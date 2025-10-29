Las Medallas de la Ciudad celebran «el orgullo de ser cordobeses»

El Gran Teatro de Córdoba se ha convertido este miércoles en el escenario del reconocimiento más solemne que otorga el Ayuntamiento: la entrega de las Medallas de la Ciudad, distinciones que premian a personas e instituciones que simbolizan «lo mejor de nuestra sociedad». La música, el deporte, la solidaridad y la protección de la ciudadanía y los bienes materiales y patrimoniales fueron los grandes protagonistas de una ceremonia cargada de emoción y sentido de pertenencia.

Así, el grupo de rock andaluz Medina Azahara, la atleta Carmen Avilés, los bomberos del SEIS y el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, han sido galardonados por su talento, su trabajo, su inspiración en la ciudad y su solidaridad. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, presidió el acto y calificó a los premiados como «ejemplo para seguir creciendo y apostando por una Córdoba más humana, más amable» y por personificar «la confianza, implicación, ayuda a los demás, esfuerzo, talento y orgullo de ser y sentirse cordobés».

En el acto estuvieron presentes los concejales de todos los grupos políticos, PSOE, Vox, Hacemos y el PP, así como el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina , el rector de la UCO, Manuel Torralbo, o el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, preside el acto de entrega de distinciones honoríficas del Ayuntamiento de Córdoba. / Manuel Murillo

Los bomberos

La sombra de la Dana de Valencia se coló en la sala por el aniversario de los hechos en los que, además, los bomberos galardonados también estuvieron presentes para ayudar a las personas que más lo necesitaban. El alcalde recordó que el parque de bomberos «se convirtió en un inmenso almacén de solidaridad al que acudimos miles de cordobeses». Pocos días después un contingente de 22 efectivos partía desde Córdoba para ayudar en las labores de rescate y achique. A estos les siguieron otras dotaciones que «trabajaron sin descanso para ayudar a las personas que más lo necesitaban». Para el alcalde, «Córdoba debe mucho a sus bomberos» porque, además, cuando la respiración de los cordobeses se contuvo al ver llamas salir de la Mezquita-Catedral el pasado 8 de agosto, en el interior del monumento «se trabajaba sin descanso para frenar el avance del incendio».

Los bomberos recibieron el galardón con una larga ovación del público. El jefe del SEIS, Daniel Muñoz, lo dedicó a sus compañeros de guardia y a todos los que han pasado a lo largo de la historia por el parque de bomberos, así como a sus familias en un año complicado en el que la plantilla «ha tenido que dar el do de pecho».

Medina Azahara

Para el alcalde, Paseando por la Mezquita «es uno de los grandes himnos del rock andaluz», y si algo está vinculado con Córdoba y lo que significan sus calles para los cordobeses es Medina Azahara, que recibió la medalla «por lucir y llevar la ciudad en su nombre, en sus letras y en su estilo durante más de 45 años de trayectoria artística». Para el alcalde, el grupo «es sinónimo de identidad cordobesa por los cuatro costados». Este galardón supone un broche de oro, además muy esperado, según Manuel Martínez afirmó ayer -junto a sus compañeros Paco Ventura y Manuel Ibáñez, en su carrera, puesto que la banda se encuentra inmersa en su gira de despedida de los escenarios.

«Este es un galardón súper importante. Siempre lo hemos esperado y algún día tenía que llegar», así lo reconocían Manuel Martínez y Paco Ventura, que además aseguraron que «es casi más importante que se reconozca el cariño con el que has llevado tu ciudad, con la que has hecho que sea grande para nuestra música».

Juan José Aguirre

José María Bellido ha hilado en su discurso a todos los premiados, porque 45 años también es el tiempo que Juan José Aguirre lleva sembrando esperanza en la República Centroafricana de Bangassou, «alzando la voz por los más necesitados, en las condiciones sociales y políticas más complicadas». Para el alcalde, en estos años, si algo ha conseguido monseñor Aguirre, es «que todos sepamos dónde está Bangassou y que todos los cordobeses compartamos ese deseo de paz por el que lleva trabajando toda una vida en la república centroafricana».

El obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, recibió este galardón «encantado» y afirmó que sin la ayuda de los cordobeses no se podrían hacer sus proyectos en el lugar, como las 32 escuelas «para que los niños no vayan a la guerrilla» y un orfanato para 350 huérfanos, acogida a personas mayores y a mujeres que salen de la guerrilla.

Carmen Avilés

La medallas de oro de Córdoba premian no solo trayectorias consagradas o actos heroicos, asegura el alcalde, sino que también «deben servir de estímulo para seguir trabajando por la Córdoba del futuro» y, por eso, «también se premia el trabajo duro, la constancia y el sacrificio de Carmen Avilés». Para el alcalde, el de la atleta que aunque nacida en Madrid se siente profundamente cordobesa, «va a ser uno de esos nombres importantes en ese futuro más inmediato en nuestra ciudad».

Visiblemente emocionada y llegando a las lágrimas, la atleta Carmen Avilés aseguró que este premio es «uno de los mayores honores de mi vida, porque no hay mayor premio que sentir el cariño de la tierra donde uno pertenece». La atleta lo dedicó a su entrenador, Antonio Bravo.