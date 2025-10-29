Una mochila sospechosa obliga a desalojar la estación de autobuses de Córdoba durante hora y media

Un aviso de bomba provocado por una maleta abandonada ha obligado este miércoles al desalojo completo durante hora y media de la estación de autobuses de Córdoba. Tras constatar de que se trataba de una falsa alarma, se ha procedido al realojo de la instalación.

Según han informado testigos presenciales y ha confirmado la Policía Nacional, la actuación se ha producido en torno a las 13.00 horas, cuando se ha alertado de la presencia de una mochila sospechosa de color negro en el interior del edificio. De inmediato, se ha activado el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones y se ha procedido a desalojar las instalaciones mientras los agentes inspeccionaban la zona. Al lugar se desplazaron efectivos del grupo Tedax de la Policía Nacional, encargados de analizar el objeto sospechoso.

Desalojo de la estación de autobuses de Córdoba. / Víctor Castro

Minutos antes de las 14.30 horas, los agentes han confirmado que se trataba de una falsa alarma y que la mochila únicamente contenía objetos personales, por lo que se ha procedido al realojo de la estación.

Segundo en seis meses

Se trata del segundo aviso de este tipo en la estación en apenas seis meses. El anterior se registró el pasado 6 de mayo, cuando un bolso amarillo abandonado sobre un banco —con un chaquetón encima— motivó otra intervención policial tras permanecer en el lugar desde primeras horas de la mañana.