Patrimonio aprueba la restauración de la Puerta del Caño Gordo de la Mezquita-Catedral de Córdoba

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba, presidida por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha informado favorablemente acerca del proyecto de conservación de la Puerta del Caño Gordo del conjunto monumental de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El proyecto prevé la restauración de la denominada Puerta del Caño Gordo, situada en el lienzo norte del muro perimetral del edificio, junto a la Fuente del Caño Gordo de la que toma el nombre. Su ubicación corresponde a la ampliación de Almanzor, si bien la puerta se data en el siglo XVI, reconstruyéndose en el siglo XVIII con la imagen neoclásica actual.

Se trata de una puerta adintelada con pilastras laterales, entablamento de triglifos y metopas y frontón triangular superior. Ocupa un saliente del muro, coronado por cornisa y merlones dentados. Está construida con sillería de piedra calcarenita. El basamento de las pilastras es de caliza micrítica (piedra negra de Córdoba) y los merlones, de caliza blanca.

"Su actual estado presenta patologías que comprometen su conservación, tales como modificaciones superficiales provocadas por depósitos, moteados, biocostras, palomina y concreciones calcáreas. También se ha detectado una pérdida de material por alteraciones antropogénicas y morteros de reparación defectuosos, entre otras causas", explica la Junta en una nota de prensa.

Las actuaciones previstas incluyen trabajos previos de limpieza y consolidación, con aplicación de silicato de etilo, inyección de mortero de cal y fijación de fragmentos. Finalmente, se repararán volúmenes perdidos, se procederá al sellado de bordes, grietas y fisuras, a la reintegración cromática y a la protección con tratamiento biocida e hidrofugación.

Trabajos previos

En las puertas se han llevado a cabo numerosas intervenciones en los últimos años. Entre 2020 y 2024, se ha reparado de emergencia la cornisa de la Puerta del Perdón; se ha consolidado de urgencia una cornisa en el Postigo de Palacio; y se han restaurado las puertas de la Grada Redonda, de san Esteban y de San Ildefonso, entre otras actuaciones.