atender a este alumnado. La presidenta del AMPA, Yolanda Gómez, ha asegurado que la situación es “dramática” porque “este curso ha aumentado el número de matriculaciones y, con ello, las necesidades de los alumnos, pero no ha aumentado el personal” mientras que Ruiz se ha referido a la necesidad de un número mayor de PTIS (Personal Técnico de Integración Social): “actualmente el centro cuenta con dos, cuando se necesitan un mínimo de cinco”.

Según el diputado socialista, las y los PTIS son clave en un centro de educación especial porque hacen posible que el alumnado con discapacidad esté bien atendido y pueda participar de verdad en la vida de la escuela. No sólo ayudan en el aseo, los desplazamientos o la comida; también acompañan, facilitan la comunicación y trabajan codo a codo con el profesorado para que todo sea seguro, accesible y adaptado. “Sin ellos y ellas, la atención se quedaría coja”, ha afirmado.

Por su parte, la Delegación de Educación de Córdoba ha respondido que el CEE Virgen de la Esperanza cuenta en la actualidad con dos PTIS, una de ella incorporada este curso a jornada completa, y tres educadores. También ha informado de que el servicio de Ordenación Educativa de la Delegación Territorial mantendrá este jueves una reunión con la dirección del centro para abordar la situación.