Cuentas autonómicas
Los presupuestos autonómicos para 2026 ya contemplan la nueva sede del Bellas Artes en la antigua biblioteca
La inversión prevista en materia cultural para la provincia de Córdoba supera los cinco millones de euros
Los presupuestos autonómicos andaluces para 2026 recogen ya una partida concreta para la nueva sede que la Junta quiere hacer del Museo de Bellas Artes de Córdoba en el edificio que dejó vacío la antigua biblioteca de Amador de los Ríos. En el apartado cultural, las cuentas, que se prevén que estén aprobadas para cuando empiece el año que viene dada la mayoría absoluta del PP, prevén inversiones por cinco millones de euros, con proyectos también para Medina Azahara o para los Baños Árabes de San Pedro.
En cuanto a la nueva sede del Bellas Artes y según ha asegurado este miércoles el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, las cuentas para el año que viene dibujan un millón de euros que se traducirán en la redacción del proyecto y en el inicio de las obras. En cualquier caso, el grueso de los trabajos no se espera hasta el año siguiente, es decir, hasta 2027.
Más proyectos culturales
En cuanto a las inversiones en el apartado cultural, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara vuelve a llevarse una buena parte del presupuesto. Serán 1,7 millones los que la Junta invierta el año que viene en el enclave patrimonial, principalmente, en la Casa Alberca, Dar al-Mulk y el Salón de Abd al-Rahman III, espacios clave en la comprensión del esplendor califal.
También se continuará con la reforma de los Baños Árabes de San Pedro, que se abrirán al público, con una partida de un millón, y también está prevista la inversión en los antiguos Baños de la Pescadería.
Se dibujan también 438.000 euros para el centro de visitantes de la Sinagoga y la Junta prevé aumentar hasta los 1,6 millones su colaboración con la Orquesta de Córdoba.
- El Ayuntamiento de Córdoba convoca 22 plazas de técnico de administración general en turno libre
- ¿Hay puente en Córdoba el lunes 3 de noviembre por Todos Los Santos?
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en El Cerro: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media
- A juicio por construir 35 metros cuadrados en una parcelación en Córdoba
- Las Tendillas de Córdoba, una plaza centenaria
- Comienzan las obras de la ronda Norte de Córdoba con los trabajos previos al soterramiento de la rotonda del Hipercor