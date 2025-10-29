Cuentas autonómicas
Los presupuestos de la Junta para 2026 reservan 100 millones para la construcción de la Base Logística y el polígono anexo
Adolfo Molina prevé que se firmen nuevos convenios con Defensa para materializar los compromisos autonómicos con el proyecto militar
El anteproyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, que ya ha iniciado su trámite parlamentario, reserva hasta 100 millones de euros para la futura Base Logística del Ejército de Tierra que se construirá en Córdoba. Es una de las partidas más destacadas dentro de las cuentas si se analiza la inversión para Córdoba, que para el año que viene será de 524 millones de euros. Es decir, que el proyecto de Defensa para La Rinconada se lleva un buen pellizco de todas las inversiones que se harán en Córdoba el año que viene.
Como ha explicado este miércoles el delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, esos 100 millones de euros tendrán dos destinos. Por un lado, la construcción de los edificios de la Base Logística, cuya licitación está a punto de sacar Defensa, una vez los terrenos donde se implantará ya están urbanizados. Por otro, la urbanización de los terrenos anexos a esa Base, donde está previsto levantar un polígono empresarial, y cuya obra está ahora mismo en proceso de adjudicación.
Nuevos convenios
Según ha recordado Molina, la Junta ya se comprometió con el ministerio de Margarita Robles a contribuir a este proyecto de especial relevancia no solo para Córdoba, sino para toda Andalucía. Esa colaboración, que se traducirá en nuevos convenios según el delegado territorial, viene ahora a materializarse en una importante ayuda a la construcción del complejo militar-industrial. No es una cifra baladí, pues la cuantía que maneja Defensa para poner en marcha la Base es de 500 millones de euros.
