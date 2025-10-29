Los presupuestos de la Junta contemplan más de 524 millones de inversión en Córdoba para 2026

El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 ha comenzado este miércoles su trámite parlamentario, que culminará con el debate para su aprobación definitiva por parte de la Cámara en la sesión plenaria del 17 y 18 de diciembre. En el apartado de inversiones, donde se observa lo que prevé invertir el Gobierno autonómico en cada territorio, y donde aparecen los datos más provincializados, aparecen para 2026 más de 524 millones de euros para Córdoba, lo que supone un aumento de un 22% en comparación con las cuentas actuales (las de 2025).

Es el campo, como es habitual, el gran apartado que se lleva más dinero que ningún otro, donde se incluyen también las infraestructuras hidráulicas. Es más, todas las inversiones que tienen que ver con agricultura y ganadería son las que protagonizan ese fuerte incremento en el apartado de inversiones, pues los otros grandes capítulos, como sanidad, educación o justicia, registran menos inversión que en las cuentas anteriores. Las inversiones en el campo previstas por la Junta para Córdoba para el año que viene superan los 160,6 millones de euros, de los cuales, más de 63 millones, tienen que ver con infraestructuras hidráulicas. El año pasado, cuando este capítulo también era especialmente abultado, la inversión no llegó a los 136 millones.

Plantones de olivo, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Casi 40 millones para sanidad

En cuanto a sanidad, más en concreto lo que tiene que ver con infraestructuras sanitarias, la inversión para Córdoba prevista en las cuentas autonómicas es de 39,4 millones de euros, diez millones menos que el año anterior. Hay que tener en cuenta que los presupuestos de 2025 todavía recogían la gran obra sanitaria que ejecuta la Junta en Córdoba, las consultas externas del Materno-Infantil, dinero que ya se ha gastado porque la obra está culminando.

Otro apartado importante en cuanto a dotación económica es el que recoge acciones, principalmente, contra el cambio climático (acciones por la calidad del aire, vías pecuarias, caminos forestales...). Para 2026, este apartado se lleva 36,2 millones, frente a los 45,6 de las cuentas anteriores.

Obras de las consultas externas del Materno, prácticamente acabadas. / A. J. GONZÁLEZ

Educación y justicia

Una de las bajadas más destacadas es la que tiene que ver con inversiones en infraestructuras educativas. Para 2026, se dibujan unos 12 millones de euros para este fin en Cordoba, cuando en los presupuestos de 2025 había recogidos más de 30.

En justicia, las inversiones previstas rozan los 11 millones, dato similar al de 2025. Para cultura tampoco hay muchos cambios con cinco millones de inversión para proyectos variados, entre ellos, intervenciones en Medina Azahara o los Baños Árabes de San Pedro.

(Habrá ampliación)