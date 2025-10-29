La pegatina naranja funciona: la Policía Local ya ha retirado 272 coches abandonados de las calles de Córdoba

La Policía Local de Córdoba ha retirado ya de la vía pública 272 vehículos dentro de la campaña iniciada en agosto para la recogida de los 2.500 vehículos abandonados que se estima hay en Córdoba. El objetivo del Ayuntamiento de Córdoba es llegar a esa cifra total en un plazo de diez meses. El concejal de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca, presentó este martes el balance sobre la retirada de vehículos de la vía urbana y cifró en 291 los expedientes iniciados al respecto.

De ellos, 161 se han iniciado a través del correo electrónico abierto para la denuncia de vehículos abandonados por parte de la ciudadanía (vab.policia@ayuncordoba.es e indicando la ubicación del coche, la matrícula y la marca y el modelo). El resto, 130 expedientes, el 44,7% de los iniciados, se activaron por cualquier otro medio incluida la inspección por distritos. Coca señaló que la tasa de resolución global de estos expedientes ha sido del 93,55% y recordó que se trata de resultados provisionales que irán actualizándose conforme avance la campaña. De los retirados, no consta que ninguno de ellos fuese robado.

272 plazas de aparcamiento libres

El delegado de Vía Pública subrayó el hecho de que la retirada de estos vehículos ha permitido liberar 272 plazas que estaban ocupadas de forma permanente en las calles de Córdoba, principalmente en aparcamientos de grandes dimensiones como el del parque de la Asomadilla. Además, Coca recordó que la campaña se circunscribe al eje 4 de la Agenda Córdoba, que engloba los objetivos medioambientales que tiene la ciudad en el horizonte de 2030, ya que un coche abandonado supone también la degradación de la vía pública.

Uso de la pegatina naranja

Jesús Coca aseguró, por otro lado, que ha sido muy efectivo el uso de la pegatina naranja con la que el Ayuntamiento notifica al propietario del vehículo la situación de supuesto abandono del mismo. En estos casos, el titular debe retirar el coche de la vía pública en cinco días, transcurridos los cuales puede no encontrarse su coche donde lo dejó aparcado. Puede ser que en ese tiempo, la Policía Local no consiga encontrar al titular, por lo que a los diez días de la primera notificación procederán a la retirada del vehículo de forma provisional, trasladándolo a las dependencias de la empresa contratista de grúas.

Los vehículos se retiran de forma provisional, aunque el expediente administrativo se concluya meses más tarde. Esa es la gran diferencia respecto al método de proceder que tenía antes la Policía Local, ya que se han acortado sensiblemente los plazos para retirar el coche abandonado de la calle. Después, una vez en el depósito, puede transcurrir una media de entre 8 y 9 meses (depende entre otros factores de si aparece o no un titular del mismo) hasta que se determina el destino final del vehículo para su desguase.

Multas de 800 euros

La ordenanza municipal contempla sanciones de 100 euros en caso de poseer un vehículo abandonado; tener el vehículo estacionado en la vía pública sin seguro conllevará una multa de alrededor de 800 euros para los turismos y de 650 euros para los ciclomotores, y si no ha pasado la ITV, la sanción rondará los 200 euros.