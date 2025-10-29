Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca

Los presupuestos autonómicos andaluces para 2026 recogen ya una partida concreta para la nueva sede que la Junta quiere hacer del Museo de Bellas Artes de Córdoba en el edificio que dejó vacío la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. En el apartado cultural, las cuentas, que se prevén que estén aprobadas para cuando empiece el año que viene dada la mayoría absoluta del PP, prevén inversiones por cinco millones de euros, con proyectos también para Medina Azahara o para los Baños Árabes de San Pedro.

En cuanto a la nueva sede del Bellas Artes y según ha asegurado este miércoles el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, las cuentas para el año que viene dibujan un millón de euros que se traducirán en la redacción del proyecto y en el inicio de las obras. En cualquier caso, el grueso de los trabajos no se espera hasta el año siguiente, es decir, hasta 2027.

Delegados territoriales de la Junta, en la rueda de prensa de los presupuestos. / Manuel Murillo

Más proyectos culturales

En cuanto a las inversiones en el apartado cultural, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara vuelve a llevarse una buena parte del presupuesto. Serán 1,7 millones los que la Junta invierta el año que viene en el enclave patrimonial, principalmente, en la Casa Alberca, Dar al-Mulk y el Salón de Abd al-Rahman III, espacios clave en la comprensión del esplendor califal.

También se continuará con la reforma de los Baños Árabes de San Pedro, que se abrirán al público, con una partida de un millón, y también está prevista la inversión en los antiguos Baños de la Pescadería.

Se dibujan también 438.000 euros para el centro de visitantes de la Sinagoga y la Junta prevé aumentar hasta los 1,6 millones su colaboración con la Orquesta de Córdoba.